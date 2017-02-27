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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3877387838793880>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 301
ниже 23
6%
18
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
33
24.01-24.5
18%
54
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
52
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
51
Всього голосів : 301
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 12:52

(((
Востаннє редагувалось olgerd в Чет 13 лют, 2020 12:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 12:53

Пошла уже и информация и в украинском сегменте твиттера(
tZE inform
@tZEinform
После выводов военной медико-биологической службы США о возможности заражения сирусом 2019– nCoV через почтовые посылки (мы сообщали 01.02.2020 г.), после неудачных попыток давления финансовой группы Alibaba Group на Всемирную организацию здравоохранения,
ВОЗ начал рассылать рекомендации прекратить транспортировку посылок из Китая.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 12:54

Сорри глюк что 3 сообщения одинаковые)
Востаннє редагувалось olgerd в Чет 13 лют, 2020 12:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 12:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Вкладчик1234 написав:Новые найки, адики или ньюбэленсы придётся делать себе самому, а не заказывать из-за океана


так пластик тоже небось с китая. будем ходить в деревянных сандалях по лекалам дедушек и бабушек.))
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 12:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Есть у меня ощущение, что меры по борьбе с вирусом могут оказаться опаснее самого вируса.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 12:55

  Долярчик написав:- що змінилось, що люди не хочуть витрачати гроші?


Депресуха пішла скрізь. Ціни по 28, міняєш/отримуєш по 24. Погода і вірус цей спокою не додають.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 12:58

А с чего их вытрачать?
Одни торговцы, барберы и курьеры глово...
Перекладывание воздуха по карманам
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 12:59

у меня дочька вчера получила на укр.почте посылку с али... значит пока ходят.
но, она с ней пришла не к себе домой а притащила её мне домой. говорит - БОЮСЬ распечатывать. :P :P :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 13:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Киев,Демеевка 24,46-24,49
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 13:02

  yama написав:
  olgerd написав:Пошла информация по зарубежным пабликам , что ВОЗ примет решение о запрете посылок из Китая ??? Наверное пошла мутация вируса(

дайте ссылку ! мне еще не все посылки отправили из Али экспресс :(

может закупить масок для перепродажи пока еще цены не подняли ?


лучшее вложение средств на сегодня. вам тогда не стоит беспокоится за курс. :P :P :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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