zzzzzz написав:Важное дополнение к прошлому посту.
Если взять средневзвешенные ставки по 2 и 4 леткам, то они вообще выросли
По двухлеткам с 9,86% до 10,00% По четырехлеткам с 9,88% до 9,99%
Это разные четырехлетки. То было доразмещение, а это первичное. Срок чуть дольше и погашение в середине года (сезонность курсовых колебаний сбита, но еще не забыта). Разница в доходности выглядит логичной. Если смотреть на средневзвешенные ставки, что мне кажется правильней, уже пару размещений мы видим нормальную кривую доходности, что не может не радовать. Есть небольшой горбик сегодня на двухлетках, но они совсем уж малопопулярны.
Вам в пресс службу к Маркаровой можно идти ))) При падении спроса вы все равно найдете позитив и рост ставок попытаетесь чем-то оправдать))
холява написав:Добрый вечер . Очень жду комментарии "ZZZZ" по итогам сегодняшнего размещения . Как Вы оцениваете сегодня межбанк ?
Лично мое мнение , что НБУ не выполняет свои функции.
Добрый вечер. А ничего не ясно еще. Выходил или нет НБУ сегодня. Рост на 10 коп в течении дня, ну это нормальное колебание рынка. Рынок же не может не дышать. Помните выражение покойного ДС, царство ему небесное - " Рынок дышит. " Так вот рынок нормально дышит.
А вот если НБУ сегодня вышел с покупкой на росте.....
Ну раз сьогодні вечір ретроспектив і Дарій не осуджує оте "яказав", то скажу, що я таки вважаю результат 4-ри річок не дуже успішним. Нагадаю також що писав viewtopic.php?p=4865118#p4865118 За одно і те, що про Богдана писав viewtopic.php?p=4865228#p4865228 Щодо вечірнього росту на МБ, мабуть, вийшли з покупками долара щасливі володарі сьогоднішніх валютних ОВДП (ті хто швидко дізнався і ще встиг). Для чого НБУ продавати їм валюту? Продадуть завтра ті, хто за гривневі папери (2 і 4 роки) буде розраховуватися. Не думаю, що завтра якісь катаклізми на МБ будуть, хіба може в той час, поки продавці і покупці будуть один одного шукати. На якийсь триваліший час чи навіть може й глобально - чекаємо семирічок... П.С. Бачу, мінфін змирився, що поки крім переставлянь ліжок в борделі більше нічого робитися не буде - ставкам нижче 10% не бути...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest Плюсанул. В целом глобально ничего страшного. Такое уже было не раз когда на протяжении целого месяца Минфин привлекал очень мало от предложения. Около месяца Минфин ждет, потом повышает ставки. Правда тогда была чуть другая ситуция, тогда НБУ повышел учетку.
Думаю сейчас Минфин будет ждать следующего снижения учетки что-бы по 10% банки ломанулись в ОВГЗ. ( напомню сейчас по двухнедельным сертификатам ставка 11% )
zzzzzz написав:orest Плюсанул. В целом глобально ничего страшного. Такое уже было не раз когда на протяжении целого месяца Минфин привлекал очень мало от предложения. Около месяца Минфин ждет, потом повышает ставки. Правда тогда была чуть другая ситуция, тогда НБУ повышел учетку.
Думаю сейчас Минфин будет ждать следующего снижения учетки что-бы по 10% банки ломанулись в ОВГЗ. ( напомню сейчас по двухнедельным сертификатам ставка 11% )
Спасибо , что ответили . Я вот сижу , думаю , сильно ли качнется доллар на межбанке ?
Столько составляющих! ОГВЗ , заход инвестора , свои экспортеры, с/х ,хотя мне показалось по сегодняшнему межбанку , что держат дно 24.5
zzzzzz написав:Вам в пресс службу к Маркаровой можно идти ))) При падении спроса вы все равно найдете позитив и рост ставок попытаетесь чем-то оправдать))
Нерентабельно будет меня содержать Такими мелочами, как десятая процента на разных выпусках с похожим сроком, пресса не интересуется. Они не позволят играть на эмоциях читателей. А идея о том, что цены на любых рынках должны колебаться в обе стороны, в народе понимания не найдет.
zzzzzz написав:А вот если НБУ сегодня вышел с покупкой на росте.....
По ходу сессии было и снижение, причем в период максимальной активности. Около 11 был вполне подходящий момент для плановых покупок.
orest написав:Щодо вечірнього росту на МБ, мабуть, вийшли з покупками долара щасливі володарі сьогоднішніх валютних ОВДП
Вряд ли. Там уже объемов не было, и серьезным покупателям это известно. Более вероятно, что НБУ с утра чуток лишнего откупил. Им теперь укрепление допускать нельзя - с инфляцией переборщили.
zzzzzz написав:Думаю сейчас Минфин будет ждать следующего снижения учетки что-бы по 10% банки ломанулись в ОВГЗ. ( напомню сейчас по двухнедельным сертификатам ставка 11% )
Весь вопрос в том, насколько именно сейчас критично много привлекать. Скорее всего, можно и подождать. Безразмерно наращивать долг тоже не интересно. Если не ошибаюсь, количество облигаций в активах банков, как и многое другое, ограничено нормативами. Скорее дождутся, когда часть инвесторов расхлебает свой "новогодний подарок".
orest написав:На якийсь триваліший час чи навіть може й глобально - чекаємо семирічок... П.С. Бачу, мінфін змирився, що поки крім переставлянь ліжок в борделі більше нічого робитися не буде - ставкам нижче 10% не бути...
Ну так мінфін це тільки економічний виконавець нової влади. Тут не йому потрібно ... міняти. Ну і добре було б, щоб у мінфіну була своя порадниця-прибиральниця яка би давала мудрі поради.
zzzzzz написав:Думаю сейчас Минфин будет ждать следующего снижения учетки что-бы по 10% банки ломанулись в ОВГЗ. ( напомню сейчас по двухнедельным сертификатам ставка 11% )
А хіба Банки будуть брати довгі папери? Чомусь мені здається, що вони підігріють попит тільки по коротких. Ну і не забуваймо змісту довгих гривневих ОВДП. Це конвертація валютного боргу у гривневий. А тут без нерезидентів - ніяк. Коли до Зелених дійде, що без поклону перед МВФ нічого не вийде?
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!