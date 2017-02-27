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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 13 лют, 2020 09:28
Щодо фальшивих банкнот номіналом 500 грн.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Чет 13 лют, 2020 10:41
Додано: Чет 13 лют, 2020 11:05
Немного достали газетные заголовки.
Из всех источников истерически вопят короновирус. Это уже наверное самый популярный тег.
Странно, что наша молодая команда не объясняет свои неудачи этой злосчастной болезнью.
Или, например, движения пары доллар/гривня.
И это не шутка..... ибо движения всех других валютных пар новостные ленты уже неделю объясняют вестями из Китая.
Движения акций, индексов и массы других финансовых инструментов - кстати тоже.
Давайте попытаемся немного разбавить истерию критическим мышлением.
Хм... в стране с населением более 1,4млрд...
Что-то мне подсказывает, что естественным путем из жизни ушло гораздо больше.
Ищем....
И находим.
С начала суток и до настоящего момента отошли в мир иной 12438чел.
Жить вообще небезопасно.
От этого умирают.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Чет 13 лют, 2020 11:11
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Додано: Чет 13 лют, 2020 11:12
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вот и мы немножко затронули эту тему
Додано: Чет 13 лют, 2020 11:23
Re: Валютный рынок в контексте ДС
... я б це не викладав, але Холява завжди просить/переймається...
... і так, як я на 98% на гривнедепо, то доляри треба купувати на гасіння боргів перед гуртівнями.... (то ж вчора зайшов в ЛЕГАЛЬНУ обмінку)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 13 лют, 2020 11:30
Китай - мировая фабрика. Принятые меры по карантину приводят к задержкам в логистике и лагам в производственных цепочках. Приведенные цифры по заражениям тут вообще ни к чему. Основное влияние именно оказывает карантин.
На примере flash памяти, она резко рванула в цене.
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