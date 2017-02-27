Додано: Вів 11 лют, 2020 21:19

zzzzzz написав: Вам в пресс службу к Маркаровой можно идти ))) При падении спроса вы все равно найдете позитив и рост ставок попытаетесь чем-то оправдать)) Вам в пресс службу к Маркаровой можно идти ))) При падении спроса вы все равно найдете позитив и рост ставок попытаетесь чем-то оправдать))

zzzzzz написав: А вот если НБУ сегодня вышел с покупкой на росте..... А вот если НБУ сегодня вышел с покупкой на росте.....

orest написав: Щодо вечірнього росту на МБ, мабуть, вийшли з покупками долара щасливі володарі сьогоднішніх валютних ОВДП Щодо вечірнього росту на МБ, мабуть, вийшли з покупками долара щасливі володарі сьогоднішніх валютних ОВДП

zzzzzz написав: Думаю сейчас Минфин будет ждать следующего снижения учетки что-бы по 10% банки ломанулись в ОВГЗ. ( напомню сейчас по двухнедельным сертификатам ставка 11% ) Думаю сейчас Минфин будет ждать следующего снижения учетки что-бы по 10% банки ломанулись в ОВГЗ. ( напомню сейчас по двухнедельным сертификатам ставка 11% )

Нерентабельно будет меня содержатьТакими мелочами, как десятая процента на разных выпусках с похожим сроком, пресса не интересуется. Они не позволят играть на эмоциях читателей.А идея о том, что цены на любых рынках должны колебаться в обе стороны, в народе понимания не найдет.По ходу сессии было и снижение, причем в период максимальной активности. Около 11 был вполне подходящий момент для плановых покупок.Вряд ли. Там уже объемов не было, и серьезным покупателям это известно. Более вероятно, что НБУ с утра чуток лишнего откупил. Им теперь укрепление допускать нельзя - с инфляцией переборщили.Весь вопрос в том, насколько именно сейчас критично много привлекать. Скорее всего, можно и подождать. Безразмерно наращивать долг тоже не интересно.Если не ошибаюсь, количество облигаций в активах банков, как и многое другое, ограничено нормативами. Скорее дождутся, когда часть инвесторов расхлебает свой "новогодний подарок".