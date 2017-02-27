Додано: Сер 12 лют, 2020 16:11

Накануне курс евро обновил более чем 4-месячный минимум к доллару, опустившись до 1,0891 впервые с 1 октября 2018 г. Сегодня валютная пара консолидируется чуть выше уровня 1.0900.



Опубликованные сегодня данные отразили, что промышленное производство в еврозоне упало в декабре на 2.1% к ноябрю и на 4.1% к аналогичному периоду годом ранее. Эти цифры оказались хуже прогнозных оценок. При этом падение показателя в базисе месяц к месяцу оказалось самым масштабным за последние 4 года.



Опубликованные данные имеют отношение к концу прошлого года. Соответственно, участники рынка предположили, что на фоне негативного влияния коронавируса промышленный спад в еврозоне в 2020 году может быть еще более существенным.



Китайская вирусная пневмония может нанести довольно сильный удар по экономике в краткосрочной перспективе, заявил главный экономист ЕЦБ Филипп Лейн. По его словам, ситуация стабилизируется, как только вирус окажется под контролем. Но до того момента придется столкнуться с множеством неопределенностей, поскольку планы по расходам меняются, расходы откладываются на другой срок и т. д.

Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.