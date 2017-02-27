RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3872387338743875>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 300
ниже 23
6%
18
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
33
24.01-24.5
18%
54
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
51
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
51
Всього голосів : 300
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 19:14

"We will be able to see the impact of the coronavirus outbreak in the economic data fairly soon," Jerome Powell, Chair of the Board of Governors of the Federal Reserve System, said while testifying before the Senate Banking Committee in Washington on Wednesday.

все в тайне надеются, что и в этот раз обойдется
впрочем зачем беспричинно сеять панику на рынках (ведь,как говорят, палка о двух концах)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 5775
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2435 раз.
Подякували: 1646 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 19:19

Китай представил мобильное приложение, позволяющее жителям страны оценить риск заражения коронавирусом. Приложение определяет, находился ли пользователь в течение последних двух недель рядом с человеком, у которого был диагностирован коронавирус, и есть ли у него симптомы заболевания.

https://www.bbc.com/russian/news-51473648

можно подойти к проблеме с другой стороны-всем у кого был диагностирован короновирус установить в мобильном приложении "типа транспондер" (как на самолетах/судах)-который будет посылать окружающим сигнал "персона заражена короновирусом-держите дистанцию 100 метров от меня"
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 5775
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2435 раз.
Подякували: 1646 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 19:24

  headshaker написав:
Well, what's totally out of my understanding is why the hell CV for government satellite organization is being solicited not in the national language, which, at least formerly, happened to be Ukrainian (or I missed something regarding the latter and English is the only way to communicate among new monkeys)?

(дуже стислий вільний переклад: якого біса вони там наполягають, що усі заявки мають бути англійською? - чи я щось прогледів, і ми змінили державну мову?)

:D :D

Реформи, очевидно, робитимуться "під закордон", як це відбувається і в інших наших міністерствах. Співпраця (у даному випадку з ЄС) вимагає знання англійської..щоб експерти краще розуміли вказівки.. ЄС дає гроші, можливо й відбиратиме експертів під себе :roll:
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1483
З нами з: 07.08.09
Подякував: 332 раз.
Подякували: 367 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 19:32

  fler написав:
  headshaker написав:
Well, what's totally out of my understanding is why the hell CV for government satellite organization is being solicited not in the national language, which, at least formerly, happened to be Ukrainian (or I missed something regarding the latter and English is the only way to communicate among new monkeys)?

(дуже стислий вільний переклад: якого біса вони там наполягають, що усі заявки мають бути англійською? - чи я щось прогледів, і ми змінили державну мову?)

:D :D

Реформи, очевидно, робитимуться "під закордон", як це відбувається і в інших наших міністерствах. Співпраця (у даному випадку з ЄС) вимагає знання англійської..щоб експерти краще розуміли вказівки.. ЄС дає гроші, можливо й відбиратиме експертів під себе :roll:


Интересно, 10к баксов в месяц будут платить? Или 2 тысчи евро гросс и ..итись, как хош эксперт?
change_pm
 
Повідомлень: 860
З нами з: 03.02.16
Подякував: 14 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 19:39

  change_pm написав:
  fler написав:
Реформи, очевидно, робитимуться "під закордон", як це відбувається і в інших наших міністерствах. Співпраця (у даному випадку з ЄС) вимагає знання англійської..щоб експерти краще розуміли вказівки.. ЄС дає гроші, можливо й відбиратиме експертів під себе :roll:


Интересно, 10к баксов в месяц будут платить? Или 2 тысчи евро гросс и ..итись, как хош эксперт?

Авжеж, тримайте кишеню ширше.. :mrgreen:
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1483
З нами з: 07.08.09
Подякував: 332 раз.
Подякували: 367 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 20:42

  fler написав:
  headshaker написав:
Well, what's totally out of my understanding is why the hell CV for government satellite organization is being solicited not in the national language, which, at least formerly, happened to be Ukrainian (or I missed something regarding the latter and English is the only way to communicate among new monkeys)?

(дуже стислий вільний переклад: якого біса вони там наполягають, що усі заявки мають бути англійською? - чи я щось прогледів, і ми змінили державну мову?)

:D :D

Реформи, очевидно, робитимуться "під закордон", як це відбувається і в інших наших міністерствах. Співпраця (у даному випадку з ЄС) вимагає знання англійської..щоб експерти краще розуміли вказівки.. ЄС дає гроші, можливо й відбиратиме експертів під себе :roll:


About the Reform Support Team

A Reform Support Team (RST) at the Ministry of Education and Science is operational as of June 2019. It is a group of Ukrainian professionals (non-civil servants) funded on a temporary basis by the donors that provides targeted technical support and assists the Ministry in the design and implementation of priority reforms. The RST will assist in filling the capacity gaps in the design and implementation of priority reform strategies and programs, while strengthening links and partnerships between the Ministry’s priorities and relevant donor support.

The funding source of this assignment is the EBRD-Ukraine Stabilisation and Sustainable Growth Multi-Donor Account / the European Union.
kbadoo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 45
З нами з: 07.11.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 21:16

ДумайТЕ! ©®™

  Долярчик написав:
  twin написав:
  Долярчик написав:Совсіма, то яка цьогорічна середньозважена?
- грубо/навскидку ~24,50?
- тобто, до цієї цифри вартує купляти доляр, а вище неї - продавати? :idea:

24,41

.... а тепер - питання на засипку :) - чому/звідки взяли саме таку цифру(середньозважену річну), якщо майже весь рік ще ПОПЕРЕДУ?!!! :mrgreen:

... бачу, що таки засипав цим питанням :mrgreen:
... бо справді, тільки в кінці року ми можемо визначити середньорічну, так як курс може бути будь-який впродовж року!
- відповідно і середньорічна може бути будь-якою! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7597
З нами з: 19.10.15
Подякував: 496 раз.
Подякували: 511 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 21:29

  headshaker написав:
Well, what's totally out of my understanding is why the hell CV for government satellite organization is being solicited not in the national language, which, at least formerly, happened to be Ukrainian (or I missed something regarding the latter and English is the only way to communicate among new monkeys)?

(дуже стислий вільний переклад: якого біса вони там наполягають, що усі заявки мають бути англійською? - чи я щось прогледів, і ми змінили державну мову?)

Це не зовсім англійська від носіїв мови...
З нагального:
beyond my understanding
formerly=in the past (formally теж не зовсім те)
solicited - не зовсім те,
тощо
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
Повідомлень: 937
З нами з: 07.10.09
Подякував: 257 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 21:31

  s0v7a написав:
Вітаюсь совсіма.

А ось крос курс євро/доляр на зараз 1,08875[/b] :shock:

ВО
Хай щастить!


по онлайн обмінках є вже цифірки 1.069xx (напр АБ)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7569
З нами з: 01.06.14
Подякував: 198 раз.
Подякували: 475 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 21:32

  Долярчик написав: то яка цьогорічна середньозважена?
- грубо/навскидку ~24,50?
- тобто, до цієї цифри вартує купляти доляр, а вище неї - продавати? :idea:
24,41
.... а тепер - питання на засипку :) - чому/звідки взяли саме таку цифру(середньозважену річну), якщо майже весь рік ще ПОПЕРЕДУ?!!! :mrgreen:
... бачу, що таки засипав цим питанням :mrgreen:
... бо справді, тільки в кінці року ми можемо визначити середньорічну, так як курс може бути будь-який впродовж року!
- відповідно і середньорічна може бути будь-якою! :mrgreen:


Друже, мені уже лячно ...
Впізнати хворобу Альцгеймера на початкових стадіях можна за тим, що людина багато говорить та повторює одні і ті ж фрази по кілька разів. Це може свідчити про те, що у особи уражена сіра речовина у мозку та настає слабоумство. Про це розповідають спеціалісти Американської асоціації наукового розвитку
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 548
З нами з: 27.02.19
Подякував: 156 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3872387338743875>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: headshaker, Zebra і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1674, 1675, 1676
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16752 2091072
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лют, 2020 21:48
Zebra
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 37, 38, 39
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
380 68930
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 лют, 2020 15:44
zРадио
Валютный рынок в мире 1 ... 677, 678, 679
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6783 1508179
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 лют, 2020 22:06
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.