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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3863386438653866

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 298
ниже 23
6%
18
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
33
24.01-24.5
18%
53
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
50
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
51
Всього голосів : 298
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 15:51

  Игорь Алексеевич написав:
  Igneus написав:
  twin написав:Рижик за дві сесії))

ВТБ 354 млн. повернув сьогодні вкладникам:
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... toi-cherhy


один из лучших был банков. :cry:


Не всегда и не во всем, но да.
Еще Дельта был отличный.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 16:04

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.............11.02.2020............12.02.2020
дата розрахунку............10.02.2020............11.02.2020
Євро...............................26,8518.................26,6205
Долар США.....................24,5188................24,4236
После полудня доллар отыграл 0.7 копейки.
Гривна укрепилась на 10 копеек, что отражает вчерашнюю динамику.
Открылись на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия со спредом всего 2 копейки. В 10-20 приподнялись на копейку, сузив спред до полутора. В 10-50 вернулись обратно, а потом просели еще на копейку, сохраняя минимальный спред. С 11-05 уравновесились и остановились.
Перед обедом выросли на 2 копейки, расширив спред до 2 копеек. После обеда рынок стал динамичнее. За 1.5 часа выросли на 7 копеек, увеличив спред до 3 копеек.
Официальный курс встретили котировками 24.4900 - 24.5200. За день выросли на 8 копеек относительно открытия и на 11 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Очень скромный прирост официального курса по сравнению со справочным говорит о том, что послеобеденный рост происходил уже без сколь-нибудь серьезных оборотов.

Этот день в истории:
2019 - 27.0577 (+15) -263
2018 - 27.0585 (-7) -263

2017 - 27.2068 (+18)
2016 - 26.0837 (+14)

  vovan_prm написав:Я за!
И не потому, что там есть моя доля.
Просто уж лучше простимулировать спрос, подтолкнув хоть таким образом экономику.
Чем бездарно слить в унитаз, финансируя сомнительные дефицитные статьи.

Что-то в этом есть, но разовые выплаты - не лучший способ стимулирования спроса. Потребление растет при увеличении постоянного дохода, когда у людей появляется уверенность, что они могут больше себе позволить. При разовой выплате слишком большая доля уйдет в заначки. От финансирования даже самых сомнительных статей оборачиваемость средств может оказаться выше.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 16:12

  edvardd написав:Нафтогаз предложил поделить "долг" Газпрома между украинцами
По подсчетам Витренко, в общей сложности это сумма около 10 млрд долларов
Соответствующее предложение властям озвучил исполнительный директор НАК. В пересчете на каждого гражданина Украины выходит около шести тысяч гривен.

Кто кому платит? :)

Я так понимаю:
1. Газпром платит долг Нафтогазу
2. Украинцы платят долг нафтогазу
3. Лицо мамы Витренко, когда все платят Нафтогазу.jpg
4. PROFITTTT!!!!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 16:18

  Вкладчик1234 написав:3. Лицо мамы Витренко, когда все платят Нафтогазу.jpg


* Мама Коболева. Мама Витренко - это (типа) борцуха с такими, как ее сынок :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 16:24

  Igneus написав:
  twin написав:Рижик за дві сесії))

ВТБ 354 млн. повернув сьогодні вкладникам:
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... toi-cherhy

Давненько не бачив інфи з цього сайту, може коливнути ринок :|
twin
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 16:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Лучше бы Нафтогаз вложился в добычу украинского газа.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 16:27

  alex_dvornichenko написав:Лучше бы Нафтогаз вложился в добычу украинского газа.

Так он и вложился.
После нескольких сот млн вложений - добычу сократили :)

Стартаперы бабло получили, и постановили, что перепаковывать агрессивный газ выгоднее*, чем добывать свой

*для стартаперов
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 16:36

  kluychkooleg написав:
  vovan_prm написав:
  kluychkooleg написав:Лучше бы на здравоохранение направили.

Вот, кстати, и примеры слива в унитаз посыпались....


Нормальные люди эту подачку и не заметят, а нищеброды пропьют.
Вот и слив в унитаз.

а ничего что себестоимость водки где-то 10% от ее рыночной цены ? а остальное налоги акцизы зарплаты которые идут в бюджет ? Укрспирт тоже ведь 100% государственное предприятие . Бухайте больше наполняйте бюджет акцизами и до пенсии не доживете - двойной профит : больше денег в казну сейчас и меньше пенсий потом ! Водка и сигареты это наше спасение от недостатка пенсионного фонда сейчас и потом :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 16:46

  alex_dvornichenko написав:Лучше бы Нафтогаз вложился в добычу украинского газа.


По-моему воможная расдача подачек - чисто популистский шаг на фоне падающего рейтинга Зеленого.
Это не кило гречки, это много кило. Тем более, что желающих продаться даже на этом форуме найдется.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 16:52

Во многих обменниках нету бакса и евро !

Во имя отца м сына, и святого духа - сливайся! :mrgreen:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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