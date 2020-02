Додано: Сер 12 лют, 2020 07:36

kluychkooleg написав: vano80 написав:

Ты в какой стране живешь? Ты не в курсе, что у нас кроме министерки на нищенской зарплате в 36, купа пенсов на 2,5? Это люди которые построили инфраструктуру, которую эта министерка добивает, почти в нее не вкладываясь.

Ты хочешь дать денег судье вовку, который ужке давно наколядовал себе на тихую жизнь, и будет получать хорошую пенсию, за решения свои, "абсолютно честные"? Ты в какой стране живешь? Ты не в курсе, что у нас кроме министерки на нищенской зарплате в 36, купа пенсов на 2,5? Это люди которые построили инфраструктуру, которую эта министерка добивает, почти в нее не вкладываясь.Ты хочешь дать денег судье вовку, который ужке давно наколядовал себе на тихую жизнь, и будет получать хорошую пенсию, за решения свои, "абсолютно честные"?



Мы близко знакомы? Откуда это "ты"?

И, если Вы внимательно читали, то могли бы заметить, что я предлагал эти деньги не давать никому, а не только судье Вовк, а направить их, к примеру, на здравоохранние.

А мелкие подачки унижают. Мы близко знакомы? Откуда это "ты"?И, если Вы внимательно читали, то могли бы заметить, что я предлагал эти деньги не давать никому, а не только судье Вовк, а направить их, к примеру, на здравоохранние.А мелкие подачки унижают.

Тут ще з Ощадбанку СРСР черга за вкладами... Тут ще з Ощадбанку СРСР черга за вкладами...

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/