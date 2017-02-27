Кажуть НБУ агресивно вдарив по гальмах на рівні 24,42, але потім ще довго торгівля йшла на рівнях 24,42-45.
А потім раптом рвонуло. А обєми пропозції зараз не проблема в любий час, адже є банки-шпекулянти, а вони накупляли валюти достатньо...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 11 лют, 2020 21:40
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Кажуть НБУ агресивно вдарив по гальмах на рівні 24,42, але потім ще довго торгівля йшла на рівнях 24,42-45.
А потім раптом рвонуло. А обєми пропозції зараз не проблема в любий час, адже є банки-шпекулянти, а вони накупляли валюти достатньо...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Вів 11 лют, 2020 21:52
А де я сказав, що мінфіну щось треба міняти? Якраз вони і НБУ працюють супер. Але вони всіх не витягнуть, а підтримки від решти учасників законодавчої і виконавчої вертикалей і тд малувато.
Щодо МВф, ті хто хоть щось розуміють зараз, розуміють і важливість відновлення співпраці з кредиторами останньої інстанції. Але, коли буде фонд, тоді буде ЄС і тд і справжні закордонні інвестори, які захочуть купити землю, Ощадбанк, Нафтогаз, УЗ і тд. Але чи хочуть цього любителі відпочинку в оманах-куршевелях і їх ХОРОШІ друзі??? Адже є можливість прикупити активів на халяву...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Вів 11 лют, 2020 21:56
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Подозреваю, что способность банков к спекуляции на коротких отрезках времени сильно преувеличена. Ни сложная иерархия с длительными сроками принятия решений, ни зарегулированность всего и вся не позволяют им оперативно распоряжаться серьезными объемами.
В задержке эффекта на действия регулятора нет ничего удивительного. Откупили текущий перекос, выведя рынок в относительный баланс. Пока торговля шла в серьезных объемах, все было спокойно. Когда обороты сошли на нет, легкий дисбаланс проявился. То, что послеобеденный рост происходил без оборотов, видно по графику и средневзвешенным. Если бы тогда прошли серьезные сделки, официальный курс должен был бы быть выше. Чтобы пнуть Рыжика, достаточно пары сотен тысяч.
Додано: Вів 11 лют, 2020 21:58
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Идет стадия накопления. Скупайтесь.
Додано: Вів 11 лют, 2020 22:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
... ну що там, кеди не стерли?
- щось валютні бігуни, астаннім часом нагадують мені оцього персонажа
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 11 лют, 2020 22:50
Прокачка валютного рынка 11 февраля завершилась минимальный ростом безналичного курса доллара - на 1 копейку. В итоге межбанк закрылся в рамках 24,45-24,50 грн/$.
Средний наличный курс доллара на продаже людям потерял сразу 10 копеек, и вышел на 24,50-24,64 грн/$ (минимальный ценник оказался на 24,35 грн/$). При этом на выкупе стоимость валюты не изменилась - сохранились вчерашние 24,30-24,40 грн/$.
Наличный рынок не среагировал на курсовой разворот, который произошел на межбанке под вечер. На протяжении всего дня безналичный доллар дешевел: открывали торги снижением со вчерашних 24,49 грн/$ до 24,44 грн/$, после чего быстро ушли к 24,42 грн/$ и даже к 24,41 грн/$. А отскок к 24,50 грн/$ произошел уже на финише.
"Укреплению гривни не дал проявиться регулятор, выступивший в роли санитара валютного рынка с выкупом доллара по 24,42 грн/$, что стало локальным курсовым дном", - прокомментировал курсовой разворот директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Нацбанк выкупал валюту пока ее было предостаточно на рынке: по разным оценкам, приобрел по единому курсу (24,42 грн/$) порядка $50-60 млн. Пока он хозяйничал на межбанке, там не наблюдалось заметного спроса на валюту, и было очень спокойно.
Однако это спокойствие оказалось обманчивым. Оказалось, что пока НБУ делал свои закупки, импортеры выжидали удешевления валюты. Они видели, как рынок идет к 24,42 грн/$ и к 24,41 грн/$, но рассчитывали на снижение к 24,38 грн/$ и даже к 24,35 грн/$. Однако этого не произошло. Когда наши импортеры наконец созрели на крупные валютные покупки, Нацбанк уже собрал на межбанке почти все сливки - основное валютное предложение.
"Когда крупные импортеры вышли со значительными покупками доллара, на рынке уже не было большого предложения. Поэтому безналичный курс и подрос под конец дня", - объяснил "Стране" ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
По словам казначеев, вечернюю закупку доллара устроили нефтетрейдеры. Валюта потребовалась для оплаты крупных поставок бензина, дизеля и автогаза.
Ключевыми продавцами безналичной валюты стали наши предприятия-экспортеры (в первую очередь, металлургические), а общий объем безналичных торгов достигал $180-200 млн. Иностранцы были практически незаметны на рынке. Хотя размещение нового выпуска гособлигаций Минфина в целом прошло не очень плохо.
Чиновники смогли пристроить большую часть предлагаемых ОВГЗ. Общий объем привлечения от продажи бумаг составил 9,2 млрд грн при предложении на 6,5 млрд грн и $200 млн. Не удалось полностью разместить выпуск 4-летних облигаций (привлекли 2,1 млрд грн при предложении на 3 млрд грн) и совсем небольшой спрос был на 2-летние бумаги (получили 0,4 млрд грн из 2 млрд грн). Лучше разошлись гривневые краткосрочные ОВГЗ (погода-год) и валютные гособлигации.
"Короткую гривну и доллар размещали в основном украинские банки, а более длинные бумаги брали иностранцы. Брали не очень активно. В основном, чтобы перевложить гривну, которую Минфин завтра выплатит по предыдущим выпускам - на 2,1 млрд грн и на $388 млн. Вливание новых капиталов будет, но на не очень большую сумму", - объяснил Невмержицкий.
Именно поэтому он не ждет завтра заметного укрепления гривни - рассчитывает на торговлю межбанка в рамках 24,45-24,50 грн/$. Поскольку нерезиденты не будут продавать крупных сумм доллара для выкупа ОВГЗ. Остальные прогнозы находятся рядом с этими уровнями.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Вів 11 лют, 2020 22:58
А хіба Банки будуть брати довгі папери? Чомусь мені здається, що вони підігріють попит тільки по коротких.
Ну і не забуваймо змісту довгих гривневих ОВДП. Це конвертація валютного боргу у гривневий. А тут без нерезидентів - ніяк.
Коли до Зелених дійде, що без поклону перед МВФ нічого не вийде?[/quote]
До них уже давно дошло, но мешают некоторые моменты. Один из них "кудрявая бабушка" по которому МВФ выдвинули ультиматум. Зелень сейчас думает, как свинтить от кудрявой бабушки. Как только баню отодвинут в сторону, так сразу лёд тронется.
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Вів 11 лют, 2020 23:24
Додано: Сер 12 лют, 2020 00:00
У привата курс стал один из самих высоких, есть кто пользуется покупкой валюты через альфа онлайн, как вам этот банк?
Додано: Сер 12 лют, 2020 00:10
А ви що накоплюєте?..
Акції, яких можна надрукувати скільки завгодно?..
Золото, якого можна накопати скільки завгодно?..
Підприємства, яких можна набудувати скільки завгодно?..
Облігації, яких можна надрукувати скільки завгодно?..
Щось іще ?
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