Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з.............11.02.2020............12.02.2020 дата розрахунку............10.02.2020............11.02.2020 Євро...............................26,8518.................26,6205 Долар США.....................24,5188................24,4236 После полудня доллар отыграл 0.7 копейки. Гривна укрепилась на 10 копеек, что отражает вчерашнюю динамику. Открылись на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия со спредом всего 2 копейки. В 10-20 приподнялись на копейку, сузив спред до полутора. В 10-50 вернулись обратно, а потом просели еще на копейку, сохраняя минимальный спред. С 11-05 уравновесились и остановились. Перед обедом выросли на 2 копейки, расширив спред до 2 копеек. После обеда рынок стал динамичнее. За 1.5 часа выросли на 7 копеек, увеличив спред до 3 копеек. Официальный курс встретили котировками 24.4900 - 24.5200. За день выросли на 8 копеек относительно открытия и на 11 копеек относительно вчерашнего закрытия. Очень скромный прирост официального курса по сравнению со справочным говорит о том, что послеобеденный рост происходил уже без сколь-нибудь серьезных оборотов.
Этот день в истории: 2019 - 27.0577 (+15) -263 2018 - 27.0585 (-7) -263
2017 - 27.2068 (+18) 2016 - 26.0837 (+14)
vovan_prm написав:Я за! И не потому, что там есть моя доля. Просто уж лучше простимулировать спрос, подтолкнув хоть таким образом экономику. Чем бездарно слить в унитаз, финансируя сомнительные дефицитные статьи.
Что-то в этом есть, но разовые выплаты - не лучший способ стимулирования спроса. Потребление растет при увеличении постоянного дохода, когда у людей появляется уверенность, что они могут больше себе позволить. При разовой выплате слишком большая доля уйдет в заначки. От финансирования даже самых сомнительных статей оборачиваемость средств может оказаться выше.
edvardd написав:Нафтогаз предложил поделить "долг" Газпрома между украинцами По подсчетам Витренко, в общей сложности это сумма около 10 млрд долларов Соответствующее предложение властям озвучил исполнительный директор НАК. В пересчете на каждого гражданина Украины выходит около шести тысяч гривен.
Кто кому платит?
Я так понимаю: 1. Газпром платит долг Нафтогазу 2. Украинцы платят долг нафтогазу 3. Лицо мамы Витренко, когда все платят Нафтогазу.jpg 4. PROFITTTT!!!!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
kluychkooleg написав:Лучше бы на здравоохранение направили.
Вот, кстати, и примеры слива в унитаз посыпались....
Нормальные люди эту подачку и не заметят, а нищеброды пропьют. Вот и слив в унитаз.
а ничего что себестоимость водки где-то 10% от ее рыночной цены ? а остальное налоги акцизы зарплаты которые идут в бюджет ? Укрспирт тоже ведь 100% государственное предприятие . Бухайте больше наполняйте бюджет акцизами и до пенсии не доживете - двойной профит : больше денег в казну сейчас и меньше пенсий потом ! Водка и сигареты это наше спасение от недостатка пенсионного фонда сейчас и потом
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