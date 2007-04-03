|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 12 лют, 2020 12:58
Настал момент, когда требуется купить:
Межкомнатные двери = 1500EUR за все.
Мебель для квартиры = 2500EUR за все.
Бытовую технику = 1500EUR за все.
Итого 5500-6000EUR. Вот думаю, все это нужно уже сейчас и деньги нужно менять. НО: еще в начале февраля Евро можно было продавать по 27.65, сейчас же по 26,6, итого потерь около 6к грн на ровном месте за полторы недели =) Ну и да бог с ними, подумал я и отправил заявку на продажу 1,5к только на двери)))
-
marketer_vova
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 01.08.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 лют, 2020 13:23
marketer_vova написав:
Настал момент, когда требуется купить:
Межкомнатные двери = 1500EUR за все.
- купляв влітку 5 дверей(з замками/завісами коробками/обналічкою) карткою (на грейс-період) = ~ 25 000грн.
marketer_vova написав:
Мебель для квартиры = 2500EUR за все.
- купляв у вересені-жовтні на" оплату частинами" = ~ 50 000грн.
marketer_vova написав:
Бытовую технику = 1500EUR за все.
- купляв на початку листопада на "оплату частинами" = ~ 50 000дол.(тільки принтер не помістився в ту суму...... але тиждень тому докупив його)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 7591
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 496 раз.
- Подякували: 511 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 лют, 2020 13:42
Долярчик написав: marketer_vova написав:
Настал момент, когда требуется купить:
Межкомнатные двери = 1500EUR за все.
- купляв влітку 5 дверей(з замками/завісами коробками/обналічкою) карткою (на грейс-період) = ~ 25 000грн.
marketer_vova написав:
Мебель для квартиры = 2500EUR за все.
- купляв у вересені-жовтні на" оплату частинами" = ~ 50 000грн.
marketer_vova написав:
Бытовую технику = 1500EUR за все.
- купляв на початку листопада на "оплату частинами" = ~ 50 000дол.(тільки принтер не помістився в ту суму...... але тиждень тому докупив його)
Народ, вы покупаете мебель для одной только комнаты или для однокомнатной квартиры? Да за такие деньги кроме дивана и стола вообще ничего не купишь (я говорю про нормальную мебель)!
Или вы специально выбираете самую дешевую, для сдачи внаём (типа пипл всё равно схавает)?
1,5к евро на ВСЮ бытовую технику - это реально, самое плохое/дешевое что можно найти?
Я просто не могу понять смысла такого сорения деньгами. Это же сломается/испортится за пару лет и придётся снова покупать то же самое.
-
p_vovk74
-
-
- Повідомлень: 66
- З нами з: 04.10.17
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 лют, 2020 13:43
marketer_vova написав:
Настал момент, когда требуется купить:
Межкомнатные двери = 1500EUR за все.
Мебель для квартиры = 2500EUR за все.
Бытовую технику = 1500EUR за все.
Итого 5500-6000EUR. Вот думаю, все это нужно уже сейчас и деньги нужно менять. НО: еще в начале февраля Евро можно было продавать по 27.65, сейчас же по 26,6, итого потерь около 6к грн на ровном месте за полторы недели =) Ну и да бог с ними, подумал я и отправил заявку на продажу 1,5к только на двери)))
Без дверей тоже можно пожить какое то время.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 7545
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 667 раз.
- Подякували: 1152 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 12 лют, 2020 13:56
Межкомнатные двери за 700 гривен можно купить.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 21359
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1427 раз.
- Подякували: 2152 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 12 лют, 2020 14:00
p_vovk74 написав:
Это же сломается/испортится за пару лет и придётся снова покупать то же самое.
... ну і пох!
- тоді, за 5-7 років купується нову/свіженьку/моднішшу!
- в мене двоє малих дітей/хлопці.... - вб'ють будь-яку, хоч іспанську/італійську/німецьку!
.... а смисл, як моя знайома купила меблі, ТІЛЬКИ на кухню - за 70тис.грн???!!!
- та, за ці гроші - я ЧОТИРИ-П'ЯТЬ раз зміню кухонні меблі!!!
- і будуть НОВІ/СВІЖІ/СУЧАСНІ!!!
- а меблі знайомої за 70тис. - все рівно трохи обіб'ються/постаріють за тих же 5-7р!!!
ДумайТЕ! ©
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 7591
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 496 раз.
- Подякували: 511 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 лют, 2020 14:02
marketer_vova написав:
Настал момент, когда требуется купить:
Межкомнатные двери = 1500EUR за все.
Мебель для квартиры = 2500EUR за все.
Бытовую технику = 1500EUR за все.
Итого 5500-6000EUR. Вот думаю, все это нужно уже сейчас и деньги нужно менять. НО: еще в начале февраля Евро можно было продавать по 27.65, сейчас же по 26,6, итого потерь около 6к грн на ровном месте за полторы недели =) Ну и да бог с ними, подумал я и отправил заявку на продажу 1,5к только на двери)))
сколько штук и какой материал за такую цену? себе брал примерно за столько же 5 шт., массив ольхи
-
kwon
-
-
- Повідомлень: 1662
- З нами з: 20.03.13
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 267 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|38718
|183870496
|
Сер 12 лют, 2020 14:07
fin
|
|16742
|2090044
|
|
|380
|68775
|
|