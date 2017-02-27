Всі, хто хоче гривню нижче 24 грн/дол. Ви всі робите недалекий вибір аналогічний тому як різати гілку на вершині дерева на якій ростуть черешні. Ви зріжете гілку, вона впаде і ви відразу легко отримаєте багато черешень. Проте найближчі 2-3 роки у вас їх буде суттєво менше. Розумні люди вам кажуть: "Краще обривати тільки частину ягід за допомогою драбини, але на протязі всіх років". Так, це незручно і важко. Зате постійно та стабільно і можна планувати наперед. Ви запросто можете абґрейднути драбину, придумати якусь приспособу чи ще щось, щоб полегшити роботу та збільшити продуктивність, але: - Не зрізайте гілку! Якщо долар буде нижче 24, ми всі отримаємо тимчасову вигоду. Але не дальше як через рік, ця тимчасова вигода обернеться для всіх зменшенням споживання, звільненням персоналу, закриттям фірм та спадом економіки. Говорю це на основі власного досвіду після спілкування із підприємствами в той період коли курс був по 23. Невже це так важко зрозуміти?
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
twin написав:TylerTruman_ Які думки по тренду, на 24,20 пустять
Доброго дня. Напевне аналіз тут не допоможе. Та й питання до НБУ адресувати потрібно А потрібно? Є передумови? Інфляцію за січень бачили? Найкращий для всіх варіант "поплавати " в цьому боковику якийсь час. Можливо до наступної зміни облікової ставки, або хоча б до нових даних по інфляції за лютий.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Moneta написав:На чем бы вы экономили в первую очередь, получив 30% от з.п ? Не на жрачке точно
... так в Будівельника - жрачка, але також - 10%?
Від якого періоду? Від 1-10 січня - мінус 20 При цьому В квітні 2019 був різкий стрибок +200%( не буду бавитись в скромність і заявлю що половина цих +200 - моя заслуга по деяким перетрубаціям ) Але з листопада 2019 почалось повзуче падіння і з плюсу в мене залишилась тільки та частка .яку я збільшив сам... Тобто не зрозуміле мені підвищення(те яке відбулось без моєї участі) станом на сьогодні-зникло.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Вітаюсь совсіма. 17:00 Впали десь на 7-10 копійок.
Та з загала випадає Харків який бикує! Мабуть Московіти рубля навезли. Гагарин як там діла?
11:00
ВО Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Чет 13 лют, 2020 17:43, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
fler написав:Удивлена, что Вы настолько не в теме ...
Как управленец и работодатель "со стажем", могу сказать, что за редким исключением, стоят на учете в ЦЗ либо осознанно ради пособия (реже статуса "официально безработного"), либо совсем из серии "не украсть, не покараулить", т.е. как заметил коллега без рук и мозгов.
Моё среднесрочное кредо: buy USD/UAH at market price
Realist написав:Всі, хто хоче гривню нижче 24 грн/дол. Ви всі робите недалекий вибір аналогічний тому як різати гілку на вершині дерева на якій ростуть черешні. Ви зріжете гілку, вона впаде і ви відразу легко отримаєте багато черешень. Проте найближчі 2-3 роки у вас їх буде суттєво менше. Розумні люди вам кажуть: "Краще обривати тільки частину ягід за допомогою драбини, але на протязі всіх років". Так, це незручно і важко. Зате постійно та стабільно і можна планувати наперед. Ви запросто можете абґрейднути драбину, придумати якусь приспособу чи ще щось, щоб полегшити роботу та збільшити продуктивність, але: - Не зрізайте гілку! Якщо долар буде нижче 24, ми всі отримаємо тимчасову вигоду. Але не дальше як через рік, ця тимчасова вигода обернеться для всіх зменшенням споживання, звільненням персоналу, закриттям фірм та спадом економіки. Говорю це на основі власного досвіду після спілкування із підприємствами в той період коли курс був по 23. Невже це так важко зрозуміти?
Ваші слова не співпадають з реальністю. Після девальвації гривні у 2008 чи 2014 обсяг експорту падав, а не зростав. А у 2019 після зміцнення нац. валюти експорт зріс. Від ревальвації нема жодної шкоди для економіки.
fler написав:Удивлена, что Вы настолько не в теме ...
Как управленец и работодатель "со стажем", могу сказать, что за редким исключением, стоят на учете в ЦЗ либо осознанно ради пособия (реже статуса "официально безработного"), либо совсем из серии "не украсть, не покараулить", т.е. как заметил коллега без рук и мозгов.
вы совсем не в теме, и попробуйте простоять на учете в ЦЗ несколько месяцев...