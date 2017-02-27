alex_dvornichenko написав:Лучше бы Нафтогаз вложился в добычу украинского газа.
По-моему воможная расдача подачек - чисто популистский шаг на фоне падающего рейтинга Зеленого. Это не кило гречки, это много кило. Тем более, что желающих продаться даже на этом форуме найдется.
Вера Петровна из Херсона давно мечтает зубы поставить, Петро мечтает холодильник купить, молодая семья мебель в детскую, и тут появляется условный Гетманцев с обьявлением, что мы(он) решил, что лучше будет их деньги вложить в разработку газа.
В результате через несколько лет Вера Петровна так и без зубов, условный Гетманцев не при делах, деньги вложили в газ, газ растворился в воздухе и его добыча уменьшилась.
Дайте людям испытывать хоть иногда маленькие радости, там за шесть тысяч гривен будут кубокилометры хорошего настроения и приятных воспоминаний на долгие годы.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
alex_dvornichenko написав:Лучше бы Нафтогаз вложился в добычу украинского газа.
По-моему воможная расдача подачек - чисто популистский шаг на фоне падающего рейтинга Зеленого. Это не кило гречки, это много кило. Тем более, что желающих продаться даже на этом форуме найдется.
Вера Петровна из Херсона давно мечтает зубы поставить, Петро мечтает холодильник купить, молодая семья мебель в детскую, и тут появляется условный Гетманцев с обьявлением, что мы(он) решил, что лучше будет их деньги вложить в разработку газа.
В результате через несколько лет Вера Петровна так и без зубов, условный Гетманцев не при делах, деньги вложили в газ, газ растворился в воздухе и его добыча уменьшилась.
Дайте людям испытывать хоть иногда маленькие радости, там за шесть тысяч гривен будут кубокилометры хорошего настроения и приятных воспоминаний на долгие годы.
Если людям нужно так мало для счастья, то это печально. Но тогда давать всем. Программисты и заробитчане не виноваты в том, что менее ленмвы и более умны. Цвет нации надо поощрять.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
yama написав:а ничего что себестоимость водки где-то 10% от ее рыночной цены ? а остальное налоги акцизы зарплаты которые идут в бюджет ? Укрспирт тоже ведь 100% государственное предприятие . Бухайте больше наполняйте бюджет акцизами и до пенсии не доживете - двойной профит : больше денег в казну сейчас и меньше пенсий потом ! Водка и сигареты это наше спасение от недостатка пенсионного фонда сейчас и потом
Аналог условного "Прилуки" (36 грн.) стоит у соседей 1 рубль с копейками. По курсу 1 BYN = 11.15 UAH получается 12 грн. в тамошней рознице. В Украине такая пачка с белорусским акцизом продается за 24-26 гривен. В плюсах: обычный курильщик - он сэкономил, контрабандисты и бюджет соседней страны. Так что сигареты наш пенсионный фонд точно не спасут.
3-4 обменки на позняках были без валюты. БЕЗ любой, такое впервые. Странно что обменники штурмовали, если есть онлайн обмен.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
edvardd написав:Нафтогаз предложил поделить "долг" Газпрома между украинцами По подсчетам Витренко, в общей сложности это сумма около 10 млрд долларов Соответствующее предложение властям озвучил исполнительный директор НАК. В пересчете на каждого гражданина Украины выходит около шести тысяч гривен.
Разбросать с вертолета?
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество