ранее читал, что они приостановили отправку посылок
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 13 лют, 2020 12:38
Re: Валютный рынок в контексте ДС
ранее читал, что они приостановили отправку посылок
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: Чет 13 лют, 2020 12:39
Пока про "упавшего в коридоре китайского студента в КПИ" предпочитают замалчивать уже дня 3
Я тоже говорил сразу, что "вируса в Украине не будет, т.к. его в Украине невозможно выявить". Будут писать ОРВИ
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Чет 13 лют, 2020 12:41, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 13 лют, 2020 12:40
усереднення в правильних руках - нормальна тактика, а всяких оналітєгів губить низька кваліфікація та просто хотілки, ... нуу, ви в курсі
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Чет 13 лют, 2020 12:40
- а відносно до минулого року? (січень-лютий? )
... сумно, б...! ©
п. с.
... а в чім справа?
- комуналка то ж не підвищилась?
- люди менше їсти не стали ж?!
- за останні місяці ж масово на заробітки не виїхали?
- що змінилось, що люди не хочуть витрачати гроші?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 13 лют, 2020 12:45
отменят посылки с али.., значит следом отменят и контейнеры по морю.
ведь если остановили полёты, то значит следом и по морю отменят. при том то что делается сейчас с тур. лайнерами, то и контейнеровозы тоже могут отменят с кит..
блин тогда в магазинах пусто будет. ведь практически весь товар у нас с китая. техника, строй.матер. электрообор., текстиль. и т.д.
эпицентр, фокстрот, эльдорадо и др. магазины будут полу пустыми???
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Чет 13 лют, 2020 12:46
Да. Плюс тряпьё и обувь тоже.
Новые найки, адики или ньюбэленсы придётся делать себе самому, а не заказывать из-за океана
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Чет 13 лют, 2020 12:50, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 13 лют, 2020 12:48
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Чет 13 лют, 2020 12:48
Re: Валютный рынок в контексте ДС
ну значит привет зараза по всему миру!
чихнул больной там на содержимое посылки и привет всем!
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: Чет 13 лют, 2020 12:49
вчера сказали по новостям, что по всей украине - грипп и практически по всей стране в школах карантин. странно - какое то стечение обстоятельств??? хотя лучше конечно перестраховаться и всех отправить детей отдыхать.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Чет 13 лют, 2020 12:52
чихнул на дол. и отнёс в банк на дело. а потом их выдали др. клиенту
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
|