Если﻿ внимательно проанализировать результаты вчерашнего аукциона касательно гривневых ОВГЗ, то стоит обратить внимание на следующие моменты.



1. По четырехлеткам спрос был на сумму 2,175 млрд. грн. при предложении 3 млрд. Недобор! Удовлетворили на 1,130 млрд. То есть почти все. Средневзвешенный уровень доходности - 9,99%. Явно отсекли ровно ﻿столько, чтобы этот уровень был меньше 10%. Психология.



2. По двухлеткам выставлено - 2 млрд., заявок - 0,5 млрд. Большой недобор! Удовлетворили на 0,4 млрд. по самой низкой предложенной ставке - 10,00% годовых.



3. По полуторалеткам - хоть спрос и превысил предложение, удовлетворили ровно ту сумму, которую предлагали, и все удовлетворенные заявки оказались одной минимальной доходности 9,53% на 1 млрд. грн., что может свидетельствовать о "дружественном" спросе﻿﻿.







Выводы.



1. Как я и предполагал ранее, снижение доходностей остановилось. Рынок нащупал дно. Ниже (на более-менее значимую величину, мелкая дрожь не в счет) уже вряд ли будет.



2. На некоторых выпусках явно просматривается "дружественный спрос".



3. Спрос на длинные снижается, интерес инвесторов перемещается в короткие.



Вышеприведенные факторы﻿ свидетельствуют о росте риска для инвесторов (реальных). И изменении их поведения.



Пока это только первые сигналы в изменившейся парадигме. будем наблюдать.







ЗЫ. Признаками надвигающегося ﻿"шухера" станут дальнейшее смещение "реального" ﻿﻿интереса в сторону коротких и рост ставок.﻿