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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3870387138723873

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 300
ниже 23
6%
18
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
33
24.01-24.5
18%
54
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
51
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
51
Всього голосів : 300
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 15:20

Долярчик Вважаю, що рване з 13-14 лютого до 20 (НБУ завжди намагається зміцнити гривню перед продажем привабливих облігацій, які будуть в останній вівторок, 25 лютого).
tk86
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 15:26

  tk86 написав:Долярчик Вважаю, що рване з 13-14 лютого до 20 (НБУ завжди намагається зміцнити гривню перед продажем привабливих облігацій, які будуть в останній вівторок, 25 лютого).

Чтото в январе им это не помогло. Скоро будут повышать ставки по пирамиде, ведь на их блеф нерезы уже не ведутся. Да и пьесу в трех актах, когда госы гребут овгз под восгласы прессы "торопись раскупай живопись, пока не раскупили" - раскусили. Пока что трынькают бабло Нафтогаза на межбанке, а нерезы в этом году почти ничего не завели, только капитализировали купоны.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 15:35

С дружественного соседнего форума

Если﻿ внимательно проанализировать результаты вчерашнего аукциона касательно гривневых ОВГЗ, то стоит обратить внимание на следующие моменты.

1. По четырехлеткам спрос был на сумму 2,175 млрд. грн. при предложении 3 млрд. Недобор! Удовлетворили на 1,130 млрд. То есть почти все. Средневзвешенный уровень доходности - 9,99%. Явно отсекли ровно ﻿столько, чтобы этот уровень был меньше 10%. Психология.

2. По двухлеткам выставлено - 2 млрд., заявок - 0,5 млрд. Большой недобор! Удовлетворили на 0,4 млрд. по самой низкой предложенной ставке - 10,00% годовых.

3. По полуторалеткам - хоть спрос и превысил предложение, удовлетворили ровно ту сумму, которую предлагали, и все удовлетворенные заявки оказались одной минимальной доходности 9,53% на 1 млрд. грн., что может свидетельствовать о "дружественном" спросе﻿﻿.



Выводы.

1. Как я и предполагал ранее, снижение доходностей остановилось. Рынок нащупал дно. Ниже (на более-менее значимую величину, мелкая дрожь не в счет) уже вряд ли будет.

2. На некоторых выпусках явно просматривается "дружественный спрос".

3. Спрос на длинные снижается, интерес инвесторов перемещается в короткие.

Вышеприведенные факторы﻿ свидетельствуют о росте риска для инвесторов (реальных). И изменении их поведения.

Пока это только первые сигналы в изменившейся парадигме. будем наблюдать.



ЗЫ. Признаками надвигающегося ﻿"шухера" станут дальнейшее смещение "реального" ﻿﻿интереса в сторону коротких и рост ставок.﻿
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 15:49

  tk86 написав:Долярчик Вважаю, що рване з 13-14 лютого до 20 (НБУ завжди намагається зміцнити гривню перед продажем привабливих облігацій, які будуть в останній вівторок, 25 лютого).

... побачимо, сказав сліпий!© :D
- це вже завтра - післязавтра! :wink:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 15:57

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з............12.02.2020...........13.02.2020
дата розрахунку...........11.02.2020...........12.02.2020
Євро..............................26,6205................26,7246
Долар США...................24,4236................24,4966
После полудня доллар прибавил еще 0.7 копейки.
Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия. В 10-30 опустились на полкопейки. С 11 начали уверенно расти. К 11-45 выросли на 3 копейки, расширив спред с 2 до 3 копеек. На этом пока остановились.
После 12 спред вернулся к 2 копейкам за счет роста бидов на копейку. После обеда откатились на копейку вниз.
Официальный курс встретили котировками 24.5000 - 24.5200. За день выросли на 2.5 копейки относительно открытия и на 1.5 копейки относительно вчерашнего закрытия. Вся дневная динамика уложилась в диапазон 3.5 копейки. Условно надежные источники утверждают, что утреннюю попытку уйти вниз пресек регулятор своими покупками.

Этот день в истории:
2019 - 27.0075 (-5) -251
2018 - 26.8404 (-21) -235

2017 - 27.2068 (+18)
2016 - 26.1474 (+6)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 16:11

Накануне курс евро обновил более чем 4-месячный минимум к доллару, опустившись до 1,0891 впервые с 1 октября 2018 г. Сегодня валютная пара консолидируется чуть выше уровня 1.0900.

Опубликованные сегодня данные отразили, что промышленное производство в еврозоне упало в декабре на 2.1% к ноябрю и на 4.1% к аналогичному периоду годом ранее. Эти цифры оказались хуже прогнозных оценок. При этом падение показателя в базисе месяц к месяцу оказалось самым масштабным за последние 4 года.

Опубликованные данные имеют отношение к концу прошлого года. Соответственно, участники рынка предположили, что на фоне негативного влияния коронавируса промышленный спад в еврозоне в 2020 году может быть еще более существенным.

Китайская вирусная пневмония может нанести довольно сильный удар по экономике в краткосрочной перспективе, заявил главный экономист ЕЦБ Филипп Лейн. По его словам, ситуация стабилизируется, как только вирус окажется под контролем. Но до того момента придется столкнуться с множеством неопределенностей, поскольку планы по расходам меняются, расходы откладываются на другой срок и т. д.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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