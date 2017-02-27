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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 12 лют, 2020 15:06
холява написав: Долярчик написав: tk86 написав:Yuri_61
Треба мати логіку та інтуїцію. Щодо точного курсу, то це важко, але період настання дна або ривка можна вгадати з точністю до 5 днів.
... от давайте і провіримо - за 5-4 днів до дна/чи ривка - Ви нас і попередите - ок?
А Вас то зачем предупреждать ?
Вы на счастливых стовпцях , по два разы !
За взятый в долг товар нехай владелец пережывает....
Вам бояться нечего .
Вы, вон на проценты, столько сможете нового товара накупить .
... навіть, добавити немаю чого...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Сер 12 лют, 2020 15:20
Долярчик Вважаю, що рване з 13-14 лютого до 20 (НБУ завжди намагається зміцнити гривню перед продажем привабливих облігацій, які будуть в останній вівторок, 25 лютого).
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Додано: Сер 12 лют, 2020 15:26
tk86 написав:Долярчик
Вважаю, що рване з 13-14 лютого до 20 (НБУ завжди намагається зміцнити гривню перед продажем привабливих облігацій, які будуть в останній вівторок, 25 лютого).
Чтото в январе им это не помогло. Скоро будут повышать ставки по пирамиде, ведь на их блеф нерезы уже не ведутся. Да и пьесу в трех актах, когда госы гребут овгз под восгласы прессы "торопись раскупай живопись, пока не раскупили" - раскусили. Пока что трынькают бабло Нафтогаза на межбанке, а нерезы в этом году почти ничего не завели, только капитализировали купоны.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Додано: Сер 12 лют, 2020 15:35
С дружественного соседнего форума
Если внимательно проанализировать результаты вчерашнего аукциона касательно гривневых ОВГЗ, то стоит обратить внимание на следующие моменты.
1. По четырехлеткам спрос был на сумму 2,175 млрд. грн. при предложении 3 млрд. Недобор! Удовлетворили на 1,130 млрд. То есть почти все. Средневзвешенный уровень доходности - 9,99%. Явно отсекли ровно столько, чтобы этот уровень был меньше 10%. Психология.
2. По двухлеткам выставлено - 2 млрд., заявок - 0,5 млрд. Большой недобор! Удовлетворили на 0,4 млрд. по самой низкой предложенной ставке - 10,00% годовых.
3. По полуторалеткам - хоть спрос и превысил предложение, удовлетворили ровно ту сумму, которую предлагали, и все удовлетворенные заявки оказались одной минимальной доходности 9,53% на 1 млрд. грн., что может свидетельствовать о "дружественном" спросе.
Выводы.
1. Как я и предполагал ранее, снижение доходностей остановилось. Рынок нащупал дно. Ниже (на более-менее значимую величину, мелкая дрожь не в счет) уже вряд ли будет.
2. На некоторых выпусках явно просматривается "дружественный спрос".
3. Спрос на длинные снижается, интерес инвесторов перемещается в короткие.
Вышеприведенные факторы свидетельствуют о росте риска для инвесторов (реальных). И изменении их поведения.
Пока это только первые сигналы в изменившейся парадигме. будем наблюдать.
ЗЫ. Признаками надвигающегося "шухера" станут дальнейшее смещение "реального" интереса в сторону коротких и рост ставок.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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