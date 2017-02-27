Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з............13.02.2020............14.02.2020 дата розрахунку...........12.02.2020............13.02.2020 Євро...............................26,7246..............26,5872 Долар США...................24,4966...............24,4795 После полудня гривна укрепилась на 2 копейки. Открылись на 4 копейки выше вчерашнего закрытия. Сразу же попытались идти вверх, но движение давалось тяжело, одолели к 10-30 1.5 копейки и без паузы развернулись. Катясь с горки с нарастающей скоростью, за последующий час опустились на 8.5 копеек, после чего решили постоять на месте. Перед обедом снизились на копейку. После обеда в два приема с паузой опустились еще на копейку. Активные торги сегодня продолжались непривычно долго, о чем говорит и существенное изменение официального курса по сравнению со справочным, и сохранение двухкопеечного спреда. Официальный курс встретили котировками 24.4500 - 24.4700. За день опустились на 9 копеек относительно открытия и на 5 копеек относительно вчерашнего закрытия. Условно надежные источники, которые вчера ошиблись, утверждают, что НБУ был замечен с покупками. Сегодняшняя динамика торгов располагает к этому в большей мере, чем вчера.
Этот день в истории: 2019 - 27.0928 (+9) -251 2018 - 26.6995 (-6) -212
s0v7a написав: А я її також рахую і подаю і то є Середньо Арифметична! І я її рахую по днях торгових сесій на міжбанку, а не по календарних днях! ...
Все верно. Я так и сказал
vovan_prm написав:сумму курсов за год в отношении к количеству торговых сессий.
s0v7a написав: Так, мені цікаво, і я міркую, не одному мені це цікаво! Будь ласка, розкажіть нам як вони рахують ту величину ВО Хай щастить!
Общий смысл был такой. Не существует никаких супер-сложных моделей прогнозирования курса для составления бюджета. Просто берут среднее значение на конец года и умножают на прогнозную инфляцию. Вопрос: а как узнать средний курс на конец года? Ответ: берут среднее значение на текущую дату, текущую инфляцию и экстраполируют до конца года.
Кстати сказать Блумберги, Фитчи и Мудисы, тоже часто и густо пользуются этим подходом. Только у них принято еще строить математические модели в трёх сценариях.
Моё среднесрочное кредо: buy USD/UAH at market price
slonic32 написав:Щось НБУ вже 2-гий місяць не радує. Наполегливо працює проти гривні. Інтереси великого бізнесу для влади ближчі ніж добробут простих громадян. Нічого не змінилось..
а що зміниться для простих громадян, якщо гривня ще зміцніє ? Їм ціни знизять в магазинах чи зарплати підвищать ? А от якщо придушити агровиробників низькими цінами на зерно (через курс), підірвати експортерів, а потім і місцевих виробників (бо всі ж накинуться купувати здешевілий імпорт), то що буде з економікою ? Якщо впаде виробництво, то ні зарплат, ні податів, ні пенсій не буде. От тоді деякі ..... зрозуміють що є першочерговим і вигідним саме громадянам. Ви от що особисто від зросту курсу гривні отримаєте ?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Vitalych-new написав:а що зміниться для простих громадян, якщо гривня ще зміцніє ? Їм ціни знизять в магазинах чи зарплати підвищать ? А от якщо придушити агровиробників низькими цінами на зерно (через курс), підірвати експортерів, а потім і місцевих виробників (бо всі ж накинуться купувати здешевілий імпорт), то що буде з економікою ? Якщо впаде виробництво, то ні зарплат, ні податів, ні пенсій не буде. От тоді деякі ..... зрозуміють що є першочерговим і вигідним саме громадянам. Ви от що особисто від зросту курсу гривні отримаєте ?
У нас давно вже активно пропагується помилкова думка, що наші експортери страждають від зміцнення гривні. У нас експорт за минулий рік залишився на рівні 2007-го року, а курс долара зріс у 5 разів з 5 до 25. Тому нема жодних підстав переживати за їхній добробут і при курсі 23-20. А для українців зміцнення національної валюти веде до підвищення їхніх доходів у валютному еквіваленті. Це більше можливостей для купівлі імпортних товарів чи відпочинку. Ціни автомобілів, електроніки чи відпочунку у Турції-Єгипті і т.д. у нас прив'язоно до долара.
slonic32 написав:Щось НБУ вже 2-гий місяць не радує. Наполегливо працює проти гривні. Інтереси великого бізнесу для влади ближчі ніж добробут простих громадян. Нічого не змінилось..
а що зміниться для простих громадян, якщо гривня ще зміцніє ? Їм ціни знизять в магазинах чи зарплати підвищать ? А от якщо придушити агровиробників низькими цінами на зерно (через курс), підірвати експортерів, а потім і місцевих виробників (бо всі ж накинуться купувати здешевілий імпорт), то що буде з економікою ? Якщо впаде виробництво, то ні зарплат, ні податів, ні пенсій не буде. От тоді деякі ..... зрозуміють що є першочерговим і вигідним саме громадянам. Ви от що особисто від зросту курсу гривні отримаєте ?
Це ж так очевидно: здешевшають імпортовані товари - від телефонів до автомобілів. Щось ніяк не можу пригадати, які українські товари конкурують з імпортними, підкажете? Псевдотеорія корисності постійної девальвації національної валюти не має жодного підтвердження на практиці. Постійна девальвація національної валюти призводить до неприйнятної для здорової економіки інфляції. Це тягне за собою дуже високі ставки по кредитних ресурсах, що зрештою гальмує розвиток економіки. Отже, стабільність національної валюти є необідною умовою розвитку економіки. Агровиробниками теж перейматись не варто. Не знаю прикладів успішних аграрних країн. Нав'язана нам Заходом місце у світовій економіці не відповідає нашим інтересам. Тому, якщо ми ставимо перед собою мету належати до високорозвинених країн, а не бути завжди серед країн, що розвиваються, то зміна пріоритетів розвитку неминуча
kmm3 написав:Це ж так очевидно: здешевшають імпортовані товари - від телефонів до автомобілів. Щось ніяк не можу пригадати, які українські товари конкурують з імпортними, підкажете?
а ви телефони та автомобілі часто купуєте ? Я не дуже помітив здешевшання техніки на ті ж самі 15 % хоча б..... Мова моя була про те, що купують регулярно, на що йде більша частина місячного бюджета Які товари конкурують ? Та майже всі ! Зараз не купую український сир, бо Ашан продає голандську Гауду по 154 грн./кг, до цього продавали ще якийсь з Голандії по акції. Можете самі подивитись імпортні чи місцеві продукти / взуття / шмотки дешевші. Ще хтось згадав про відпочинок за кордоном - дякую - за останні 6 років тільки 1 відпустка пройшла в Україні, яка ще раз підтвердила що за кордоном відпочивати дешевше, так що тепер будемо витрачати гроші тольки в Європі. Ну і на додачу 2-3 вояжі по Европі в міжсезоння
DmitryK написав:Извините, чтоб сейчас сидеть без работы, нужно быть одновременно и с отбитыми мозгами, и руками...
М-да..А что ж это такой аншлаг в центре занятости?! И почему людей 40+ не хотят брать на работу? Наверное, все без мозгов и рук
Скорее всего примерно так и есть.
Таки да (касательно тех, кто хронически без работы), и все совсем просто:
к сорока годам человек либо обзавелся репутацией, которая позволяет ему обходиться без услуг таких посредников, как центр занятости, либо - если этого не случилось до сорока, то гарантированно не случится (за редким исключением) и потом. Первые уже устроились или устроятся сами, про вторых известно, что ждать от них нечего, и их судьба - лишь оправдывать наличие самих центров. Они, эти последние, и будут сидеть без работы и жаловаться на жизнь - с остальным не сложилось. Печально, но ничего с этим не поделаешь...