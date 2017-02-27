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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3863386438653866>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 298
ниже 23
6%
18
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
33
24.01-24.5
18%
53
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
50
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
51
Всього голосів : 298
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 15:21

  alex_dvornichenko написав:
  hxbbgaf написав:А нам продолжают считать 1654 за гигакаллорию как год назад. Сколько еще терпеть это все кидалово будем?

А откуда у правительства скрытые резервы на кредиты малому бизнесу, на запланированный капитальный ремонт инфраструктуры, на обслуживание долгов ? Думай-те.

Но газ-то тут причем и тарифы? Это по-еврейски как-то.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 15:22

  vovan_prm написав:Я за!
И не потому, что там есть моя доля.
Просто уж лучше простимулировать спрос, подтолкнув хоть таким образом экономику.
Чем бездарно слить в унитаз, финансируя сомнительные дефицитные статьи.


Вы про пирамиду и финансовых стервятников? :lol:
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 15:24

  vano80 написав:
  kluychkooleg написав:Мы близко знакомы? Откуда это "ты"?
И, если Вы внимательно читали, то могли бы заметить, что я предлагал эти деньги не давать никому, а не только судье Вовк, а направить их, к примеру, на здравоохранние.
А мелкие подачки унижают. Так что советую Вам самому заработать жене на сапоги.


Это "ты" из интернета, в котором мы "знакомы" по никам, которые ни к чему не обязывают.
А по поводу сапог, я тебе напомню, что из 11 миллионов пенсов, треть получает именно подачку, меньше 2 тысяч. Выйди к ним и расскажи, про унижение. И вместо добавки лучше дать бабла ворюгам, чтобы они на лекарствах украли.

Хоть вы и правы по-сути, но на этой ветке издавна заведено обращаться к людям, с которыми не знаком лично , на ВЫ.
Давайте придерживаться традиций
Моё среднесрочное кредо:
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 15:26

  Moneta написав:
  vovan_prm написав:Я за!
И не потому, что там есть моя доля.
Просто уж лучше простимулировать спрос, подтолкнув хоть таким образом экономику.
Чем бездарно слить в унитаз, финансируя сомнительные дефицитные статьи.


Вы про пирамиду и финансовых стервятников? :lol:

Я в основном про идиотов.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 15:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ну что бойцы, самые малодушные уже откупились?
escobar
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 15:36

  escobar написав:Ну что бойцы, самые малодушные уже откупились?


Нет ни малейшего повода. "Дыхание рынка".
Кстати, Евро совсем поплохело, ушло под 1,09.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Вів 11 лют, 2020 15:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 15:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Рижик за дві сесії))
twin
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 15:45

  twin написав:Рижик за дві сесії))

ВТБ 354 млн. повернув сьогодні вкладникам:
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... toi-cherhy
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 15:46

  Igneus написав:
  twin написав:Рижик за дві сесії))

ВТБ 354 млн. повернув сьогодні вкладникам:
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... toi-cherhy


один из лучших был банков. :cry:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 15:49

Делить шкуру неубитого медведя - составлять планы из расчёта успеха некоего предприятия, к осуществлению которого ещё не приступали и успешность которого неочевидна.
Это пословица, вероятно, пришла в русский язык из Европы. Так, во Франции говорят «Не следует продавать шкуру медведя, пока он ещё не убит» (использована в басне Лафонтена «Медведь и два приятеля», 1668).
Близкая пословица имеется в Германии.
Упоминают, что её знал Петр I: "Моё правило, говаривал победитель Карла XII, не убив медведя, не сулить кожи".
kluychkooleg
 
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