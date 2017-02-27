Додано: Сер 12 лют, 2020 21:49

Долярчик написав: Долярчик написав: ... Долярчик написав: Совсіма, то яка цьогорічна середньозважена?

- грубо/навскидку ~24,50?

- тобто, до цієї цифри вартує купляти доляр, а вище неї - продавати? , то яка цьогорічна середньозважена?- грубо/навскидку ~24,50?- тобто, до цієї цифри вартує купляти доляр, а вище неї - продавати?

...

.... а тепер - питання на засипку - чому/звідки взяли саме таку цифру(середньозважену річну), якщо майже весь рік ще ПОПЕРЕДУ?!!! .......... а тепер - питання на засипку- чому/звідки взяли саме таку цифру(середньозважену річну), якщо майже весь рік ще ПОПЕРЕДУ?!!!

... бачу, що таки засипав цим питанням

... бо справді, тільки в кінці року ми можемо визначити середньорічну, так як курс може бути будь-який впродовж року!

- відповідно і середньорічна може бути будь-якою! ... бачу, що таки засипав цим питанням... бо справді, тільки в кінці року ми можемо визначити середньорічну, так як курс може бути будь-який впродовж року!- відповідно і середньорічна може бути будь-якою!