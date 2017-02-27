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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3877387838793880>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 302
ниже 23
6%
19
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
33
24.01-24.5
18%
54
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
52
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
51
Всього голосів : 302
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 14:59

  DmitryK написав:Извините, чтоб сейчас сидеть без работы, нужно быть одновременно и с отбитыми мозгами, и руками...

М-да..А что ж это такой аншлаг в центре занятости?! И почему людей 40+ не хотят брать на работу? :roll: Наверное, все без мозгов и рук :evil:
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 15:14

  Долярчик написав:
  Moneta написав:На чем бы вы экономили в первую очередь, получив 30% от з.п ? Не на жрачке точно

... так в Будівельника - жрачка, але також - 10%?

Сьогодні в обідню перерву відвідала супермаркет на Печерську. На кулінарії та на касах немає черги, покупців взагалі мало. В обід! Шалена кількість продуктів, особливо коштовних (форель, ковбаса сирокопчена і сиров'ялена, балик Дарницький тощо) стоять у розпродажу зі знижкою 33%, бо термін придатності спливає. Жодного разу там такого не бачила... :shock:
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 15:15

  Долярчик написав:... так в Будівельника - жрачка, але також - 10%?

Я даже не знаю, кем надо быть, чтобы сравнивать выторг в декабре/январе с февралем
Многие получают на НГ больше половины годовых продаж.
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 15:16

  TylerTruman_ написав:
  Zebra написав:
  uaprofi написав:proftpd66

сегодня начал по 1,093 - чуть-чуть
если будем двигать постепенно к 1.05 - то буду каждый день по чуть чуть брать

Усреднение погубило больше евреев, чем Гитлер (с)

не проще сразу на 1.05 взять?

усереднення в правильних руках - нормальна тактика, а всяких оналітєгів губить низька кваліфікація та просто хотілки, ... нуу, ви в курсі :mrgreen:

Як там прогнози по "бутерінкє" поживають? :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 15:16

TylerTruman_
Які думки по тренду, на 24,20 пустять :roll:
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 15:54

  Zebra написав:
  uaprofi написав:proftpd66

сегодня начал по 1,093 - чуть-чуть
если будем двигать постепенно к 1.05 - то буду каждый день по чуть чуть брать

Усреднение погубило больше евреев, чем Гитлер (с)

не проще сразу на 1.05 взять?



если Вы знаете когда будет 1.05 , то я готов взять если Вы знаете когда именно брать :)
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 15:55

идем на 23.8? или что это такое?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 15:59

  fler написав:
  Долярчик написав:
  Moneta написав:На чем бы вы экономили в первую очередь, получив 30% от з.п ? Не на жрачке точно

... так в Будівельника - жрачка, але також - 10%?

Сьогодні в обідню перерву відвідала супермаркет на Печерську. На кулінарії та на касах немає черги, покупців взагалі мало. В обід! Шалена кількість продуктів, особливо коштовних (форель, ковбаса сирокопчена і сиров'ялена, балик Дарницький тощо) стоять у розпродажу зі знижкою 33%, бо термін придатності спливає. Жодного разу там такого не бачила... :shock:

... ну не могли ж всі виїхати з країни..... і не повернутись?! :shock:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 16:01

  ЧИА написав:
  Долярчик написав:... так в Будівельника - жрачка, але також - 10%?

Я даже не знаю, кем надо быть, чтобы сравнивать выторг в декабре/январе с февралем
Многие получают на НГ больше половины годовых продаж.

... я питав - січень-лютий до січня-лютого минулого року!

... в мене, наприклад, січень цього року до січня минулого - теж ~ - 10%! :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 16:03

  slonic32 написав:Щось НБУ вже 2-гий місяць не радує. Наполегливо працює проти гривні. Інтереси великого бізнесу для влади ближчі ніж добробут простих громадян. Нічого не змінилось..

Замечу, что при курсе 30 произносились бы те же речи о негодяях в НБУ, поддерживающих интересы большого бизнеса (экспортеров) в ущерб "простому народу" :mrgreen:
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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