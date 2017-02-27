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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3876387738783879>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 301
ниже 23
6%
18
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
33
24.01-24.5
18%
54
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
52
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
51
Всього голосів : 301
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 12:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:еще не все посылки отправили из Али экспресс


ранее читал, что они приостановили отправку посылок
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rasmus
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 12:39

  Игорь Алексеевич написав:скажут про первых пострадавших внутри страны.

Пока про "упавшего в коридоре китайского студента в КПИ" предпочитают замалчивать уже дня 3

Я тоже говорил сразу, что "вируса в Украине не будет, т.к. его в Украине невозможно выявить". Будут писать ОРВИ :)
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Чет 13 лют, 2020 12:41, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 12:40

  Zebra написав:
  uaprofi написав:proftpd66

сегодня начал по 1,093 - чуть-чуть
если будем двигать постепенно к 1.05 - то буду каждый день по чуть чуть брать

Усреднение погубило больше евреев, чем Гитлер (с)

не проще сразу на 1.05 взять?

усереднення в правильних руках - нормальна тактика, а всяких оналітєгів губить низька кваліфікація та просто хотілки, ... нуу, ви в курсі :mrgreen:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 12:40

  budivelnik написав:
  Долярчик написав:
  freeze написав:Мой оф.эксклюзивный импортер уже предупредил о возможных задержках в поставках по ряду позиций.

... але, при такій в'ялій торгівлі - затримки дуже й не помітяться....
- чи у Вас вже почався шалений ріст продаж?
1 Мінус 10% до січня
2 Друга половина січня - мінус 10% до першої половини

- а відносно до минулого року? (січень-лютий? )
... сумно, б...! © :roll:

п. с.
... а в чім справа?
- комуналка то ж не підвищилась?
- люди менше їсти не стали ж?!
- за останні місяці ж масово на заробітки не виїхали?

- що змінилось, що люди не хочуть витрачати гроші?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 12:45

  rasmus написав:
  yama написав:еще не все посылки отправили из Али экспресс


ранее читал, что они приостановили отправку посылок


отменят посылки с али.., значит следом отменят и контейнеры по морю.
ведь если остановили полёты, то значит следом и по морю отменят. при том то что делается сейчас с тур. лайнерами, то и контейнеровозы тоже могут отменят с кит..
блин тогда в магазинах пусто будет. ведь практически весь товар у нас с китая. техника, строй.матер. электрообор., текстиль. и т.д.
эпицентр, фокстрот, эльдорадо и др. магазины будут полу пустыми???
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 12:46

  Игорь Алексеевич написав:
  rasmus написав:
  yama написав:еще не все посылки отправили из Али экспресс


ранее читал, что они приостановили отправку посылок


отменят посылки с али.., значит следом отменят и контейнеры по морю.
ведь если остановили полёты, то значит следом и по морю отменят. при том то что делается сейчас с тур. лайнерами, то и контейнеровозы тоже могут отменят с кит..
блин тогда в магазинах пусто будет. ведь практически весь товар у нас с китая. техника, строй.матер. электрообор., текстиль. и т.д.
эпицентр, фокстрот, эльдорадо и др. магазины будут полу пустыми???

Да. Плюс тряпьё и обувь тоже.
Новые найки, адики или ньюбэленсы придётся делать себе самому, а не заказывать из-за океана
Зображення
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Чет 13 лют, 2020 12:50, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 12:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:- що змінилось, що люди не хочуть витрачати гроші?

Потребительские настроения упали?
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 12:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Игорь Алексеевич написав:эпицентр, фокстрот, эльдорадо и др. магазины будут полу пустыми???


ну значит привет зараза по всему миру!
чихнул больной там на содержимое посылки и привет всем!
"The quieter you become, the more you are able to hear"
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 12:49

  Вкладчик1234 написав:
  Игорь Алексеевич написав:скажут про первых пострадавших внутри страны.

Пока про "упавшего в коридоре китайского студента в КПИ" предпочитают замалчивать уже дня 3

Я тоже говорил сразу, что "вируса в Украине не будет, т.к. его в Украине невозможно выявить". Будут писать ОРВИ :)


вчера сказали по новостям, что по всей украине - грипп и практически по всей стране в школах карантин. странно - какое то стечение обстоятельств??? хотя лучше конечно перестраховаться и всех отправить детей отдыхать. :shock:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 12:52

  rasmus написав:
  Игорь Алексеевич написав:эпицентр, фокстрот, эльдорадо и др. магазины будут полу пустыми???


ну значит привет зараза по всему миру!
чихнул больной там на содержимое посылки и привет всем!


чихнул на дол. и отнёс в банк на дело. а потом их выдали др. клиенту :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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