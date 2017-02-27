s0v7a написав: Вітаюсь совсіма. Якось с Дядьком Сашком спілкувались на тему, що таке середнє значення доляра закладене в бюджет. Як воно рахується? ДС бачив що воно, те значення, яке доляр досягає на кінець року. Я цього не розумів і став сам рахувати. НБУ рахує як середньодобове, а я побачив що можно рахувати зважене за обертами на МіжБанку і почав це робити.
Так, я не де не бачив щоб це робили і почав робити це сам.
Розумні люди на цьому форумі написали що воно, здається на біржі, чи де там, має назву середньої змінної , та я цього не знав, коли почав рахувати.
ВО Хай щастить!
Как говорил ДС, по традиции с конца.
Ваша методика имеет кардинальное отличие от классического построения скользящих средних. Чем и привлекла внимание.
Расчет взвешенный по оборотам имеет смысл при работе с данными внутри дня. Таким подходом достаточно четко отсекаются "проделки Рыжика" на пустом рынке.
Средним годовым курсом можно смело считать сумму курсов за год в отношении к количеству торговых сессий. А о том, как рассчитывается прогнозный курс закладываемый в бюджет следующего года, когда-то рассказывал один из экс.замов главы НБУ, не помню кто именно это был. Если интересно могу описать.
Моё среднесрочное кредо: buy USD/UAH at market price
tk86 написав:Долярчик Вважаю, що рване з 13-14 лютого до 20 (НБУ завжди намагається зміцнити гривню перед продажем привабливих облігацій, які будуть в останній вівторок, 25 лютого).
Чтото в январе им это не помогло. Скоро будут повышать ставки по пирамиде, ведь на их блеф нерезы уже не ведутся. Да и пьесу в трех актах, когда госы гребут овгз под восгласы прессы "торопись раскупай живопись, пока не раскупили" - раскусили. Пока что трынькают бабло Нафтогаза на межбанке, а нерезы в этом году почти ничего не завели, только капитализировали купоны.
Это Вы про тех "нерезов" у которых на начало года было 115млрд в ОВГЗ а сейчас 127?
vovan_prm написав:... Расчет взвешенный по оборотам имеет смысл при работе с данными внутри дня. Таким подходом достаточно четко отсекаются "проделки Рыжика" на пустом рынке. ...
Вітаюсь, vovan_prm. Колись так і рахували, допоки НБУ не ввів зовсім непрозору поточну методіку розрахунку офіційного курсу! ДС їх за це журив, та і я продовжую журити словами ДС при поданні щотижневих розрахунків середньозваженної!
І так, якби знати курс і обсяг кожної угоди на МБ, та взяти якийсь довіренний інтервал, там у 98 відсотків, то можно і друзяку "рижика" відкинути. Мяу...
ВО
vovan_prm написав:... Средним годовым курсом можно смело считать сумму курсов за год в отношении к количеству торговых сессий. ...
А я її також рахую і подаю і то є Середньо Арифметична! І я її рахую по днях торгових сесій на міжбанку, а не по календарних днях! Це мені потрібно щоб мати якусь оцінку на сьогодення, бо НБУ оберти з запізненням подає! І так, можно побачити, що є відхилення, та вони не дуже значні для тих обсягів валюти, якими я оперую!
ВО
vovan_prm написав:... А о том, как рассчитывается прогнозный курс закладываемый в бюджет следующего года, когда-то рассказывал один из экс.замов главы НБУ, не помню кто именно это был. Если интересно могу описать.
Так, мені цікаво, і я міркую, не одному мені це цікаво! Будь ласка, розкажіть нам як вони рахують ту величину
ВО Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Чет 13 лют, 2020 14:13, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Долярчик написав:- що змінилось, що люди не хочуть витрачати гроші?
Потребительские настроения упали?
В бюджетной сфере сплошные задержки платежей. Каких не было с 90х. Не только шахтеры, но и больницы, детские сады, коммунальные предприятия, автодоры, даже в налоговой зарплату за январь дали только 30%. Большие заводы переводят на 3х дневную неделю и сокращают персонал.
На чем бы вы экономили в первую очередь, получив 30% от з.п ? Не на жрачке точно. А вот сфера услуг и мелкие торгаши барахлом первые чувствуют дыхание кризиса ибо оборот затихает, а ресурсов не так много чтоб пережить и платить за аренду и зарплаты простаивающему персоналу. Персонал увольняют и те экономят еще больше, тогда спрос схлопывается уже и на повсекдневные вещи.
Незнаю сколько терпения у народа хватит сидеть без работы, с пустым холодильником, и смотреть на курс 24. А вся экономика работает только на обслуживание ОВГЗ.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta История основана на реальном эксперименте, который доказал, что если воду нагревать очень-очень медленно, не более чем на 0,02 градуса в минуту, то лягушка почувствует угрозу для жизни только в последний момент, но сил для прыжка у нее уже не останется. Если же нагревать воду чуть сильнее, она поймет опасность и выпрыгнет.