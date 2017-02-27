Додано: Чет 13 лют, 2020 18:42

edvardd написав: Qwerty написав: Красивый вышел локальный разворот с двумя вершинами.

Сильного отката не жду.



Таможня-30% от плана в январе, и -20% по сравнению с январем прошлого года.



Будут опять давить на НБУ что-бы он не допускал укрепления гривны.



Локально может копеек 50 будет снижение.



У НБУ есть все инструменты. Красивый вышел локальный разворот с двумя вершинами.Сильного отката не жду.Таможня-30% от плана в январе, и -20% по сравнению с январем прошлого года.Будут опять давить на НБУ что-бы он не допускал укрепления гривны.Локально может копеек 50 будет снижение.У НБУ есть все инструменты.



Ну или встретим 22.00, ибо «весна, уплата налогов, посевная, холода кончились».



Вроде уже всем понятно, что в нашей стране любые прогнозы и анализы выеденного яйца не стоят.

И анализы с высокой долей достоверности можно анализировать лишь мочи и кала. Ну или встретим 22.00, ибо «весна, уплата налогов, посевная, холода кончились».Вроде уже всем понятно, что в нашей стране любые прогнозы и анализы выеденного яйца не стоят.И анализы с высокой долей достоверности можно анализировать лишь мочи и кала.

Ну і тут ви помиляєтеся... Я постійно обстежуюсь і лікуюсь в кращих лікарнях Ізраїлю, так ось там наші аналізи, знімки, висновки взагалі не приймаються до розгляду! Ну і 70% діагнозів поставлених в Україні не підтверджуються! Так що і тут не все так як треба![/quote]та разные клиники в Израиле бывают...:[/quote]Я ніколи не мав справу з посередниками... І з виманюванням коштів теж! Лікарі з якими я маю справу ніколи не порадять робити те чого не потрібно робити, бо в них стоїть черга із бажаючих пролікуватися! Якщо вам колись прийдеться вибирати клініку в Ізраїлі, то можу порадити «Хадасса» в Єрусалимі, це величезна університетська клініка з величезним досвідом в лікуванні і надсучасною медичною базою! І там теж день перебування в клініці коштує 1200 доларів, навіть якщо ви ніяких медикаментів не приймали, тому всі хворі госпіталізуються лише для екстрених процедур чи для проведення тієї ж хіміотерапії, а весь час між процедурами проживають в готелях чи знімають квартири! Ну і слід мати на увазі, що і саме проживання в Ізраїлі це недешеве задоволення, так продукти харчування дорожчі за Україну в 2-3 рази, але то вже інша історія!Заперечувати, що медицина Ізраїлю одна з найкращих в світі через роботу багатьох посередників на ринку медицинського туризму це теж саме що заперечувати якість «Мерседес» через наявність в Києві маси напівлівих СТО!