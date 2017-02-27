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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3866386738683869

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 298
ниже 23
6%
18
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
33
24.01-24.5
18%
53
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
50
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
51
Всього голосів : 298
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 19:45

  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:Важное дополнение к прошлому посту.

Если взять средневзвешенные ставки по 2 и 4 леткам, то они вообще выросли :mrgreen:

По двухлеткам с 9,86% до 10,00%
По четырехлеткам с 9,88% до 9,99%

Это разные четырехлетки. То было доразмещение, а это первичное. Срок чуть дольше и погашение в середине года (сезонность курсовых колебаний сбита, но еще не забыта). Разница в доходности выглядит логичной.
Если смотреть на средневзвешенные ставки, что мне кажется правильней, уже пару размещений мы видим нормальную кривую доходности, что не может не радовать. Есть небольшой горбик сегодня на двухлетках, но они совсем уж малопопулярны.



Вам в пресс службу к Маркаровой можно идти ))) При падении спроса вы все равно найдете позитив и рост ставок попытаетесь чем-то оправдать))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 19:48

zzzzzz дайте пожалуйста ответ холяве, НБУ сегодня не выполнил свою функцию ? Я так понимаю вопрос косался 8-ми копеечного роста в конце сессии ?
Игорь
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 19:51

  Игорь написав:zzzzzz дайте пожалуйста ответ холяве, НБУ сегодня не выполнил свою функцию ? Я так понимаю вопрос косался 8-ми копеечного роста в конце сессии ?

А где пост Холявы ?
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 19:57

  Игорь написав:zzzzzz дайте пожалуйста ответ холяве, НБУ сегодня не выполнил свою функцию ? Я так понимаю вопрос косался 8-ми копеечного роста в конце сессии ?


А почему Вы решили, что НБУ не выполнил свою функцию?
8-копеечный рост - ни о чем.
НБУ все прекрасно контролирует и сегодня выходил с покупкой, чтобы ниже не падало.
kluychkooleg
 
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