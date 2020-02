Додано: Сер 12 лют, 2020 20:42

fler написав: headshaker написав:

Well, what's totally out of my understanding is why the hell CV for government satellite organization is being solicited not in the national language, which, at least formerly, happened to be Ukrainian (or I missed something regarding the latter and English is the only way to communicate among new monkeys)?



(дуже стислий вільний переклад: якого біса вони там наполягають, що усі заявки мають бути англійською? - чи я щось прогледів, і ми змінили державну мову?)



Well, what's totally out of my understanding is why the hell CV for government satellite organization is being solicited not in the national language, which, at least formerly, happened to be Ukrainian (or I missed something regarding the latter and English is the only way to communicate among new monkeys)?(дуже стислий вільний переклад: якого біса вони там наполягають, що усі заявки мають бути англійською? - чи я щось прогледів, і ми змінили державну мову?)

Реформи, очевидно, робитимуться "під закордон", як це відбувається і в інших наших міністерствах. Співпраця (у даному випадку з ЄС) вимагає знання англійської..щоб експерти краще розуміли вказівки.. ЄС дає гроші, можливо й відбиратиме експертів під себе Реформи, очевидно, робитимуться "під закордон", як це відбувається і в інших наших міністерствах. Співпраця (у даному випадку з ЄС) вимагає знання англійської..щоб експерти краще розуміли вказівки.. ЄС дає гроші, можливо й відбиратиме експертів під себе

About the Reform Support TeamA Reform Support Team (RST) at the Ministry of Education and Science is operational as of June 2019. It is a group of Ukrainian professionals (non-civil servants) funded on a temporary basis by the donors that provides targeted technical support and assists the Ministry in the design and implementation of priority reforms. The RST will assist in filling the capacity gaps in the design and implementation of priority reform strategies and programs, while strengthening links and partnerships between the Ministry’s priorities and relevant donor support.The funding source of this assignment is the EBRD-Ukraine Stabilisation and Sustainable Growth Multi-Donor Account / the European Union.