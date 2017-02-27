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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 38653866386738683869>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 298
ниже 23
6%
18
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
33
24.01-24.5
18%
53
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
50
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
51
Всього голосів : 298
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 17:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

kluychkooleg написав:
  alex_dvornichenko написав:Лучше бы Нафтогаз вложился в добычу украинского газа.


По-моему воможная расдача подачек - чисто популистский шаг на фоне падающего рейтинга Зеленого.
Это не кило гречки, это много кило. Тем более, что желающих продаться даже на этом форуме найдется.


Вера Петровна из Херсона давно мечтает зубы поставить, Петро мечтает холодильник купить, молодая семья мебель в детскую, и тут появляется условный Гетманцев с обьявлением, что мы(он) решил, что лучше будет их деньги вложить в разработку газа.

В результате через несколько лет Вера Петровна так и без зубов, условный Гетманцев не при делах, деньги вложили в газ, газ растворился в воздухе и его добыча уменьшилась.

Дайте людям испытывать хоть иногда маленькие радости, там за шесть тысяч гривен будут кубокилометры хорошего настроения и приятных воспоминаний на долгие годы.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 17:21

  freeze написав:
kluychkooleg написав:
  alex_dvornichenko написав:Лучше бы Нафтогаз вложился в добычу украинского газа.


По-моему воможная расдача подачек - чисто популистский шаг на фоне падающего рейтинга Зеленого.
Это не кило гречки, это много кило. Тем более, что желающих продаться даже на этом форуме найдется.


Вера Петровна из Херсона давно мечтает зубы поставить, Петро мечтает холодильник купить, молодая семья мебель в детскую, и тут появляется условный Гетманцев с обьявлением, что мы(он) решил, что лучше будет их деньги вложить в разработку газа.

В результате через несколько лет Вера Петровна так и без зубов, условный Гетманцев не при делах, деньги вложили в газ, газ растворился в воздухе и его добыча уменьшилась.

Дайте людям испытывать хоть иногда маленькие радости, там за шесть тысяч гривен будут кубокилометры хорошего настроения и приятных воспоминаний на долгие годы.


Если людям нужно так мало для счастья, то это печально.
Но тогда давать всем.
Программисты и заробитчане не виноваты в том, что менее ленмвы и более умны.
Цвет нации надо поощрять.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 17:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Киев,Позняки 24.40-24.50(55)
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 17:40

Курси на зараз - майже все зелене


Вітаюсь совсіма.
17:00
Зображення

Підросли копійок на 8-16. Доляр підріс більше за євро.

Вужче всіх Харків. По доляру всього копійка!

11:00
Зображення

Курс НБУ навпаки впав. А по євро і добряче:

Євро (₴ --> €) 26,6205(26,8518 − 0,2313)
Долар США (₴ --> $) 24,4236(24,5188 − 0,0952)


ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 18:18

  yama написав:а ничего что себестоимость водки где-то 10% от ее рыночной цены ? а остальное налоги акцизы зарплаты которые идут в бюджет ? Укрспирт тоже ведь 100% государственное предприятие . Бухайте больше наполняйте бюджет акцизами и до пенсии не доживете - двойной профит : больше денег в казну сейчас и меньше пенсий потом ! Водка и сигареты это наше спасение от недостатка пенсионного фонда сейчас и потом

На правах вечернего оффтопа.
Заигрались с акцизами. Уже давно успешно наполняем казну соседней Беларуси.
Достаточно посмотреть по чем сигареты там:
http://www.tabak.by/partners/prays-list ... 2020_1.pdf (188 кб)

Аналог условного "Прилуки" (36 грн.) стоит у соседей 1 рубль с копейками. По курсу 1 BYN = 11.15 UAH получается 12 грн. в тамошней рознице. В Украине такая пачка с белорусским акцизом продается за 24-26 гривен. В плюсах: обычный курильщик - он сэкономил, контрабандисты и бюджет соседней страны. Так что сигареты наш пенсионный фонд точно не спасут.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 18:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Добрый вечер .
Очень жду комментарии "ZZZZ" по итогам сегодняшнего размещения .
Как Вы оцениваете сегодня межбанк ?


Лично мое мнение , что НБУ не выполняет свои функции.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 18:28

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Намекаете, что для откупа еще не время?)
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 18:30

  lubarec написав:Киев,Позняки 24.40-24.50(55)


3-4 обменки на позняках были без валюты. БЕЗ любой, такое впервые. Странно что обменники штурмовали, если есть онлайн обмен.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 18:32

  edvardd написав:Нафтогаз предложил поделить "долг" Газпрома между украинцами
По подсчетам Витренко, в общей сложности это сумма около 10 млрд долларов
Соответствующее предложение властям озвучил исполнительный директор НАК. В пересчете на каждого гражданина Украины выходит около шести тысяч гривен.

Разбросать с вертолета?
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 18:32

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