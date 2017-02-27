vovan_prm написав:Я за! И не потому, что там есть моя доля. Просто уж лучше простимулировать спрос, подтолкнув хоть таким образом экономику. Чем бездарно слить в унитаз, финансируя сомнительные дефицитные статьи.
Вы про пирамиду и финансовых стервятников?
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
kluychkooleg написав:Мы близко знакомы? Откуда это "ты"? И, если Вы внимательно читали, то могли бы заметить, что я предлагал эти деньги не давать никому, а не только судье Вовк, а направить их, к примеру, на здравоохранние. А мелкие подачки унижают. Так что советую Вам самому заработать жене на сапоги.
Это "ты" из интернета, в котором мы "знакомы" по никам, которые ни к чему не обязывают. А по поводу сапог, я тебе напомню, что из 11 миллионов пенсов, треть получает именно подачку, меньше 2 тысяч. Выйди к ним и расскажи, про унижение. И вместо добавки лучше дать бабла ворюгам, чтобы они на лекарствах украли.
Хоть вы и правы по-сути, но на этой ветке издавна заведено обращаться к людям, с которыми не знаком лично , на ВЫ. Давайте придерживаться традиций
Моё среднесрочное кредо: buy USD/UAH at market price
vovan_prm написав:Я за! И не потому, что там есть моя доля. Просто уж лучше простимулировать спрос, подтолкнув хоть таким образом экономику. Чем бездарно слить в унитаз, финансируя сомнительные дефицитные статьи.
Вы про пирамиду и финансовых стервятников?
Я в основном про идиотов.
Моё среднесрочное кредо: buy USD/UAH at market price
Делить шкуру неубитого медведя - составлять планы из расчёта успеха некоего предприятия, к осуществлению которого ещё не приступали и успешность которого неочевидна. Это пословица, вероятно, пришла в русский язык из Европы. Так, во Франции говорят «Не следует продавать шкуру медведя, пока он ещё не убит» (использована в басне Лафонтена «Медведь и два приятеля», 1668). Близкая пословица имеется в Германии. Упоминают, что её знал Петр I: "Моё правило, говаривал победитель Карла XII, не убив медведя, не сулить кожи".