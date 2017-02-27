Долярчик написав:Совсіма, то яка цьогорічна середньозважена? - грубо/навскидку ~24,50? - тобто, до цієї цифри вартує купляти доляр, а вище неї - продавати?
... .... а тепер - питання на засипку - чому/звідки взяли саме таку цифру(середньозважену річну), якщо майже весь рік ще ПОПЕРЕДУ?!!!
... бачу, що таки засипав цим питанням ... бо справді, тільки в кінці року ми можемо визначити середньорічну, так як курс може бути будь-який впродовж року! - відповідно і середньорічна може бути будь-якою!
Вітаю, Долярчик. Якось не дуже подобається товкти носом Вас в те, що інші давно побачили, а Ви мабуть чуєте тільки себе!
Ви коли небудь звертали увагу на мій підпис?
Там для таких дотепних як Ви, дано визначення СерРічної на поточну дату року!
"СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року;"
Якщо Вам незрозуміло що там написано, а Ви оперуєте тільки концеворічним значенням СередньоРічної зваженної, то вже Ваша заморочка.
Але на сьогодні, з початку року на 10.02.2020 значення СередньоРічної складає 24,4168383561273 грн./дол. Бо НБУ оберти подає з запізненням на 2 доби.
І дійсно, ті хто купив дешевше, чи продав дорожче цієї величини в виграші з початку поточного року на 10.02.2020! Якщо Ви цього не можете зрозуміти, то мені Вас жалко.
І на прикіінець, не треба мені відповідати, бо зразу підете в недруги і я перестану бачити Ваші повідомлення.
ВО Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Сер 12 лют, 2020 21:55, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
headshaker написав: Well, what's totally out of my understanding is why the hell CV for government satellite organization is being solicited not in the national language, which, at least formerly, happened to be Ukrainian (or I missed something regarding the latter and English is the only way to communicate among new monkeys)?
(дуже стислий вільний переклад: якого біса вони там наполягають, що усі заявки мають бути англійською? - чи я щось прогледів, і ми змінили державну мову?)
Це не зовсім англійська від носіїв мови... З нагального: beyond my understanding formerly=in the past (formally теж не зовсім те) solicited - не зовсім те, тощо
Well, your guess is correct, and I'm not a native speaker. Are you surprised?
Soliciting is exactly the word describing all efforts, mindset, and abilities of present government members, at the very least - what they did recent years. And no matter one's language or any other proficiency, it stinks to have anything in common with such type of people.
Вибачайте, термін "грантоїди" не має аналогів в мові, яку хочуть замовники - насамперед, за нестачею тієї сутності, що цей термін відображає, в країнах, де ця мова є у природньому вжитку.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
alex_dvornichenko написав:Лучше бы Нафтогаз вложился в добычу украинского газа.
По-моему воможная расдача подачек - чисто популистский шаг на фоне падающего рейтинга Зеленого. Это не кило гречки, это много кило. Тем более, что желающих продаться даже на этом форуме найдется.
возможно "время раскидывать деньги с вертолета " ? Что значит продаться ? по закону Украины = конституции все богатства государства принадлежат народу, и почему в Саудовской Аравии или где-то где сумасшедшие разведанные запасы нефти раздавать гражданам подачки норм а у нас не ? Галочку за вас ставить не будут и в кабинку вас пустят (через сколько там осталось 4 года ) и кроме того сам ЗЕ обещал только один срок . ( я думаю в шельфе Черного моря тоже ( огромные запасы) просто добыча пока сложная , как и сланцевого в ОРДЛО - это еще одна конспирологическая теория почему РФ оккупировали Крым и ОРДЛО)
Як на мене, століття вуглеводнів закінчується, а майбутнє за "Теслами" та холодним ядерним синтезом
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
если упадет сильно, то надо брать по 1.04. Я вчера купил 3.3к евро по 26.77. Могу хранить 5+ лет чтобы ждать 1.25
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r