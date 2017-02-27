zzzzzz написав:Важное дополнение к прошлому посту.
Если взять средневзвешенные ставки по 2 и 4 леткам, то они вообще выросли
По двухлеткам с 9,86% до 10,00% По четырехлеткам с 9,88% до 9,99%
Это разные четырехлетки. То было доразмещение, а это первичное. Срок чуть дольше и погашение в середине года (сезонность курсовых колебаний сбита, но еще не забыта). Разница в доходности выглядит логичной. Если смотреть на средневзвешенные ставки, что мне кажется правильней, уже пару размещений мы видим нормальную кривую доходности, что не может не радовать. Есть небольшой горбик сегодня на двухлетках, но они совсем уж малопопулярны.
Вам в пресс службу к Маркаровой можно идти ))) При падении спроса вы все равно найдете позитив и рост ставок попытаетесь чем-то оправдать))