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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 38753876387738783879>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 301
ниже 23
6%
18
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
33
24.01-24.5
18%
54
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
52
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
51
Всього голосів : 301
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 11:48

  Ірина_ написав:
  vovan_prm написав:Из всех источников истерически вопят короновирус. Это уже наверное самый популярный тег.


Вот и мы немножко затронули эту тему

да в принципе фигня:
Коронавирус может заразить 2/3 населения Земли, если его не остановить, предупреждает ведущий эпидемиолог Гонконга Габриэль Льюнг, которого цитирует The Guardian.
кстати вылечившийся, не приобретает иммунитет...
читаю новость - в Китае швейники шьют маски, за 20 дней сошьют миллион, при населении 1,3 ярда и потребности менять каждые 2 часа...
мб камнем вниз...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 12:09

Пошла информация по зарубежным пабликам , что ВОЗ примет решение о запрете посылок из Китая ??? Наверное пошла мутация вируса(
olgerd
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 12:11

  olgerd написав:Пошла информация по зарубежным пабликам , что ВОЗ примет решение о запрете посылок из Китая ??? Наверное пошла мутация вируса(

Якщо не фейк то можна вважати що "всесвітня фабрика" закрита на невизначений термін, з відповідною реакцією ринків.
Sirchyk
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 12:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:Мой оф.эксклюзивный импортер уже предупредил о возможных задержках в поставках по ряду позиций.

... але, при такій в'ялій торгівлі - затримки дуже й не помітяться....
- чи у Вас вже почався шалений ріст продаж?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 12:19

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
13.02.2020.....................24,4985
Курс практически не изменился.
Открылись на 4 копейки выше вчерашнего закрытия. Сразу же попытались идти вверх, но движение давалось тяжело, одолели к 10-30 1.5 копейки и без паузы развернулись. Катясь с горки с нарастающей скоростью, за последующий час опустились на 8.5 копеек, после чего решили постоять на месте.
НБУ вчера интервенций не проводил. Сами отработали в балансе.
Остатки на коррсчетах сократились за счет периода уплаты налогов и обналички. Объем сертификатов практически не изменился.

Продажа валюты на МБ в понедельник немного выросла с 382.3 до 420 млн.
Чистый спрос также подрос с 332 до чуть более 360 млн.
Стоит отметить, что для вторника эти обороты очень низкие.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 12:22

  edvardd написав:
  Ірина_ написав:
  vovan_prm написав:Из всех источников истерически вопят короновирус. Это уже наверное самый популярный тег.


Вот и мы немножко затронули эту тему

да в принципе фигня:
Коронавирус может заразить 2/3 населения Земли, если его не остановить, предупреждает ведущий эпидемиолог Гонконга Габриэль Льюнг, которого цитирует The Guardian.
кстати вылечившийся, не приобретает иммунитет...

Я ведь и предложил разбавлять истерию критическим мышлением.

Насколько мне известно порядка 2/3 населения Земли ежегодно страдает от ОРВИ, значительная часть болеет более одного раза в год.
Какая-то часть инфицированных ОРВИ заканчивает летальным исходом.
Возникает вопрос: -А на сколько смертность от 2019-nCoV, отличается от средней смертности от ОРВИ?
Вопрос вполне логичный.

Простите за офф-топ.
Просто эта муть прёт из всех без исключения ФИНАНСОВЫХ изданий.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 12:28

  Долярчик написав:
  freeze написав:Мой оф.эксклюзивный импортер уже предупредил о возможных задержках в поставках по ряду позиций.

... але, при такій в'ялій торгівлі - затримки дуже й не помітяться....
- чи у Вас вже почався шалений ріст продаж?
1 Мінус 10% до січня
2 Друга половина січня - мінус 10% до першої половини
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 12:31

Кардіограма ліквідності


Вітаюсь совсіма!
Зображення
Коррахунки - 63 194,24146562(66 230,70021468 − 3 036,45874906) млн.

Овернайти дебіт - 9%(11,5%) - 13 290(13 663 − 373) млн.
Овернайти трохи припали.

Загальна добова ліквідність 63 194,24 + 13 290 - 0 = 76 484,24(79 893,7 − 3 409,46) млн. гривень.

Загально добова ліквідність впала!

При повній бездіяльності НБУ вчора всі сушили ліквідність. Казначейство зʼїло більше всіх (забирало гроші за аукціон). На другому місті Інкасаця, знову додала готівки в оббіг, знизивши коррахунки. І навіть Інші щось там забрали.

Загальний обсяг ОВДП впав з 811965,69 млн.грн. до 804624,58 млн.

Цікавина :idea: Втратили всі і НБУ в тому числі. Окрім Нерезидентів, які тільки і додали, та ще й за рахунок гривньових ОВДП, хоча за доляровими у них також втрати.


Коррахунки впали. Овернайти впали. Загально добова впала.:cry:

Першоджерела:
https://bank.gov.ua/files/Vzal.xls
https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity
https://bank.gov.ua/files/T-bills_debt.xls

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 12:35

  Ірина_ написав:
  vovan_prm написав:Из всех источников истерически вопят короновирус. Это уже наверное самый популярный тег.


Вот и мы немножко затронули эту тему


а когда я неделю назад немного написал про этот вирус на этой страничке, то вы меня заблокировали из за - паники. а ведь ваш экономист рассказал, что и я ранее написал. он сказал спад возможен экономики в стране - я написал, что возможен временно скачок дол. к отметке 26. он высказал мнение, что есть заражённые этим вирусом украинцы в др. странах - я написал, что нас он не обойдёт и возможны первые заболевшие внутри страны к середине февраля.
мысли мои и экономиста одинаковые, только по разному высказаны. :roll:

p/s. сегодня утром по новостям тв канала рината сказали, что сегодня вспышка вируса была самой большой и только за день умерло в больницах китая более 200 чел. по всему миру отменят массовые мероприятия и семинары. поэтому думаю, что надо готовится и нам в этой заразе внутри страны. и лучше быть заранее подготовленным и выполнять все мероприятия которые рекомендуют сейчас, чем паниковать когда скажут про первых пострадавших внутри страны. :roll:
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Чет 13 лют, 2020 12:39, всього редагувалось 4 разів.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 12:35

  olgerd написав:Пошла информация по зарубежным пабликам , что ВОЗ примет решение о запрете посылок из Китая ??? Наверное пошла мутация вируса(

дайте ссылку ! мне еще не все посылки отправили из Али экспресс :(

может закупить масок для перепродажи пока еще цены не подняли ?
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