Додано: Чет 13 лют, 2020 13:56

foxluck написав: Долярчик написав: - що змінилось, що люди не хочуть витрачати гроші? - що змінилось, що люди не хочуть витрачати гроші?

Потребительские настроения упали? Потребительские настроения упали?



В бюджетной сфере сплошные задержки платежей. Каких не было с 90х. Не только шахтеры, но и больницы, детские сады, коммунальные предприятия, автодоры, даже в налоговой зарплату за январь дали только 30%. Большие заводы переводят на 3х дневную неделю и сокращают персонал.



На чем бы вы экономили в первую очередь, получив 30% от з.п ? Не на жрачке точно. А вот сфера услуг и мелкие торгаши барахлом первые чувствуют дыхание кризиса ибо оборот затихает, а ресурсов не так много чтоб пережить и платить за аренду и зарплаты простаивающему персоналу. Персонал увольняют и те экономят еще больше, тогда спрос схлопывается уже и на повсекдневные вещи.



Незнаю сколько терпения у народа хватит сидеть без работы, с пустым холодильником, и смотреть на курс 24. А вся экономика работает только на обслуживание ОВГЗ. В бюджетной сфере сплошные задержки платежей. Каких не было с 90х. Не только шахтеры, но и больницы, детские сады, коммунальные предприятия, автодоры, даже в налоговой зарплату за январь дали только 30%. Большие заводы переводят на 3х дневную неделю и сокращают персонал.На чем бы вы экономили в первую очередь, получив 30% от з.п ? Не на жрачке точно. А вот сфера услуг и мелкие торгаши барахлом первые чувствуют дыхание кризиса ибо оборот затихает, а ресурсов не так много чтоб пережить и платить за аренду и зарплаты простаивающему персоналу. Персонал увольняют и те экономят еще больше, тогда спрос схлопывается уже и на повсекдневные вещи.Незнаю сколько терпения у народа хватит сидеть без работы, с пустым холодильником, и смотреть на курс 24. А вся экономика работает только на обслуживание ОВГЗ.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.