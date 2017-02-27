vovan_prm написав:Из всех источников истерически вопят короновирус. Это уже наверное самый популярный тег.
Вот и мы немножко затронули эту тему
да в принципе фигня: Коронавирус может заразить 2/3 населения Земли, если его не остановить, предупреждает ведущий эпидемиолог Гонконга Габриэль Льюнг, которого цитирует The Guardian. кстати вылечившийся, не приобретает иммунитет... читаю новость - в Китае швейники шьют маски, за 20 дней сошьют миллион, при населении 1,3 ярда и потребности менять каждые 2 часа... мб камнем вниз...
freeze написав:Мой оф.эксклюзивный импортер уже предупредил о возможных задержках в поставках по ряду позиций.
... але, при такій в'ялій торгівлі - затримки дуже й не помітяться.... - чи у Вас вже почався шалений ріст продаж?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 13.02.2020.....................24,4985 Курс практически не изменился. Открылись на 4 копейки выше вчерашнего закрытия. Сразу же попытались идти вверх, но движение давалось тяжело, одолели к 10-30 1.5 копейки и без паузы развернулись. Катясь с горки с нарастающей скоростью, за последующий час опустились на 8.5 копеек, после чего решили постоять на месте. НБУ вчера интервенций не проводил. Сами отработали в балансе. Остатки на коррсчетах сократились за счет периода уплаты налогов и обналички. Объем сертификатов практически не изменился.
Продажа валюты на МБ в понедельник немного выросла с 382.3 до 420 млн. Чистый спрос также подрос с 332 до чуть более 360 млн. Стоит отметить, что для вторника эти обороты очень низкие.
vovan_prm написав:Из всех источников истерически вопят короновирус. Это уже наверное самый популярный тег.
Вот и мы немножко затронули эту тему
да в принципе фигня: Коронавирус может заразить 2/3 населения Земли, если его не остановить, предупреждает ведущий эпидемиолог Гонконга Габриэль Льюнг, которого цитирует The Guardian. кстати вылечившийся, не приобретает иммунитет...
Я ведь и предложил разбавлять истерию критическим мышлением.
Насколько мне известно порядка 2/3 населения Земли ежегодно страдает от ОРВИ, значительная часть болеет более одного раза в год. Какая-то часть инфицированных ОРВИ заканчивает летальным исходом. Возникает вопрос: -А на сколько смертность от 2019-nCoV, отличается от средней смертности от ОРВИ? Вопрос вполне логичный.
Простите за офф-топ. Просто эта муть прёт из всех без исключения ФИНАНСОВЫХ изданий.
Моё среднесрочное кредо: buy USD/UAH at market price
Овернайти дебіт - 9%(11,5%) - 13 290(13 663 − 373) млн. Овернайти трохи припали.
Загальна добова ліквідність 63 194,24 + 13 290 - 0 = 76 484,24(79 893,7 − 3 409,46) млн. гривень.
Загально добова ліквідність впала!
При повній бездіяльності НБУ вчора всі сушили ліквідність. Казначейство зʼїло більше всіх (забирало гроші за аукціон). На другому місті Інкасаця, знову додала готівки в оббіг, знизивши коррахунки. І навіть Інші щось там забрали.
Загальний обсяг ОВДП впав з 811965,69 млн.грн. до 804624,58 млн.
Цікавина Втратили всі і НБУ в тому числі. Окрім Нерезидентів, які тільки і додали, та ще й за рахунок гривньових ОВДП, хоча за доляровими у них також втрати.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
vovan_prm написав:Из всех источников истерически вопят короновирус. Это уже наверное самый популярный тег.
Вот и мы немножко затронули эту тему
а когда я неделю назад немного написал про этот вирус на этой страничке, то вы меня заблокировали из за - паники. а ведь ваш экономист рассказал, что и я ранее написал. он сказал спад возможен экономики в стране - я написал, что возможен временно скачок дол. к отметке 26. он высказал мнение, что есть заражённые этим вирусом украинцы в др. странах - я написал, что нас он не обойдёт и возможны первые заболевшие внутри страны к середине февраля. мысли мои и экономиста одинаковые, только по разному высказаны.
p/s. сегодня утром по новостям тв канала рината сказали, что сегодня вспышка вируса была самой большой и только за день умерло в больницах китая более 200 чел. по всему миру отменят массовые мероприятия и семинары. поэтому думаю, что надо готовится и нам в этой заразе внутри страны. и лучше быть заранее подготовленным и выполнять все мероприятия которые рекомендуют сейчас, чем паниковать когда скажут про первых пострадавших внутри страны.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Чет 13 лют, 2020 12:39, всього редагувалось 4 разів.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.