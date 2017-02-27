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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 13 лют, 2020 12:52
(((
Востаннє редагувалось olgerd в Чет 13 лют, 2020 12:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 13 лют, 2020 12:53
Пошла уже и информация и в украинском сегменте твиттера(
tZE inform
@tZEinform
После выводов военной медико-биологической службы США о возможности заражения сирусом 2019– nCoV через почтовые посылки (мы сообщали 01.02.2020 г.), после неудачных попыток давления финансовой группы Alibaba Group на Всемирную организацию здравоохранения,
ВОЗ начал рассылать рекомендации прекратить транспортировку посылок из Китая.
Додано: Чет 13 лют, 2020 12:54
Сорри глюк что 3 сообщения одинаковые)
Востаннє редагувалось olgerd в Чет 13 лют, 2020 12:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 13 лют, 2020 12:54
Re: Валютный рынок в контексте ДС
так пластик тоже небось с китая. будем ходить в деревянных сандалях по лекалам дедушек и бабушек.))
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Чет 13 лют, 2020 12:55
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Есть у меня ощущение, что меры по борьбе с вирусом могут оказаться опаснее самого вируса.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Чет 13 лют, 2020 12:55
Додано: Чет 13 лют, 2020 12:58
А с чего их вытрачать?
Одни торговцы, барберы и курьеры глово...
Перекладывание воздуха по карманам
Додано: Чет 13 лют, 2020 12:59
у меня дочька вчера получила на укр.почте посылку с али... значит пока ходят.
но, она с ней пришла не к себе домой а притащила её мне домой. говорит - БОЮСЬ распечатывать.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Чет 13 лют, 2020 13:01
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Киев,Демеевка 24,46-24,49
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
Додано: Чет 13 лют, 2020 13:02
лучшее вложение средств на сегодня. вам тогда не стоит беспокоится за курс.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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