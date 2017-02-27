М-да..А что ж это такой аншлаг в центре занятости?! И почему людей 40+ не хотят брать на работу? Наверное, все без мозгов и рук
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 13 лют, 2020 14:59
Додано: Чет 13 лют, 2020 15:14
Сьогодні в обідню перерву відвідала супермаркет на Печерську. На кулінарії та на касах немає черги, покупців взагалі мало. В обід! Шалена кількість продуктів, особливо коштовних (форель, ковбаса сирокопчена і сиров'ялена, балик Дарницький тощо) стоять у розпродажу зі знижкою 33%, бо термін придатності спливає. Жодного разу там такого не бачила...
Додано: Чет 13 лют, 2020 15:15
Я даже не знаю, кем надо быть, чтобы сравнивать выторг в декабре/январе с февралем
Многие получают на НГ больше половины годовых продаж.
и это пройдет
Додано: Чет 13 лют, 2020 15:16
Як там прогнози по "бутерінкє" поживають?
Додано: Чет 13 лют, 2020 15:54
если Вы знаете когда будет 1.05 , то я готов взять если Вы знаете когда именно брать
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Додано: Чет 13 лют, 2020 15:55
идем на 23.8? или что это такое?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
Додано: Чет 13 лют, 2020 15:59
... ну не могли ж всі виїхати з країни..... і не повернутись?!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 13 лют, 2020 16:01
... я питав - січень-лютий до січня-лютого минулого року!
... в мене, наприклад, січень цього року до січня минулого - теж ~ - 10%!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 13 лют, 2020 16:03
Замечу, что при курсе 30 произносились бы те же речи о негодяях в НБУ, поддерживающих интересы большого бизнеса (экспортеров) в ущерб "простому народу"
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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