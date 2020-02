Додано: Сер 12 лют, 2020 21:52

Well, what's totally out of my understanding is why the hell CV for government satellite organization is being solicited not in the national language, which, at least formerly, happened to be Ukrainian (or I missed something regarding the latter and English is the only way to communicate among new monkeys)?



(дуже стислий вільний переклад: якого біса вони там наполягають, що усі заявки мають бути англійською? - чи я щось прогледів, і ми змінили державну мову?)

Це не зовсім англійська від носіїв мови...

З нагального:

beyond my understanding

formerly=in the past (formally теж не зовсім те)

solicited - не зовсім те,

Well, your guess is correct, and I'm not a native speaker. Are you surprised?Soliciting is exactly the word describing all efforts, mindset, and abilities of present government members, at the very least - what they did recent years. And no matter one's language or any other proficiency, it stinks to have anything in common with such type of people.Вибачайте, термін "" не має аналогів в мові, яку хочуть замовники - насамперед, за нестачею тієї сутності, що цей термін відображає, в країнах, де ця мова є у природньому вжитку.