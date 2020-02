Додано: Чет 13 лют, 2020 12:38

yama написав: еще не все посылки отправили из Али экспресс еще не все посылки отправили из Али экспресс



ранее читал, что они приостановили отправку посылок ранее читал, что они приостановили отправку посылок

"The quieter you become, the more you are able to hear"