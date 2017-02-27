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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3873387438753876>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 301
ниже 23
6%
18
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
33
24.01-24.5
18%
54
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
52
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
51
Всього голосів : 301
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 21:59

  yama написав:
  kluychkooleg написав:
  alex_dvornichenko написав:Лучше бы Нафтогаз вложился в добычу украинского газа.


По-моему воможная расдача подачек - чисто популистский шаг на фоне падающего рейтинга Зеленого.
Это не кило гречки, это много кило. Тем более, что желающих продаться даже на этом форуме найдется.
возможно "время раскидывать деньги с вертолета " ? Что значит продаться ? по закону Украины = конституции все богатства государства принадлежат народу, и почему в Саудовской Аравии или где-то где сумасшедшие разведанные запасы нефти раздавать гражданам подачки норм а у нас не ? Галочку за вас ставить не будут и в кабинку вас пустят (через сколько там осталось 4 года ) и кроме того сам ЗЕ обещал только один срок .
( я думаю в шельфе Черного моря тоже ( огромные запасы) просто добыча пока сложная , как и сланцевого в ОРДЛО - это еще одна конспирологическая теория почему РФ оккупировали Крым и ОРДЛО)

Як на мене, століття вуглеводнів закінчується, а майбутнє за "Теслами" та холодним ядерним синтезом
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 22:11

евро соснуло на 1.08..
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 22:16

  proftpd66 написав:евро соснуло на 1.08..

такими темпами когда соснёт 1,15?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
об Алле: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4852402#p4852402
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 22:21

uaprofi

если упадет сильно, то надо брать по 1.04. Я вчера купил 3.3к евро по 26.77. Могу хранить 5+ лет чтобы ждать 1.25 :)
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 22:36

  s0v7a написав:

Там для таких дотепних як Ви, дано визначення СерРічної на поточну дату року!

"СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року;"
Хай щастить!

Скажите: такая методика исчисления средних Ваша авторская?? Применительно к финансовым системам.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 22:36

proftpd66

сегодня начал по 1,093 - чуть-чуть
если будем двигать постепенно к 1.05 - то буду каждый день по чуть чуть брать
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
об Алле: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4852402#p4852402
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 22:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 23:36

  uaprofi написав:proftpd66

сегодня начал по 1,093 - чуть-чуть
если будем двигать постепенно к 1.05 - то буду каждый день по чуть чуть брать

заранее начали, тут паритет ждут некоторые
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 03:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vovan_prm написав:Скажите: такая методика исчисления средних Ваша авторская?? Применительно к финансовым системам.


мене також цікавить це питання, пробував загуглити, але щось не знайшлося тут..
Цікаво ще б було побачити похідну від абсолютного денного зміни курсу, тобто швидкість росту/падіння по дням, у Вас s0v7a ця інформація інколи проскакує. Тоді можна провести кореляцію з новинами за той період та побачити, що теоретично найбільше виводило курс з рівноваги, непогана тема для дипломки між іншим. Фанати біг дати мене зрозуміють
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 08:58

HUGS

БЫСТРАЯ СВОДКА

Очень плохие новости по коронавирусу: за сутки 15’403 заболевших и +255 умерших. Слухи из Китая говорят о намного больших проблемах, чем говорит официальная статистика. Резкий рост числа заболевших объясняется изменением методики подсчета.
Если снова закроют заводы, например, Foxconn, это серьезно ударит по мировой экономике. Череный лебеденок рискует превратиться в лебедя.

Тем временем, рынок акций США вчера закрылся на очередных исторических максимумах. И только утром и фьючерсы на американские индексы и Азия сейчас в небольших минусах (в среднем -0,5%).

Евро упал до минимумов с мая 2017 года. Это стало следствием двух тенденций - (1) в макроэкономике Еврозоны продолжается спад (промпроизводство снижается) и в пятницу статистика может официально подтвердить, что Германия вошла в рецессию и (2) спрос на рискованные активы сделал евро валютой фондирования: многие пользуются очень низкими процентными ставками в евро и берут займы в этой валюте, затем продавая евро за доллары.

Украина создает Агентство по управлению госдолгом с широким функционалом (репо с ОВГЗ, управление ЕКС (!), выпуск и продажа долговых обязательств, использование деривативов и тд). Теоретически, возможно Агентство сможет выкупить VRI на ВВП Украины имени Яресько. Нормативка для Агентства ожидается в июле, а официальная регистрация как юрлица не позднее 1 сентября.
Тем временем, Минфин Украины во вторник провел очередное размещение ОВГЗ. За видимым позитивом скрыто растущее напряжение с размещением гривневых ОВГЗ. Из привлеченных 9,2 млрд.грн. 5 млрд. были получены от неожиданной продажи долларовых ОВГЗ (неожиданность говорит о том, что Минфину деньги нужны, а спроса такого нет). 4,2 млрд.грн. получены от гривневых ОВГЗ (спрос был лишь 5,3 млрд.грн.) из которых 1,2 млрд. 3-х мес. ОВГЗ, 2,2 млрд 4-летние ОВГЗ и остальное пришлось на 1,5-2-летние ОВГЗ. Иностранные инвесторы в ОВГЗ начнут все больше рефинансировать украинский долг в более короткие 3-6-мес. ОВГЗ, так как понимают проблемы с их ликвидностью (а в худшем случае вообще перестанут рефинансировать). Следующим актом станет повышение процентных савок по ОВГЗ. И вот тогда Украине понадобятся нестандартные услуги нового Агентства по управлению госдолгом.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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