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Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3875387638773878

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 301
ниже 23
6%
18
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
33
24.01-24.5
18%
54
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
52
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
51
Всього голосів : 301
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 13:24

  s0v7a написав:
Вітаюсь совсіма.
Якось с Дядьком Сашком спілкувались на тему, що таке середнє значення доляра закладене в бюджет. Як воно рахується? ДС бачив що воно, те значення, яке доляр досягає на кінець року.
Я цього не розумів і став сам рахувати. НБУ рахує як середньодобове, а я побачив що можно рахувати зважене за обертами на МіжБанку і почав це робити.

Так, я не де не бачив щоб це робили і почав робити це сам.

Розумні люди на цьому форумі написали що воно, здається на біржі, чи де там, має назву середньої змінної , та я цього не знав, коли почав рахувати.


ВО
Хай щастить!

Как говорил ДС, по традиции с конца.

Ваша методика имеет кардинальное отличие от классического построения скользящих средних. Чем и привлекла внимание.

Расчет взвешенный по оборотам имеет смысл при работе с данными внутри дня. Таким подходом достаточно четко отсекаются "проделки Рыжика" на пустом рынке.

Средним годовым курсом можно смело считать сумму курсов за год в отношении к количеству торговых сессий.
А о том, как рассчитывается прогнозный курс закладываемый в бюджет следующего года, когда-то рассказывал один из экс.замов главы НБУ, не помню кто именно это был.
Если интересно могу описать.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 13:26

На сегодня после погашения на 2,149 и размещения на 4,130 млрд.грн, изменения следующие

НБУ -1,7 млрд
Банки +2,3 млрд
Юрики +0,9 млрд
Физики -0,1 млрд

Нерезы +0,5 млрд.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 13:44

  Moneta написав:
  tk86 написав:Долярчик Вважаю, що рване з 13-14 лютого до 20 (НБУ завжди намагається зміцнити гривню перед продажем привабливих облігацій, які будуть в останній вівторок, 25 лютого).

Чтото в январе им это не помогло. Скоро будут повышать ставки по пирамиде, ведь на их блеф нерезы уже не ведутся. Да и пьесу в трех актах, когда госы гребут овгз под восгласы прессы "торопись раскупай живопись, пока не раскупили" - раскусили. Пока что трынькают бабло Нафтогаза на межбанке, а нерезы в этом году почти ничего не завели, только капитализировали купоны.

Это Вы про тех "нерезов" у которых на начало года было 115млрд в ОВГЗ а сейчас 127? :mrgreen:
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 13:47

  vovan_prm написав:...
Расчет взвешенный по оборотам имеет смысл при работе с данными внутри дня. Таким подходом достаточно четко отсекаются "проделки Рыжика" на пустом рынке.
...


Вітаюсь, vovan_prm.
Колись так і рахували, допоки НБУ не ввів зовсім непрозору поточну методіку розрахунку офіційного курсу! ДС їх за це журив, та і я продовжую журити словами ДС при поданні щотижневих розрахунків середньозваженної!

І так, якби знати курс і обсяг кожної угоди на МБ, та взяти якийсь довіренний інтервал, там у 98 відсотків, то можно і друзяку "рижика" відкинути. Мяу... :)

ВО

  vovan_prm написав:...
Средним годовым курсом можно смело считать сумму курсов за год в отношении к количеству торговых сессий.
...



А я її також рахую і подаю і то є Середньо Арифметична! І я її рахую по днях торгових сесій на міжбанку, а не по календарних днях! Це мені потрібно щоб мати якусь оцінку на сьогодення, бо НБУ оберти з запізненням подає! І так, можно побачити, що є відхилення, та вони не дуже значні для тих обсягів валюти, якими я оперую!

ВО

  vovan_prm написав:...
А о том, как рассчитывается прогнозный курс закладываемый в бюджет следующего года, когда-то рассказывал один из экс.замов главы НБУ, не помню кто именно это был.
Если интересно могу описать.



Так, мені цікаво, і я міркую, не одному мені це цікаво!
Будь ласка, розкажіть нам як вони рахують ту величину :oops:

ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Чет 13 лют, 2020 14:13, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 13:51

  Investor_33 написав:Это Вы про тех "нерезов" у которых на начало года было 115млрд в ОВГЗ а сейчас 127? :mrgreen:

С фундаментом у обвалистов туговато)

Так что,пока прибивают гвоздями к 24.50?

А весной будет видно?

Господа растишки по доллару,можете что-то новенькое выдумать,а то вирусы на гривну никак не действуют,не важно кто бы ни чихал.

Газ по 100,транзит капает,ОСАДКИ пошли,немного подморозило,таки выходит у Неньки и гривны всё таки светлая полоса :!:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 13:56

  foxluck написав:
  Долярчик написав:- що змінилось, що люди не хочуть витрачати гроші?

Потребительские настроения упали?


В бюджетной сфере сплошные задержки платежей. Каких не было с 90х. Не только шахтеры, но и больницы, детские сады, коммунальные предприятия, автодоры, даже в налоговой зарплату за январь дали только 30%. Большие заводы переводят на 3х дневную неделю и сокращают персонал.

На чем бы вы экономили в первую очередь, получив 30% от з.п ? Не на жрачке точно. А вот сфера услуг и мелкие торгаши барахлом первые чувствуют дыхание кризиса ибо оборот затихает, а ресурсов не так много чтоб пережить и платить за аренду и зарплаты простаивающему персоналу. Персонал увольняют и те экономят еще больше, тогда спрос схлопывается уже и на повсекдневные вещи.

Незнаю сколько терпения у народа хватит сидеть без работы, с пустым холодильником, и смотреть на курс 24. А вся экономика работает только на обслуживание ОВГЗ.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 14:27

как избежать майдана)

Moneta История основана на реальном эксперименте, который доказал, что если воду нагревать очень-очень медленно, не более чем на 0,02 градуса в минуту, то лягушка почувствует угрозу для жизни только в последний момент, но сил для прыжка у нее уже не останется. Если же нагревать воду чуть сильнее, она поймет опасность и выпрыгнет.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 14:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Извините, чтоб сейчас сидеть без работы, нужно быть одновременно и с отбитыми мозгами, и руками...
DmitryK
 
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