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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3868386938703871

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 299
ниже 23
6%
18
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
33
24.01-24.5
18%
53
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
51
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
51
Всього голосів : 299
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 00:17

  swan forever написав:
  zzzzzz написав:Думаю сейчас Минфин будет ждать следующего снижения учетки что-бы по 10% банки ломанулись в ОВГЗ. ( напомню сейчас по двухнедельным сертификатам ставка 11% )

А хіба Банки будуть брати довгі папери? Чомусь мені здається, що вони підігріють попит тільки по коротких.
Ну і не забуваймо змісту довгих гривневих ОВДП. Це конвертація валютного боргу у гривневий. А тут без нерезидентів - ніяк.
Коли до Зелених дійде, що без поклону перед МВФ нічого не вийде?

До них уже давно дошло, но мешают некоторые моменты. Один из них "кудрявая бабушка" по которому МВФ выдвинули ультиматум. Зелень сейчас думает, как свинтить от кудрявой бабушки. Как только баню отодвинут в сторону, так сразу лёд тронется.[/quote]

Банки могут брать длинные. И чем длинне, тем круче.
Есть такая игра среди трейдеров как облигациях как на акциях.
Если предполагается падения ставки, то дорожает номинальная цена. Чем длиннее выпуск, тем сильнее изменение номинальной стоимости.

Вот вам пример как менялась номинальная стоимость еврооблигаций Украина-2032.

В начале 2019 она падала до 78% от номинала. Через год, доросла до 112%
С минимума до максимума рост составил 69%
Можно было купить облигации по 78% и продать по 112% . Прибыль 69% плюс 7,75% номинала.


Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 01:39

  AGK написав:...есть кто пользуется покупкой валюты через альфа онлайн, как вам этот банк?

нормально. если не забывать заказывать валюту перед снятием.
аваль нравится больше, хоть и дороже.

когда гривна укреплялась, онлайнеры чаще были выгоднее и банков и улицы.
как только оттолкнулись от 23,2 - стали не выгодны, окна дешевле.
хотя сегодня вечером, когда окна подняли на 10 копеек до 24,55, альфа не изменила продажу, оставив её на уровне 24,54. аваль оставил 24,57.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 07:36

  kluychkooleg написав:
  vano80 написав:
Ты в какой стране живешь? Ты не в курсе, что у нас кроме министерки на нищенской зарплате в 36, купа пенсов на 2,5? Это люди которые построили инфраструктуру, которую эта министерка добивает, почти в нее не вкладываясь.
Ты хочешь дать денег судье вовку, который ужке давно наколядовал себе на тихую жизнь, и будет получать хорошую пенсию, за решения свои, "абсолютно честные"? :mrgreen:


Мы близко знакомы? Откуда это "ты"?
И, если Вы внимательно читали, то могли бы заметить, что я предлагал эти деньги не давать никому, а не только судье Вовк, а направить их, к примеру, на здравоохранние.
А мелкие подачки унижают.

Тут ще з Ощадбанку СРСР черга за вкладами...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 07:52

  zzzzzz написав:Завтра произойдет погашение на 2,141 млрд.грн + 389 млн.долларов.

Сегодня в ходе прошедшего аукциона удалось привлечь 4,030 млрд ( план 6,5 млрд ) и 200 млрд.долларов ( план 200 млн.долларов )

По гривне 0,62 от плана. Ну такое. Валюте план сделали.

По трехмесячным было подано заявок на 1,158 млрд ( план 0,5 млрд ) продали 0,5 млрд.
Снижение ставки аж на 0,72 п.п.

По годовым было подано заявок на 1,672 млрд ( план 1 млрд ) продано 1 млрд. Снижение ставки на 0,57 п.п.

По двухлеткм заявок было подано всего на 0,5 млрд, как и предполагал коллега Сибарит :wink: ( план 2 млрд ) Минфин продал всего 0,4 млрд.грн . Ставка снизилась на 0,2 п.п.

По четырехлеткам заявок было подано на 2,175 млрд.грн ( план 3 млрд ) минфин удовлетворил почти всех, было продано 2,130 млрд. А шо робить )))) Ставка практически осталась без изменений показав символическое снижение с 10,10% до 10,09%

По долларовым спрос составил 271 млн ( план 200 ) продали на 200 млн.
Ставка отсечения 3,5% . На последнем долларовом аукционе 24 декабря двухлетки размещали по 3,95% . 9 - месячные 3,45%

По сравнению с аукционом две недели тому назад, когда предлагались к размещению точно такие же бумаги, ( кроме 4 леток) можно заметить что соотношение спроса и предложения по 3-месячным, годовым и двухлеткам не изменилась. А вот сегодня по 4-леткам спрос существенно упал. Четыре недели тому назад спрос был 9,6 млрд продано 3 млрд.
Сегодня спрос 2,175 , почти все и удовлетворили ( 2,130 )
Спрос упал в 4 раза.

Зображення


Важное дополнение к посту.

Если взять средневзвешенные ставки по 2 и 4 леткам, то они вообще выросли :mrgreen:

По двухлеткам с 9,86% до 10,00%
По четырехлеткам с 9,88% до 9,99%

Зміна тренду ?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 08:06

  sergey_sryvkin написав:
  hxbbgaf написав:
  Zebra написав:Идет стадия накопления. Скупайтесь.

Что копят? Бумажку, которой могут напечатать сколько угодно? Рукалицо.


А ви що накоплюєте?..
Акції, яких можна надрукувати скільки завгодно?..
Золото, якого можна накопати скільки завгодно?..
Підприємства, яких можна набудувати скільки завгодно?..
Облігації, яких можна надрукувати скільки завгодно?..
Щось іще ? :)

#нікомунепотрібний
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 09:07

  zzzzzz написав:Банки могут брать длинные. И чем длинне, тем круче.
Есть такая игра среди трейдеров как облигациях как на акциях.
Если предполагается падения ставки, то дорожает номинальная цена. Чем длиннее выпуск, тем сильнее изменение номинальной стоимости.

Вот вам пример как менялась номинальная стоимость еврооблигаций Украина-2032.

В начале 2019 она падала до 78% от номинала. Через год, доросла до 112%
С минимума до максимума рост составил 69%
Можно было купить облигации по 78% и продать по 112% . Прибыль 69% плюс 7,75% номинала.

Те, що банки можуть купляти довгі ОВДП, я не спорю. Я мав на увазі, що зараз вони будуть в основному купляти короткі папери, щоб прилаштувати гривневу ліквідність до запитання (конкуренція із депо сертифікатами НБУ). Думаю поки що дохідність довгих депозитів та їхня кількість не дозволяють банкам створити суттєвий попит на довгі ОВДП навіть із врахуванням падіння ставки як ви пишете та потенційної додаткової прибутковості. Було б чудово якби хтось із банкірів прокоментував.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 09:27

  kluychkooleg написав:
  alex_dvornichenko написав:Лучше бы Нафтогаз вложился в добычу украинского газа.


По-моему воможная расдача подачек - чисто популистский шаг на фоне падающего рейтинга Зеленого.
Это не кило гречки, это много кило. Тем более, что желающих продаться даже на этом форуме найдется.
возможно "время раскидывать деньги с вертолета " ? Что значит продаться ? по закону Украины = конституции все богатства государства принадлежат народу, и почему в Саудовской Аравии или где-то где сумасшедшие разведанные запасы нефти раздавать гражданам подачки норм а у нас не ? Галочку за вас ставить не будут и в кабинку вас пустят (через сколько там осталось 4 года ) и кроме того сам ЗЕ обещал только один срок .
( я думаю в шельфе Черного моря тоже ( огромные запасы) просто добыча пока сложная , как и сланцевого в ОРДЛО - это еще одна конспирологическая теория почему РФ оккупировали Крым и ОРДЛО)
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 09:35

Realist
Банки сами не спешат привлекать длинный ресурс. Ждут снижения ставок.
А что касается того примера который я привел, так можно играть с облигациями длинными, при этом не имея этого длинного ресурса.
Живите своим умом!
zzzzzz
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