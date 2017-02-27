"We will be able to see the impact of the coronavirus outbreak in the economic data fairly soon," Jerome Powell, Chair of the Board of Governors of the Federal Reserve System, said while testifying before the Senate Banking Committee in Washington on Wednesday.
все в тайне надеются, что и в этот раз обойдется впрочем зачем беспричинно сеять панику на рынках (ведь,как говорят, палка о двух концах)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Китай представил мобильное приложение, позволяющее жителям страны оценить риск заражения коронавирусом. Приложение определяет, находился ли пользователь в течение последних двух недель рядом с человеком, у которого был диагностирован коронавирус, и есть ли у него симптомы заболевания.
можно подойти к проблеме с другой стороны-всем у кого был диагностирован короновирус установить в мобильном приложении "типа транспондер" (как на самолетах/судах)-который будет посылать окружающим сигнал "персона заражена короновирусом-держите дистанцию 100 метров от меня"
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
headshaker написав: Well, what's totally out of my understanding is why the hell CV for government satellite organization is being solicited not in the national language, which, at least formerly, happened to be Ukrainian (or I missed something regarding the latter and English is the only way to communicate among new monkeys)?
(дуже стислий вільний переклад: якого біса вони там наполягають, що усі заявки мають бути англійською? - чи я щось прогледів, і ми змінили державну мову?)
Реформи, очевидно, робитимуться "під закордон", як це відбувається і в інших наших міністерствах. Співпраця (у даному випадку з ЄС) вимагає знання англійської..щоб експерти краще розуміли вказівки.. ЄС дає гроші, можливо й відбиратиме експертів під себе
headshaker написав: Well, what's totally out of my understanding is why the hell CV for government satellite organization is being solicited not in the national language, which, at least formerly, happened to be Ukrainian (or I missed something regarding the latter and English is the only way to communicate among new monkeys)?
(дуже стислий вільний переклад: якого біса вони там наполягають, що усі заявки мають бути англійською? - чи я щось прогледів, і ми змінили державну мову?)
Реформи, очевидно, робитимуться "під закордон", як це відбувається і в інших наших міністерствах. Співпраця (у даному випадку з ЄС) вимагає знання англійської..щоб експерти краще розуміли вказівки.. ЄС дає гроші, можливо й відбиратиме експертів під себе
Интересно, 10к баксов в месяц будут платить? Или 2 тысчи евро гросс и ..итись, как хош эксперт?
fler написав: Реформи, очевидно, робитимуться "під закордон", як це відбувається і в інших наших міністерствах. Співпраця (у даному випадку з ЄС) вимагає знання англійської..щоб експерти краще розуміли вказівки.. ЄС дає гроші, можливо й відбиратиме експертів під себе
Интересно, 10к баксов в месяц будут платить? Или 2 тысчи евро гросс и ..итись, как хош эксперт?
headshaker написав: Well, what's totally out of my understanding is why the hell CV for government satellite organization is being solicited not in the national language, which, at least formerly, happened to be Ukrainian (or I missed something regarding the latter and English is the only way to communicate among new monkeys)?
(дуже стислий вільний переклад: якого біса вони там наполягають, що усі заявки мають бути англійською? - чи я щось прогледів, і ми змінили державну мову?)
Реформи, очевидно, робитимуться "під закордон", як це відбувається і в інших наших міністерствах. Співпраця (у даному випадку з ЄС) вимагає знання англійської..щоб експерти краще розуміли вказівки.. ЄС дає гроші, можливо й відбиратиме експертів під себе
About the Reform Support Team
A Reform Support Team (RST) at the Ministry of Education and Science is operational as of June 2019. It is a group of Ukrainian professionals (non-civil servants) funded on a temporary basis by the donors that provides targeted technical support and assists the Ministry in the design and implementation of priority reforms. The RST will assist in filling the capacity gaps in the design and implementation of priority reform strategies and programs, while strengthening links and partnerships between the Ministry’s priorities and relevant donor support.
The funding source of this assignment is the EBRD-Ukraine Stabilisation and Sustainable Growth Multi-Donor Account / the European Union.
Долярчик написав:Совсіма, то яка цьогорічна середньозважена? - грубо/навскидку ~24,50? - тобто, до цієї цифри вартує купляти доляр, а вище неї - продавати?
24,41
.... а тепер - питання на засипку - чому/звідки взяли саме таку цифру(середньозважену річну), якщо майже весь рік ще ПОПЕРЕДУ?!!!
... бачу, що таки засипав цим питанням ... бо справді, тільки в кінці року ми можемо визначити середньорічну, так як курс може бути будь-який впродовж року! - відповідно і середньорічна може бути будь-якою!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
headshaker написав: Well, what's totally out of my understanding is why the hell CV for government satellite organization is being solicited not in the national language, which, at least formerly, happened to be Ukrainian (or I missed something regarding the latter and English is the only way to communicate among new monkeys)?
(дуже стислий вільний переклад: якого біса вони там наполягають, що усі заявки мають бути англійською? - чи я щось прогледів, і ми змінили державну мову?)
Це не зовсім англійська від носіїв мови... З нагального: beyond my understanding formerly=in the past (formally теж не зовсім те) solicited - не зовсім те, тощо
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
Долярчик написав: то яка цьогорічна середньозважена? - грубо/навскидку ~24,50? - тобто, до цієї цифри вартує купляти доляр, а вище неї - продавати? 24,41 .... а тепер - питання на засипку - чому/звідки взяли саме таку цифру(середньозважену річну), якщо майже весь рік ще ПОПЕРЕДУ?!!! ... бачу, що таки засипав цим питанням ... бо справді, тільки в кінці року ми можемо визначити середньорічну, так як курс може бути будь-який впродовж року! - відповідно і середньорічна може бути будь-якою!
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