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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3879388038813882>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 302
ниже 23
6%
19
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
33
24.01-24.5
18%
54
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
52
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
51
Всього голосів : 302
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 17:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Всі, хто хоче гривню нижче 24 грн/дол.
Ви всі робите недалекий вибір аналогічний тому як різати гілку на вершині дерева на якій ростуть черешні. Ви зріжете гілку, вона впаде і ви відразу легко отримаєте багато черешень. Проте найближчі 2-3 роки у вас їх буде суттєво менше.
Розумні люди вам кажуть: "Краще обривати тільки частину ягід за допомогою драбини, але на протязі всіх років". Так, це незручно і важко. Зате постійно та стабільно і можна планувати наперед. Ви запросто можете абґрейднути драбину, придумати якусь приспособу чи ще щось, щоб полегшити роботу та збільшити продуктивність, але: - Не зрізайте гілку!
Якщо долар буде нижче 24, ми всі отримаємо тимчасову вигоду. Але не дальше як через рік, ця тимчасова вигода обернеться для всіх зменшенням споживання, звільненням персоналу, закриттям фірм та спадом економіки.
Говорю це на основі власного досвіду після спілкування із підприємствами в той період коли курс був по 23.
Невже це так важко зрозуміти?
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 17:08

  twin написав:TylerTruman_
Які думки по тренду, на 24,20 пустять :roll:

Доброго дня.
Напевне аналіз тут не допоможе. Та й питання до НБУ адресувати потрібно :-)
А потрібно? Є передумови? Інфляцію за січень бачили?
Найкращий для всіх варіант "поплавати " в цьому боковику якийсь час. Можливо до наступної зміни облікової ставки, або хоча б до нових даних по інфляції за лютий.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 17:09

  Долярчик написав:
  Moneta написав:На чем бы вы экономили в первую очередь, получив 30% от з.п ? Не на жрачке точно
... так в Будівельника - жрачка, але також - 10%?
Від якого періоду?
Від 1-10 січня - мінус 20
При цьому
В квітні 2019 був різкий стрибок +200%( не буду бавитись в скромність і заявлю що половина цих +200 - моя заслуга по деяким перетрубаціям )
Але з листопада 2019 почалось повзуче падіння і з плюсу в мене залишилась тільки та частка .яку я збільшив сам...
Тобто не зрозуміле мені підвищення(те яке відбулось без моєї участі) станом на сьогодні-зникло.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 17:11

  ЧИА написав:
  Долярчик написав:... так в Будівельника - жрачка, але також - 10%?

Я даже не знаю, кем надо быть, чтобы сравнивать выторг в декабре/январе с февралем
Многие получают на НГ больше половины годовых продаж.
Ви не плутайте 30.12 - 03.01 - тут дійсно виручки можуть бути в 1,5 рази вищі від середньодобових
З середньодобовими за листопад,грудень,січень,лютий =120 днів.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 17:13

  vovan_prm написав:
  fler написав:
  DmitryK написав:Извините, чтоб сейчас сидеть без работы, нужно быть одновременно и с отбитыми мозгами, и руками...

М-да..А что ж это такой аншлаг в центре занятости?! И почему людей 40+ не хотят брать на работу? :roll: Наверное, все без мозгов и рук :evil:

Скорее всего примерно так и есть.

Удивлена, что Вы настолько не в теме ...
fler
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 17:27

Курси на зараз - майже все червоне


Вітаюсь совсіма.
17:00
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Впали десь на 7-10 копійок.

Та з загала випадає Харків який бикує!
Мабуть Московіти рубля навезли. :?: Гагарин як там діла?


11:00
Зображення


ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Чет 13 лют, 2020 17:43, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 17:38

  fler написав:Удивлена, что Вы настолько не в теме ...

Как управленец и работодатель "со стажем", могу сказать, что за редким исключением, стоят на учете в ЦЗ либо осознанно ради пособия (реже статуса "официально безработного"), либо совсем из серии "не украсть, не покараулить", т.е. как заметил коллега без рук и мозгов.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 17:44

Харьків 24.42 - 24.48
ніхто не бикує, мабуть не навезли
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 17:57

  Realist написав:Всі, хто хоче гривню нижче 24 грн/дол.
Ви всі робите недалекий вибір аналогічний тому як різати гілку на вершині дерева на якій ростуть черешні. Ви зріжете гілку, вона впаде і ви відразу легко отримаєте багато черешень. Проте найближчі 2-3 роки у вас їх буде суттєво менше.
Розумні люди вам кажуть: "Краще обривати тільки частину ягід за допомогою драбини, але на протязі всіх років". Так, це незручно і важко. Зате постійно та стабільно і можна планувати наперед. Ви запросто можете абґрейднути драбину, придумати якусь приспособу чи ще щось, щоб полегшити роботу та збільшити продуктивність, але: - Не зрізайте гілку!
Якщо долар буде нижче 24, ми всі отримаємо тимчасову вигоду. Але не дальше як через рік, ця тимчасова вигода обернеться для всіх зменшенням споживання, звільненням персоналу, закриттям фірм та спадом економіки.
Говорю це на основі власного досвіду після спілкування із підприємствами в той період коли курс був по 23.
Невже це так важко зрозуміти?


Ваші слова не співпадають з реальністю. Після девальвації гривні у 2008 чи 2014 обсяг експорту падав, а не зростав. А у 2019 після зміцнення нац. валюти експорт зріс.
Від ревальвації нема жодної шкоди для економіки.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 18:02

  vovan_prm написав:
  fler написав:Удивлена, что Вы настолько не в теме ...

Как управленец и работодатель "со стажем", могу сказать, что за редким исключением, стоят на учете в ЦЗ либо осознанно ради пособия (реже статуса "официально безработного"), либо совсем из серии "не украсть, не покараулить", т.е. как заметил коллега без рук и мозгов.

вы совсем не в теме, и попробуйте простоять на учете в ЦЗ несколько месяцев...
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