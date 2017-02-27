swan forever написав:
А хіба Банки будуть брати довгі папери? Чомусь мені здається, що вони підігріють попит тільки по коротких.
Ну і не забуваймо змісту довгих гривневих ОВДП. Це конвертація валютного боргу у гривневий. А тут без нерезидентів - ніяк.
Коли до Зелених дійде, що без поклону перед МВФ нічого не вийде?
До них уже давно дошло, но мешают некоторые моменты. Один из них "кудрявая бабушка" по которому МВФ выдвинули ультиматум. Зелень сейчас думает, как свинтить от кудрявой бабушки. Как только баню отодвинут в сторону, так сразу лёд тронется.[/quote]
Банки могут брать длинные. И чем длинне, тем круче.
Есть такая игра среди трейдеров как облигациях как на акциях.
Если предполагается падения ставки, то дорожает номинальная цена. Чем длиннее выпуск, тем сильнее изменение номинальной стоимости.
Вот вам пример как менялась номинальная стоимость еврооблигаций Украина-2032.
В начале 2019 она падала до 78% от номинала. Через год, доросла до 112%
С минимума до максимума рост составил 69%
Можно было купить облигации по 78% и продать по 112% . Прибыль 69% плюс 7,75% номинала.