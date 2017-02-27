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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3869387038713872

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 300
ниже 23
6%
18
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
33
24.01-24.5
18%
54
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
51
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
51
Всього голосів : 300
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 12:13

в лавку зашёл слон, и всё испортил...50/57
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 12:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Предугадать смену тренда курса валют можно только с 33,333 процента вероятностью:
вероятность, что вверХ,
вероятность, что вниз,
вероятность, что на месте
предугадать дно или пик по курсу бакса ваще невозможно
играть на курсе заведомо убыточное дело для пересичного украинца (без наличия инсайда)
и неадо здесь расказывать о своих достижениях, как вы поймали дно при откупе или пик при сливе
вы лучше раскажите о ваших фиаско
уверен, что в целом здесь 99% в проигрыше
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 12:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Совсіма, то яка цьогорічна середньозважена?
- грубо/навскидку ~24,50?
- тобто, до цієї цифри вартує купляти доляр, а вище неї - продавати? :idea: :roll:
Востаннє редагувалось Долярчик в Сер 12 лют, 2020 12:30, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 12:30

Yuri_61 Треба мати логіку та інтуїцію. Щодо точного курсу, то це важко, але період настання дна або ривка можна вгадати з точністю до 5 днів.
tk86
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 12:34

... збагнути незбагненне... ©

  tk86 написав:Yuri_61 Треба мати логіку та інтуїцію. Щодо точного курсу, то це важко, але період настання дна або ривка можна вгадати з точністю до 5 днів.

... от давайте і провіримо - за 5-4 днів до дна/чи ривка - Ви нас і попередите - ок? :wink:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 12:34

  Долярчик написав:Совсіма, то яка цьогорічна середньозважена?
- грубо/навскидку ~24,50?
- тобто, до цієї цифри вартує купляти доляр, а вище неї - продавати? :idea: :roll:

24,41
twin
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 12:38

Справочный курс +

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
12.02.2020..................24,4897
Доллар прибавил 6.5 копеек.
Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия. В 10-30 опустились на полкопейки. С 11 начали уверенно расти. К 11-45 выросли на 3 копейки, расширив спред с 2 до 3 копеек. На этом пока остановились.
НБУ вчера выкупил 58.5 млн. Немного даже перевыполнил план, что сказалось на котировках.
Остатки на коррсчетах немного выросли за счет интервенции НБУ. Все остальные факторы ирали совсем по мелочи.

Продажа валюты на МБ в понедельник немного выросла с 354.3 до 382.3 млн.
Чистый спрос при этом составил около 332 млн. Обороты понедельничные.
Снова хочется вернуться к экспертной оценке: viewtopic.php?p=4867451#p4867451
По общим оборотам оценка оказалась занижена в 3.5 раза, а по чистому спросу в 5.6 раза.
Реальные обороты оказались даже выше оценки торгов вторника от тех же экспертов: viewtopic.php?p=4868377#p4868377 , хотя обороты во вторник должны были подрасти.
Хочется в который раз предложить трезво оценивать информацию из прессы. Ей просто неоткуда брать эти данные. Учитывая нынешние технологии торгов, даже НБУ в состоянии оценить их объем только через день.
Информация о том, кто покупал и продавал, заслуживает еще меньшего доверия. Это, в лучшем случае, предположения, основанные на информации о части операций некоторых банков. Но больше это похоже на фантазии. Напоминаю, что площадка позволяет выставлять анонимные котировки, продавец и покупатель становятся известны друг другу только в процессе оформления сделки.
Оперативной информации у нас действительно очень мало, но это не повод тянуть в рот что попало.
  zzzzzz написав:Это пишет Невмержицкий, насчет оборотов его данные всегда в 2-2,5 раза ниже официальных данных НБУ. Даже не знаю как он считает обороты, надо спросить его.

В той части текста, которая выделена как цитата Невмержицкого, нет ничего некорректного, как и ничего "горячего". "Страна", как и некоторые другие, постоянно выдает анонимные домыслы, перемежая их для солидности цитатами экономистов. У Невмержицкого хотелось бы спросить, зачем он с ними имеет дело?
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 13:00

  twin написав:
  Долярчик написав:Совсіма, то яка цьогорічна середньозважена?
- грубо/навскидку ~24,50?
- тобто, до цієї цифри вартує купляти доляр, а вище неї - продавати? :idea: :roll:

24,41

.... а тепер - питання на засипку :) - чому/звідки взяли саме таку цифру(середньозважену річну), якщо майже весь рік ще ПОПЕРЕДУ?!!! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 14:07

Молодец Алексей Кучеренко из БЮТа! Возле трибуны ВР дал правильную оценку сегодняшней власти: "Клоуны малолетние!" Молодец! Уважаю! Клоуны они и в Африке клоуны.
fin
 
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