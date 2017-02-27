Из-за укрепления курса гривни госбюджет потерял 2,3 миллиарда, – Счетная палата
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 13 лют, 2020 18:32
slonic32
Из-за укрепления курса гривни госбюджет потерял 2,3 миллиарда, – Счетная палата
Додано: Чет 13 лют, 2020 18:42
Ну і тут ви помиляєтеся... Я постійно обстежуюсь і лікуюсь в кращих лікарнях Ізраїлю, так ось там наші аналізи, знімки, висновки взагалі не приймаються до розгляду! Ну і 70% діагнозів поставлених в Україні не підтверджуються! Так що і тут не все так як треба![/quote]
та разные клиники в Израиле бывают...:
Я ніколи не мав справу з посередниками... І з виманюванням коштів теж! Лікарі з якими я маю справу ніколи не порадять робити те чого не потрібно робити, бо в них стоїть черга із бажаючих пролікуватися! Якщо вам колись прийдеться вибирати клініку в Ізраїлі, то можу порадити «Хадасса» в Єрусалимі, це величезна університетська клініка з величезним досвідом в лікуванні і надсучасною медичною базою! І там теж день перебування в клініці коштує 1200 доларів, навіть якщо ви ніяких медикаментів не приймали, тому всі хворі госпіталізуються лише для екстрених процедур чи для проведення тієї ж хіміотерапії, а весь час між процедурами проживають в готелях чи знімають квартири! Ну і слід мати на увазі, що і саме проживання в Ізраїлі це недешеве задоволення, так продукти харчування дорожчі за Україну в 2-3 рази, але то вже інша історія!
Заперечувати, що медицина Ізраїлю одна з найкращих в світі через роботу багатьох посередників на ринку медицинського туризму це теж саме що заперечувати якість «Мерседес» через наявність в Києві маси напівлівих СТО!
Додано: Чет 13 лют, 2020 18:44
Ну вот... еще один....
В теме. Стоял. Положенных законом 9 месяцев.
И шо?
Еще раз пост выше повторить?
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Чет 13 лют, 2020 18:47
Запитайте у бізнесу на скільки вони конкурентні на зовнішніх ринках? Велика частина нашого експорту була за рахунок демпінгу та високих цін на ринках продукції?
Запитайте у бізнесу, як при гострому кадровому голоді платити гідні зарплати працівникам які виросли при курсі 28, а зараз курс 24?
Запитайте у бізнесу яким чином вони можуть захистити внутрішній ринок від іноземного виробника якщо 90% високотехнологічного обладнання яке необхідно для виробництва продукції виготовляється не в Україні і поступає сюди із 5-10% націнкою (ми країна 3-го світу і це плата за ризик)?
Запитайте у бізнесу як їм конкурувати із іноземним виробником в процесі оновлення основних фондів при наших кредитах у 15-20%?
"Не кажіть гоп поки не перескочите". Процес експорту інерційний (контракти). Дайте хоча б два квартали 2020 року пройде. От тоді і повернемось до розмови. Якраз приблизно рік буде як курс нижчий за 25 грн.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Чет 13 лют, 2020 18:50
Вітаюсь, Patrick.
Ви що, Гагарин?
А проте опровергайте
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Де Ви по 48 копійок продаж побачили? Це всім Харківьянам цікаво! Будь ласка...
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Чет 13 лют, 2020 19:03, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Чет 13 лют, 2020 18:58
Можливо і нагадує... Тільки коли в Україні радять обов`язково щось прооперувати, а в Ізраїлі радять просто перестати їсти за три години до сну, змінити висоту подушки і не звертати увагу на деякі зміни в тій же носоглотці, то тут мова йде про економію коштів...
А профілактика захворювань є заняттям не дешевим... Весь світ живе профілактикою і лише у нас активним лікуванням причин! Впевнений що лише одиниці зробили собі повний аналіз крові на весь ряд алергенів, а ще менше пролікувалися від алергії! Це так до прикладу!
А лікарі за кордоном люди дуже заможні! Та й клініки теж! В тій же клініці «Хадасса» є оригінали картин Шагала для естетичного лікування хворих... І багато чого іншого!
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