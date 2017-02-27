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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3873387438753876

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 301
ниже 23
6%
18
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
33
24.01-24.5
18%
54
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
52
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
51
Всього голосів : 301
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 09:28

Щодо фальшивих банкнот номіналом 500 грн.
https://twitter.com/i/status/1226218338331824133
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 09:31

  V2 написав:
  Долярчик написав:чи копає дно?


Копання дна - це "продати собаку" (зневага до бідних), "дєдушка" до вченого (зневага до старших), "трубу прорвало" (зневага до закону), замовлення повій (зневага до моралі), катастрофічне падіння промисловості (зневага до економіки), вітання ворога з Новим роком (зневага до військових на фронті та загиблих), фантастичні зарплати собі улюбленими (зневага до совісті) ...
І не зважаючи на туман, вони далі копають!

... от що означає задати првильне питання!

- потрібно буде ще плюсиків - звертайтесь! :mrgreen:
ДумайТЕ!©®™ :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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  #<1 ... 3873387438753876
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