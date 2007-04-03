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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 12:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Настал момент, когда требуется купить:
Межкомнатные двери = 1500EUR за все.
Мебель для квартиры = 2500EUR за все.
Бытовую технику = 1500EUR за все.

Итого 5500-6000EUR. Вот думаю, все это нужно уже сейчас и деньги нужно менять. НО: еще в начале февраля Евро можно было продавать по 27.65, сейчас же по 26,6, итого потерь около 6к грн на ровном месте за полторы недели =) Ну и да бог с ними, подумал я и отправил заявку на продажу 1,5к только на двери)))
marketer_vova
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 13:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  marketer_vova написав:Настал момент, когда требуется купить:
Межкомнатные двери = 1500EUR за все.

- купляв влітку 5 дверей(з замками/завісами коробками/обналічкою) карткою (на грейс-період) = ~ 25 000грн.
  marketer_vova написав:Мебель для квартиры = 2500EUR за все.

- купляв у вересені-жовтні на" оплату частинами" = ~ 50 000грн.
  marketer_vova написав:Бытовую технику = 1500EUR за все.

- купляв на початку листопада на "оплату частинами" = ~ 50 000дол.(тільки принтер не помістився в ту суму...... але тиждень тому докупив його)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 13:42

Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:
  marketer_vova написав:Настал момент, когда требуется купить:
Межкомнатные двери = 1500EUR за все.

- купляв влітку 5 дверей(з замками/завісами коробками/обналічкою) карткою (на грейс-період) = ~ 25 000грн.
  marketer_vova написав:Мебель для квартиры = 2500EUR за все.

- купляв у вересені-жовтні на" оплату частинами" = ~ 50 000грн.
  marketer_vova написав:Бытовую технику = 1500EUR за все.

- купляв на початку листопада на "оплату частинами" = ~ 50 000дол.(тільки принтер не помістився в ту суму...... але тиждень тому докупив його)

Народ, вы покупаете мебель для одной только комнаты или для однокомнатной квартиры? Да за такие деньги кроме дивана и стола вообще ничего не купишь (я говорю про нормальную мебель)!
Или вы специально выбираете самую дешевую, для сдачи внаём (типа пипл всё равно схавает)?
1,5к евро на ВСЮ бытовую технику - это реально, самое плохое/дешевое что можно найти?
Я просто не могу понять смысла такого сорения деньгами. Это же сломается/испортится за пару лет и придётся снова покупать то же самое.
p_vovk74
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 13:43

  marketer_vova написав:Настал момент, когда требуется купить:
Межкомнатные двери = 1500EUR за все.
Мебель для квартиры = 2500EUR за все.
Бытовую технику = 1500EUR за все.

Итого 5500-6000EUR. Вот думаю, все это нужно уже сейчас и деньги нужно менять. НО: еще в начале февраля Евро можно было продавать по 27.65, сейчас же по 26,6, итого потерь около 6к грн на ровном месте за полторы недели =) Ну и да бог с ними, подумал я и отправил заявку на продажу 1,5к только на двери)))

Без дверей тоже можно пожить какое то время.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 13:56

Межкомнатные двери за 700 гривен можно купить.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 14:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  p_vovk74 написав:Это же сломается/испортится за пару лет и придётся снова покупать то же самое.

... ну і пох! :D
- тоді, за 5-7 років купується нову/свіженьку/моднішшу! :D
- в мене двоє малих дітей/хлопці.... - вб'ють будь-яку, хоч іспанську/італійську/німецьку! :D

.... а смисл, як моя знайома купила меблі, ТІЛЬКИ на кухню - за 70тис.грн???!!!
- та, за ці гроші - я ЧОТИРИ-П'ЯТЬ раз зміню кухонні меблі!!!
- і будуть НОВІ/СВІЖІ/СУЧАСНІ!!!
- а меблі знайомої за 70тис. - все рівно трохи обіб'ються/постаріють за тих же 5-7р!!!

ДумайТЕ! © :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 14:02

  marketer_vova написав:Настал момент, когда требуется купить:
Межкомнатные двери = 1500EUR за все.
Мебель для квартиры = 2500EUR за все.
Бытовую технику = 1500EUR за все.

Итого 5500-6000EUR. Вот думаю, все это нужно уже сейчас и деньги нужно менять. НО: еще в начале февраля Евро можно было продавать по 27.65, сейчас же по 26,6, итого потерь около 6к грн на ровном месте за полторы недели =) Ну и да бог с ними, подумал я и отправил заявку на продажу 1,5к только на двери)))

сколько штук и какой материал за такую цену? себе брал примерно за столько же 5 шт., массив ольхи
kwon
 
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