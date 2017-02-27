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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3868386938703871

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 299
ниже 23
6%
18
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
33
24.01-24.5
18%
53
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
51
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
51
Всього голосів : 299
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 00:17

  swan forever написав:
  zzzzzz написав:Думаю сейчас Минфин будет ждать следующего снижения учетки что-бы по 10% банки ломанулись в ОВГЗ. ( напомню сейчас по двухнедельным сертификатам ставка 11% )

А хіба Банки будуть брати довгі папери? Чомусь мені здається, що вони підігріють попит тільки по коротких.
Ну і не забуваймо змісту довгих гривневих ОВДП. Це конвертація валютного боргу у гривневий. А тут без нерезидентів - ніяк.
Коли до Зелених дійде, що без поклону перед МВФ нічого не вийде?

До них уже давно дошло, но мешают некоторые моменты. Один из них "кудрявая бабушка" по которому МВФ выдвинули ультиматум. Зелень сейчас думает, как свинтить от кудрявой бабушки. Как только баню отодвинут в сторону, так сразу лёд тронется.[/quote]

Банки могут брать длинные. И чем длинне, тем круче.
Есть такая игра среди трейдеров как облигациях как на акциях.
Если предполагается падения ставки, то дорожает номинальная цена. Чем длиннее выпуск, тем сильнее изменение номинальной стоимости.

Вот вам пример как менялась номинальная стоимость еврооблигаций Украина-2032.

В начале 2019 она падала до 78% от номинала. Через год, доросла до 112%
С минимума до максимума рост составил 69%
Можно было купить облигации по 78% и продать по 112% . Прибыль 69% плюс 7,75% номинала.


Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 01:39

  AGK написав:...есть кто пользуется покупкой валюты через альфа онлайн, как вам этот банк?

нормально. если не забывать заказывать валюту перед снятием.
аваль нравится больше, хоть и дороже.

когда гривна укреплялась, онлайнеры чаще были выгоднее и банков и улицы.
как только оттолкнулись от 23,2 - стали не выгодны, окна дешевле.
хотя сегодня вечером, когда окна подняли на 10 копеек до 24,55, альфа не изменила продажу, оставив её на уровне 24,54. аваль оставил 24,57.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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  #<1 ... 3868386938703871
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