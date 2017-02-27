alex_dvornichenko написав:Лучше бы Нафтогаз вложился в добычу украинского газа.
По-моему воможная расдача подачек - чисто популистский шаг на фоне падающего рейтинга Зеленого. Это не кило гречки, это много кило. Тем более, что желающих продаться даже на этом форуме найдется.
возможно "время раскидывать деньги с вертолета " ? Что значит продаться ? по закону Украины = конституции все богатства государства принадлежат народу, и почему в Саудовской Аравии или где-то где сумасшедшие разведанные запасы нефти раздавать гражданам подачки норм а у нас не ? Галочку за вас ставить не будут и в кабинку вас пустят (через сколько там осталось 4 года ) и кроме того сам ЗЕ обещал только один срок . ( я думаю в шельфе Черного моря тоже ( огромные запасы) просто добыча пока сложная , как и сланцевого в ОРДЛО - это еще одна конспирологическая теория почему РФ оккупировали Крым и ОРДЛО)
Як на мене, століття вуглеводнів закінчується, а майбутнє за "Теслами" та холодним ядерним синтезом
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
если упадет сильно, то надо брать по 1.04. Я вчера купил 3.3к евро по 26.77. Могу хранить 5+ лет чтобы ждать 1.25
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
vovan_prm написав:Скажите: такая методика исчисления средних Ваша авторская?? Применительно к финансовым системам.
мене також цікавить це питання, пробував загуглити, але щось не знайшлося тут.. Цікаво ще б було побачити похідну від абсолютного денного зміни курсу, тобто швидкість росту/падіння по дням, у Вас s0v7a ця інформація інколи проскакує. Тоді можна провести кореляцію з новинами за той період та побачити, що теоретично найбільше виводило курс з рівноваги, непогана тема для дипломки між іншим. Фанати біг дати мене зрозуміють
Очень плохие новости по коронавирусу: за сутки 15’403 заболевших и +255 умерших. Слухи из Китая говорят о намного больших проблемах, чем говорит официальная статистика. Резкий рост числа заболевших объясняется изменением методики подсчета. Если снова закроют заводы, например, Foxconn, это серьезно ударит по мировой экономике. Череный лебеденок рискует превратиться в лебедя.
Тем временем, рынок акций США вчера закрылся на очередных исторических максимумах. И только утром и фьючерсы на американские индексы и Азия сейчас в небольших минусах (в среднем -0,5%).
Евро упал до минимумов с мая 2017 года. Это стало следствием двух тенденций - (1) в макроэкономике Еврозоны продолжается спад (промпроизводство снижается) и в пятницу статистика может официально подтвердить, что Германия вошла в рецессию и (2) спрос на рискованные активы сделал евро валютой фондирования: многие пользуются очень низкими процентными ставками в евро и берут займы в этой валюте, затем продавая евро за доллары.
Украина создает Агентство по управлению госдолгом с широким функционалом (репо с ОВГЗ, управление ЕКС (!), выпуск и продажа долговых обязательств, использование деривативов и тд). Теоретически, возможно Агентство сможет выкупить VRI на ВВП Украины имени Яресько. Нормативка для Агентства ожидается в июле, а официальная регистрация как юрлица не позднее 1 сентября. Тем временем, Минфин Украины во вторник провел очередное размещение ОВГЗ. За видимым позитивом скрыто растущее напряжение с размещением гривневых ОВГЗ. Из привлеченных 9,2 млрд.грн. 5 млрд. были получены от неожиданной продажи долларовых ОВГЗ (неожиданность говорит о том, что Минфину деньги нужны, а спроса такого нет). 4,2 млрд.грн. получены от гривневых ОВГЗ (спрос был лишь 5,3 млрд.грн.) из которых 1,2 млрд. 3-х мес. ОВГЗ, 2,2 млрд 4-летние ОВГЗ и остальное пришлось на 1,5-2-летние ОВГЗ. Иностранные инвесторы в ОВГЗ начнут все больше рефинансировать украинский долг в более короткие 3-6-мес. ОВГЗ, так как понимают проблемы с их ликвидностью (а в худшем случае вообще перестанут рефинансировать). Следующим актом станет повышение процентных савок по ОВГЗ. И вот тогда Украине понадобятся нестандартные услуги нового Агентства по управлению госдолгом.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.