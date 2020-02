headshaker написав:

Well, what's totally out of my understanding is why the hell CV for government satellite organization is being solicited not in the national language, which, at least formerly, happened to be Ukrainian (or I missed something regarding the latter and English is the only way to communicate among new monkeys)?(дуже стислий вільний переклад: якого біса вони там наполягають, що усі заявки мають бути англійською? - чи я щось прогледів, і ми змінили державну мову?)