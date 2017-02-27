Додано: Чет 13 лют, 2020 12:35

Ірина_ написав: vovan_prm написав: Из всех источников истерически вопят короновирус. Это уже наверное самый популярный тег. Из всех источников истерически вопят короновирус. Это уже наверное самый популярный тег.



Вот и мы немножко затронули эту тему Вот и мы немножко затронули эту тему

а когда я неделю назад немного написал про этот вирус на этой страничке, то вы меня заблокировали из за -. а ведь ваш экономист рассказал, что и я ранее написал. он сказал спад возможен экономики в стране - я написал, что возможен временно скачок дол. к отметке 26. он высказал мнение, что есть заражённые этим вирусом украинцы в др. странах - я написал, что нас он не обойдёт и возможны первые заболевшие внутри страны к середине февраля.мысли мои и экономиста одинаковые, только по разному высказаны.p/s. сегодня утром по новостям тв канала рината сказали, что сегодня вспышка вируса была самой большой и только за день умерло в больницах китая более 200 чел. по всему миру отменят массовые мероприятия и семинары. поэтому думаю, что надо готовится и нам в этой заразе внутри страны. и лучше быть заранее подготовленным и выполнять все мероприятия которые рекомендуют сейчас, чем паниковать когда скажут про первых пострадавших внутри страны.