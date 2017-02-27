RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3867386838693870

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 299
ниже 23
6%
18
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
33
24.01-24.5
18%
53
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
51
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
51
Всього голосів : 299
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 21:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:Вряд ли. Там уже объемов не было, и серьезным покупателям это известно. Более вероятно, что НБУ с утра чуток лишнего откупил. Им теперь укрепление допускать нельзя - с инфляцией переборщили.

Кажуть НБУ агресивно вдарив по гальмах на рівні 24,42, але потім ще довго торгівля йшла на рівнях 24,42-45.
А потім раптом рвонуло. А обєми пропозції зараз не проблема в любий час, адже є банки-шпекулянти, а вони накупляли валюти достатньо...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
Аватар користувача
10

Форумчанин року
 
Повідомлень: 3513
З нами з: 10.03.14
Подякував: 2072 раз.
Подякували: 2987 раз.
 
Профіль
2
4
14
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 21:52

  Realist написав:
  orest написав:На якийсь триваліший час чи навіть може й глобально - чекаємо семирічок...
П.С. Бачу, мінфін змирився, що поки крім переставлянь ліжок в борделі більше нічого робитися не буде - ставкам нижче 10% не бути... :wink:

Ну так мінфін це тільки економічний виконавець нової влади. Тут не йому потрібно ... міняти. Ну і добре було б, щоб у мінфіну була своя порадниця-прибиральниця яка би давала мудрі поради.
  zzzzzz написав:Думаю сейчас Минфин будет ждать следующего снижения учетки что-бы по 10% банки ломанулись в ОВГЗ. ( напомню сейчас по двухнедельным сертификатам ставка 11% )

А хіба Банки будуть брати довгі папери? Чомусь мені здається, що вони підігріють попит тільки по коротких.
Ну і не забуваймо змісту довгих гривневих ОВДП. Це конвертація валютного боргу у гривневий. А тут без нерезидентів - ніяк.
Коли до Зелених дійде, що без поклону перед МВФ нічого не вийде?

А де я сказав, що мінфіну щось треба міняти? Якраз вони і НБУ працюють супер. Але вони всіх не витягнуть, а підтримки від решти учасників законодавчої і виконавчої вертикалей і тд малувато.
Щодо МВф, ті хто хоть щось розуміють зараз, розуміють і важливість відновлення співпраці з кредиторами останньої інстанції. Але, коли буде фонд, тоді буде ЄС і тд і справжні закордонні інвестори, які захочуть купити землю, Ощадбанк, Нафтогаз, УЗ і тд. Але чи хочуть цього любителі відпочинку в оманах-куршевелях і їх ХОРОШІ друзі??? Адже є можливість прикупити активів на халяву... :wink:
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
Аватар користувача
10

Форумчанин року
 
Повідомлень: 3513
З нами з: 10.03.14
Подякував: 2072 раз.
Подякували: 2987 раз.
 
Профіль
2
4
14
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 21:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:Кажуть НБУ агресивно вдарив по гальмах на рівні 24,42, але потім ще довго торгівля йшла на рівнях 24,42-45.
А потім раптом рвонуло. А обєми пропозції зараз не проблема в любий час, адже є банки-шпекулянти, а вони накупляли валюти достатньо...

Подозреваю, что способность банков к спекуляции на коротких отрезках времени сильно преувеличена. Ни сложная иерархия с длительными сроками принятия решений, ни зарегулированность всего и вся не позволяют им оперативно распоряжаться серьезными объемами.
В задержке эффекта на действия регулятора нет ничего удивительного. Откупили текущий перекос, выведя рынок в относительный баланс. Пока торговля шла в серьезных объемах, все было спокойно. Когда обороты сошли на нет, легкий дисбаланс проявился. То, что послеобеденный рост происходил без оборотов, видно по графику и средневзвешенным. Если бы тогда прошли серьезные сделки, официальный курс должен был бы быть выше. Чтобы пнуть Рыжика, достаточно пары сотен тысяч.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 4624
З нами з: 02.09.15
Подякував: 2123 раз.
Подякували: 4689 раз.
 
Профіль
7
5
8
1
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 21:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Идет стадия накопления. Скупайтесь.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7541
З нами з: 21.09.12
Подякував: 667 раз.
Подякували: 1151 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 22:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

... ну що там, кеди не стерли?
- щось валютні бігуни, астаннім часом нагадують мені оцього персонажа :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7579
З нами з: 19.10.15
Подякував: 496 раз.
Подякували: 510 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 22:50

Прокачка валютного рынка 11 февраля завершилась минимальный ростом безналичного курса доллара - на 1 копейку. В итоге межбанк закрылся в рамках 24,45-24,50 грн/$.

Средний наличный курс доллара на продаже людям потерял сразу 10 копеек, и вышел на 24,50-24,64 грн/$ (минимальный ценник оказался на 24,35 грн/$). При этом на выкупе стоимость валюты не изменилась - сохранились вчерашние 24,30-24,40 грн/$.

Наличный рынок не среагировал на курсовой разворот, который произошел на межбанке под вечер. На протяжении всего дня безналичный доллар дешевел: открывали торги снижением со вчерашних 24,49 грн/$ до 24,44 грн/$, после чего быстро ушли к 24,42 грн/$ и даже к 24,41 грн/$. А отскок к 24,50 грн/$ произошел уже на финише.

"Укреплению гривни не дал проявиться регулятор, выступивший в роли санитара валютного рынка с выкупом доллара по 24,42 грн/$, что стало локальным курсовым дном", - прокомментировал курсовой разворот директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Нацбанк выкупал валюту пока ее было предостаточно на рынке: по разным оценкам, приобрел по единому курсу (24,42 грн/$) порядка $50-60 млн. Пока он хозяйничал на межбанке, там не наблюдалось заметного спроса на валюту, и было очень спокойно.

Однако это спокойствие оказалось обманчивым. Оказалось, что пока НБУ делал свои закупки, импортеры выжидали удешевления валюты. Они видели, как рынок идет к 24,42 грн/$ и к 24,41 грн/$, но рассчитывали на снижение к 24,38 грн/$ и даже к 24,35 грн/$. Однако этого не произошло. Когда наши импортеры наконец созрели на крупные валютные покупки, Нацбанк уже собрал на межбанке почти все сливки - основное валютное предложение.

"Когда крупные импортеры вышли со значительными покупками доллара, на рынке уже не было большого предложения. Поэтому безналичный курс и подрос под конец дня", - объяснил "Стране" ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

По словам казначеев, вечернюю закупку доллара устроили нефтетрейдеры. Валюта потребовалась для оплаты крупных поставок бензина, дизеля и автогаза.

Ключевыми продавцами безналичной валюты стали наши предприятия-экспортеры (в первую очередь, металлургические), а общий объем безналичных торгов достигал $180-200 млн. Иностранцы были практически незаметны на рынке. Хотя размещение нового выпуска гособлигаций Минфина в целом прошло не очень плохо.

Чиновники смогли пристроить большую часть предлагаемых ОВГЗ. Общий объем привлечения от продажи бумаг составил 9,2 млрд грн при предложении на 6,5 млрд грн и $200 млн. Не удалось полностью разместить выпуск 4-летних облигаций (привлекли 2,1 млрд грн при предложении на 3 млрд грн) и совсем небольшой спрос был на 2-летние бумаги (получили 0,4 млрд грн из 2 млрд грн). Лучше разошлись гривневые краткосрочные ОВГЗ (погода-год) и валютные гособлигации.

"Короткую гривну и доллар размещали в основном украинские банки, а более длинные бумаги брали иностранцы. Брали не очень активно. В основном, чтобы перевложить гривну, которую Минфин завтра выплатит по предыдущим выпускам - на 2,1 млрд грн и на $388 млн. Вливание новых капиталов будет, но на не очень большую сумму", - объяснил Невмержицкий.

Именно поэтому он не ждет завтра заметного укрепления гривни - рассчитывает на торговлю межбанка в рамках 24,45-24,50 грн/$. Поскольку нерезиденты не будут продавать крупных сумм доллара для выкупа ОВГЗ. Остальные прогнозы находятся рядом с этими уровнями.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
Повідомлень: 2161
З нами з: 26.06.11
Подякував: 34 раз.
Подякували: 638 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3867386838693870
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, swan forever і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1672, 1673, 1674
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16736 2088532
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 лют, 2020 22:55
Козак-характерник
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 37, 38, 39
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
380 68532
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 лют, 2020 15:44
zРадио
Валютный рынок в мире 1 ... 677, 678, 679
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6783 1508018
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 лют, 2020 22:06
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
РВС Банк (312)
11.02.2020 22:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.