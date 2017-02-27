Додано: Чет 13 лют, 2020 12:45

rasmus написав: yama написав: еще не все посылки отправили из Али экспресс еще не все посылки отправили из Али экспресс



ранее читал, что они приостановили отправку посылок ранее читал, что они приостановили отправку посылок

отменят посылки с али.., значит следом отменят и контейнеры по морю.ведь если остановили полёты, то значит следом и по морю отменят. при том то что делается сейчас с тур. лайнерами, то и контейнеровозы тоже могут отменят с кит..блин тогда в магазинах пусто будет. ведь практически весь товар у нас с китая. техника, строй.матер. электрообор., текстиль. и т.д.эпицентр, фокстрот, эльдорадо и др. магазины будут полу пустыми???