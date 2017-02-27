zzzzzz написав:

Завтра произойдет погашение на 2,141 млрд.грн + 389 млн.долларов.Сегодня в ходе прошедшего аукциона удалось привлечь 4,030 млрд ( план 6,5 млрд ) и 200 млрд.долларов ( план 200 млн.долларов )По гривне 0,62 от плана. Ну такое. Валюте план сделали.По трехмесячным было подано заявок на 1,158 млрд ( план 0,5 млрд ) продали 0,5 млрд.Снижение ставки аж на 0,72 п.п.По годовым было подано заявок на 1,672 млрд ( план 1 млрд ) продано 1 млрд. Снижение ставки на 0,57 п.п.По двухлеткм заявок было подано всего на 0,5 млрд, как и предполагал коллега Сибарит( план 2 млрд ) Минфин продал всего 0,4 млрд.грн . Ставка снизилась на 0,2 п.п.По четырехлеткам заявок было подано на 2,175 млрд.грн ( план 3 млрд ) минфин удовлетворил почти всех, было продано 2,130 млрд. А шо робить )))) Ставка практически осталась без изменений показав символическое снижение с 10,10% до 10,09%По долларовым спрос составил 271 млн ( план 200 ) продали на 200 млн.Ставка отсечения 3,5% . На последнем долларовом аукционе 24 декабря двухлетки размещали по 3,95% . 9 - месячные 3,45%По сравнению с аукционом две недели тому назад, когда предлагались к размещению точно такие же бумаги, ( кроме 4 леток) можно заметить что соотношение спроса и предложения по 3-месячным, годовым и двухлеткам не изменилась. А вот сегодня по 4-леткам спрос существенно упал. Четыре недели тому назад спрос был 9,6 млрд продано 3 млрд.Сегодня спрос 2,175 , почти все и удовлетворили ( 2,130 )Спрос упал в 4 раза.Важное дополнение к посту.Если взять средневзвешенные ставки по 2 и 4 леткам, то они вообще вырослиПо двухлеткам с 9,86% до 10,00%По четырехлеткам с 9,88% до 9,99%