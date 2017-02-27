За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики , до державного бюджету залучено 9 199 576 977,99 грн. (за офіційним курсом НБУ).
Валюти набрали повністю.
По дворічках недобір в 5 разів, по чотирьорічках на третину.
Хоча на все гарні відсотки
ВО Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 11 лют, 2020 18:59, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
alex_dvornichenko написав:Лучше бы Нафтогаз вложился в добычу украинского газа.
По-моему воможная расдача подачек - чисто популистский шаг на фоне падающего рейтинга Зеленого. Это не кило гречки, это много кило. Тем более, что желающих продаться даже на этом форуме найдется.
Судя по оживленной дискуссии - таки да Если серьезно - можно рассчитаться по вкладам Сбербанка СССР. Встречал людей, которые принципиально не платят коммуналку, "пока не вернут вклад отца". "Володина тыща"
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Завтра произойдет погашение на 2,141 млрд.грн + 389 млн.долларов.
Сегодня в ходе прошедшего аукциона удалось привлечь 4,030 млрд ( план 6,5 млрд ) и 200 млрд.долларов ( план 200 млн.долларов )
По гривне 0,62 от плана. Ну такое. Валюте план сделали.
По трехмесячным было подано заявок на 1,158 млрд ( план 0,5 млрд ) продали 0,5 млрд. Снижение ставки аж на 0,72 п.п.
По годовым было подано заявок на 1,672 млрд ( план 1 млрд ) продано 1 млрд. Снижение ставки на 0,57 п.п.
По двухлеткм заявок было подано всего на 0,5 млрд, как и предполагал коллега Сибарит ( план 2 млрд ) Минфин продал всего 0,4 млрд.грн . Ставка снизилась на 0,2 п.п.
По четырехлеткам заявок было подано на 2,175 млрд.грн ( план 3 млрд ) минфин удовлетворил почти всех, было продано 2,130 млрд. А шо робить )))) Ставка практически осталась без изменений показав символическое снижение с 10,10% до 10,09%
По долларовым спрос составил 271 млн ( план 200 ) продали на 200 млн. Ставка отсечения 3,5% . На последнем долларовом аукционе 24 декабря двухлетки размещали по 3,95% . 9 - месячные 3,45%
По сравнению с аукционом две недели тому назад, когда предлагались к размещению точно такие же бумаги, ( кроме 4 леток) можно заметить что соотношение спроса и предложения по 3-месячным, годовым и двухлеткам не изменилась. А вот сегодня по 4-леткам спрос существенно упал. Четыре недели тому назад спрос был 9,6 млрд продано 3 млрд. Сегодня спрос 2,175 , почти все и удовлетворили ( 2,130 ) Спрос упал в 4 раза.
Важное дополнение к посту.
Если взять средневзвешенные ставки по 2 и 4 леткам, то они вообще выросли
По двухлеткам с 9,86% до 10,00% По четырехлеткам с 9,88% до 9,99%
Востаннє редагувалось zzzzzz в Вів 11 лют, 2020 19:34, всього редагувалось 2 разів.
alex_dvornichenko написав:Лучше бы Нафтогаз вложился в добычу украинского газа.
По-моему воможная расдача подачек - чисто популистский шаг на фоне падающего рейтинга Зеленого. Это не кило гречки, это много кило. Тем более, что желающих продаться даже на этом форуме найдется.
Судя по оживленной дискуссии - таки да Если серьезно - можно рассчитаться по вкладам Сбербанка СССР. Встречал людей, которые принципиально не платят коммуналку, "пока не вернут вклад отца". "Володина тыща"
Учитывая, что за них платят остальные, я таких хитроумных выселял бы на улицу сразу. Ну или отключал им все можно. Но у нас же "социальное государство", которое как раз таким и потакает. Одна бесконечная история с евробляхами чего стоит.
freeze написав: Вера Петровна из Херсона давно мечтает зубы поставить, Петро мечтает холодильник купить, молодая семья мебель в детскую, и тут появляется условный Гетманцев с обьявлением, что мы(он) решил, что лучше будет их деньги вложить в разработку газа.
В результате через несколько лет Вера Петровна так и без зубов, условный Гетманцев не при делах, деньги вложили в газ, газ растворился в воздухе и его добыча уменьшилась.
Дайте людям испытывать хоть иногда маленькие радости, там за шесть тысяч гривен будут кубокилометры хорошего настроения и приятных воспоминаний на долгие годы.
Если людям нужно так мало для счастья, то это печально. Но тогда давать всем. Программисты и заробитчане не виноваты в том, что менее ленмвы и более умны. Цвет нации надо поощрять.
"Если каждому давать, поломается кровать !" (С) из сериала про Мишку Япончика
zzzzzz написав:Важное дополнение к прошлому посту.
Если взять средневзвешенные ставки по 2 и 4 леткам, то они вообще выросли
По двухлеткам с 9,86% до 10,00% По четырехлеткам с 9,88% до 9,99%
Это разные четырехлетки. То было доразмещение, а это первичное. Срок чуть дольше и погашение в середине года (сезонность курсовых колебаний сбита, но еще не забыта). Разница в доходности выглядит логичной. Если смотреть на средневзвешенные ставки, что мне кажется правильней, уже пару размещений мы видим нормальную кривую доходности, что не может не радовать. Есть небольшой горбик сегодня на двухлетках, но они совсем уж малопопулярны.