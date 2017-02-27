Додано: Вів 11 лют, 2020 16:04

vovan_prm написав: Я за!

И не потому, что там есть моя доля.

Просто уж лучше простимулировать спрос, подтолкнув хоть таким образом экономику.

Чем бездарно слить в унитаз, финансируя сомнительные дефицитные статьи. Я за!И не потому, что там есть моя доля.Просто уж лучше простимулировать спрос, подтолкнув хоть таким образом экономику.Чем бездарно слить в унитаз, финансируя сомнительные дефицитные статьи.

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з.............11.02.2020............12.02.2020дата розрахунку............10.02.2020............11.02.2020Євро...............................26,8518.................26,6205Долар США.....................24,5188................После полудня доллар отыграл 0.7 копейки.Гривна укрепилась на 10 копеек, что отражает вчерашнюю динамику.Открылись на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия со спредом всего 2 копейки. В 10-20 приподнялись на копейку, сузив спред до полутора. В 10-50 вернулись обратно, а потом просели еще на копейку, сохраняя минимальный спред. С 11-05 уравновесились и остановились.Перед обедом выросли на 2 копейки, расширив спред до 2 копеек. После обеда рынок стал динамичнее. За 1.5 часа выросли на 7 копеек, увеличив спред до 3 копеек.Официальный курс встретили котировками 24.4900 - 24.5200. За день выросли на 8 копеек относительно открытия и на 11 копеек относительно вчерашнего закрытия.Очень скромный прирост официального курса по сравнению со справочным говорит о том, что послеобеденный рост происходил уже без сколь-нибудь серьезных оборотов.Этот день в истории:2019 - 27.0577 (+15) -2632018 - 27.0585 (-7) -2632017 - 27.2068 (+18)2016 - 26.0837 (+14)Что-то в этом есть, но разовые выплаты - не лучший способ стимулирования спроса. Потребление растет при увеличении постоянного дохода, когда у людей появляется уверенность, что они могут больше себе позволить. При разовой выплате слишком большая доля уйдет в заначки. От финансирования даже самых сомнительных статей оборачиваемость средств может оказаться выше.