Додано: Сер 12 лют, 2020 21:59

yama написав: kluychkooleg написав: alex_dvornichenko написав: Лучше бы Нафтогаз вложился в добычу украинского газа. Лучше бы Нафтогаз вложился в добычу украинского газа.



По-моему воможная расдача подачек - чисто популистский шаг на фоне падающего рейтинга Зеленого.

Это не кило гречки, это много кило. Тем более, что желающих продаться даже на этом форуме найдется. По-моему воможная расдача подачек - чисто популистский шаг на фоне падающего рейтинга Зеленого.Это не кило гречки, это много кило. Тем более, возможно "время раскидывать деньги с вертолета " ? Что значит продаться ? по закону Украины = конституции все богатства государства принадлежат народу, и почему в Саудовской Аравии или где-то где сумасшедшие разведанные запасы нефти раздавать гражданам подачки норм а у нас не ? Галочку за вас ставить не будут и в кабинку вас пустят (через сколько там осталось 4 года ) и кроме того сам ЗЕ обещал только один срок .

( я думаю в шельфе Черного моря тоже ( огромные запасы) просто добыча пока сложная , как и сланцевого в ОРДЛО - это еще одна конспирологическая теория почему РФ оккупировали Крым и ОРДЛО) возможно "время раскидывать деньги с вертолета " ?по закону Украины = конституции все богатства государства принадлежат народу, и почему в Саудовской Аравии или где-то где сумасшедшиезапасы нефти раздавать гражданам подачки норм а у нас не ? Галочку за вас ставить не будут и в кабинку вас пустят (через сколько там осталось 4 года ) и кроме того сам ЗЕ обещал только один срок .( я думаю в шельфе Черного моря тоже ( огромные запасы) просто добыча пока сложная , как и сланцевого в ОРДЛО - это еще одна конспирологическая теория почему РФ оккупировали Крым и ОРДЛО)

Як на мене, століття вуглеводнів закінчується, а майбутнє за "Теслами" та холодним ядерним синтезом Як на мене, століття вуглеводнів закінчується, а майбутнє за "Теслами" та холодним ядерним синтезом

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/