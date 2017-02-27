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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3880388138823883>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 302
ниже 23
6%
19
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
33
24.01-24.5
18%
54
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
52
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
51
Всього голосів : 302
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 18:32

slonic32

Из-за укрепления курса гривни госбюджет потерял 2,3 миллиарда, – Счетная палата
https://biz.censor.net.ua/news/3175510/ ... aya_palata
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 18:42

  edvardd написав:
  Qwerty написав:Красивый вышел локальный разворот с двумя вершинами.
Сильного отката не жду.

Таможня-30% от плана в январе, и -20% по сравнению с январем прошлого года.

Будут опять давить на НБУ что-бы он не допускал укрепления гривны.

Локально может копеек 50 будет снижение.

У НБУ есть все инструменты.


Ну или встретим 22.00, ибо «весна, уплата налогов, посевная, холода кончились».

Вроде уже всем понятно, что в нашей стране любые прогнозы и анализы выеденного яйца не стоят.
И анализы с высокой долей достоверности можно анализировать лишь мочи и кала.

Ну і тут ви помиляєтеся... Я постійно обстежуюсь і лікуюсь в кращих лікарнях Ізраїлю, так ось там наші аналізи, знімки, висновки взагалі не приймаються до розгляду! Ну і 70% діагнозів поставлених в Україні не підтверджуються! Так що і тут не все так як треба![/quote]
та разные клиники в Израиле бывают...:
https://life.pravda.com.ua/columns/2015/12/14/204749/[/quote]
Я ніколи не мав справу з посередниками... І з виманюванням коштів теж! Лікарі з якими я маю справу ніколи не порадять робити те чого не потрібно робити, бо в них стоїть черга із бажаючих пролікуватися! Якщо вам колись прийдеться вибирати клініку в Ізраїлі, то можу порадити «Хадасса» в Єрусалимі, це величезна університетська клініка з величезним досвідом в лікуванні і надсучасною медичною базою! І там теж день перебування в клініці коштує 1200 доларів, навіть якщо ви ніяких медикаментів не приймали, тому всі хворі госпіталізуються лише для екстрених процедур чи для проведення тієї ж хіміотерапії, а весь час між процедурами проживають в готелях чи знімають квартири! Ну і слід мати на увазі, що і саме проживання в Ізраїлі це недешеве задоволення, так продукти харчування дорожчі за Україну в 2-3 рази, але то вже інша історія!
Заперечувати, що медицина Ізраїлю одна з найкращих в світі через роботу багатьох посередників на ринку медицинського туризму це теж саме що заперечувати якість «Мерседес» через наявність в Києві маси напівлівих СТО!
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 18:44

  edvardd написав:
  vovan_prm написав:
  fler написав:Удивлена, что Вы настолько не в теме ...

Как управленец и работодатель "со стажем", могу сказать, что за редким исключением, стоят на учете в ЦЗ либо осознанно ради пособия (реже статуса "официально безработного"), либо совсем из серии "не украсть, не покараулить", т.е. как заметил коллега без рук и мозгов.

вы совсем не в теме, и попробуйте простоять на учете в ЦЗ несколько месяцев...

Ну вот... еще один....

В теме. Стоял. Положенных законом 9 месяцев.
И шо?

Еще раз пост выше повторить?
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 18:47

  slonic32 написав:Ваші слова не співпадають з реальністю. Після девальвації гривні у 2008 чи 2014 обсяг експорту падав, а не зростав. А у 2019 після зміцнення нац. валюти експорт зріс.
Від ревальвації нема жодної шкоди для економіки.

Запитайте у бізнесу на скільки вони конкурентні на зовнішніх ринках? Велика частина нашого експорту була за рахунок демпінгу та високих цін на ринках продукції?
Запитайте у бізнесу, як при гострому кадровому голоді платити гідні зарплати працівникам які виросли при курсі 28, а зараз курс 24?
Запитайте у бізнесу яким чином вони можуть захистити внутрішній ринок від іноземного виробника якщо 90% високотехнологічного обладнання яке необхідно для виробництва продукції виготовляється не в Україні і поступає сюди із 5-10% націнкою (ми країна 3-го світу і це плата за ризик)?
Запитайте у бізнесу як їм конкурувати із іноземним виробником в процесі оновлення основних фондів при наших кредитах у 15-20%?
"Не кажіть гоп поки не перескочите". Процес експорту інерційний (контракти). Дайте хоча б два квартали 2020 року пройде. От тоді і повернемось до розмови. Якраз приблизно рік буде як курс нижчий за 25 грн.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 18:50

  Patrick написав:Харьків 24.42 - 24.48
ніхто не бикує, мабуть не навезли


Вітаюсь, Patrick.
Ви що, Гагарин?
А проте опровергайте
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Де Ви по 48 копійок продаж побачили? Це всім Харківьянам цікаво! Будь ласка...

ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Чет 13 лют, 2020 19:03, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 18:58

  Ой+ написав:
  Qwerty написав:Я постійно обстежуюсь і лікуюсь в кращих лікарнях Ізраїлю


Нагадує:
Молодой врач Нёма приходит к своему отцу доктору Кацу, и радостно говорит ему:
— Папа, я вылечил мадам Рабинович! Ты лечил ее всю жизнь, и не смог вылечить, а я смог!
— Ой вэй, Нёма! Та шо же ты сделал? На ее деньги ты закончил школу, медицинский институт, стажировался в лучших клиниках Германии и Израиля, а она все лечилась... А вот ты, ***, взял ее и вылечил. https://www.anekdot.ru/id/839746/

Можливо і нагадує... Тільки коли в Україні радять обов`язково щось прооперувати, а в Ізраїлі радять просто перестати їсти за три години до сну, змінити висоту подушки і не звертати увагу на деякі зміни в тій же носоглотці, то тут мова йде про економію коштів...
А профілактика захворювань є заняттям не дешевим... Весь світ живе профілактикою і лише у нас активним лікуванням причин! Впевнений що лише одиниці зробили собі повний аналіз крові на весь ряд алергенів, а ще менше пролікувалися від алергії! Це так до прикладу!
А лікарі за кордоном люди дуже заможні! Та й клініки теж! В тій же клініці «Хадасса» є оригінали картин Шагала для естетичного лікування хворих... І багато чого іншого!
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 19:12

почему мы резко в них пошли к 24.4? есть данные?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 19:17

Адам Смит
@_Smithchenko
По (не)выполнению бюджета. Прошло 40% месяца. Доходов собрано 22,8% от плана. До 19 числа - налоговый период по квартальным налогам, потом - по месячным, т.е. ситуация ещё может выправиться. (Но и НДС, уменьшающий сальдо доходов, пока почти не відшкодовувався). Ситуация стремная
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 19:18

  Patrick написав:Харьків 24.42 - 24.48
ніхто не бикує, мабуть не навезли


Вітаюсь, Patrick.
Отакої! Мабуть нас читають, чи Вас слухаються :shock: Після 19:00 виправились.

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19:08 24.45 27770 $ +38 063 Показать Рымарская, Сумская, Националь, Алексеевка, Студенч CriptoMoney24, Любые суммы, Звоните. Телеграмм: @obmen_UA
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ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 19:35

  Realist написав:
  slonic32 написав:Ваші слова не співпадають з реальністю. Після девальвації гривні у 2008 чи 2014 обсяг експорту падав, а не зростав. А у 2019 після зміцнення нац. валюти експорт зріс.
Від ревальвації нема жодної шкоди для економіки.

Запитайте у бізнесу на скільки вони конкурентні на зовнішніх ринках? Велика частина нашого експорту була за рахунок демпінгу та високих цін на ринках продукції?
Запитайте у бізнесу, як при гострому кадровому голоді платити гідні зарплати працівникам які виросли при курсі 28, а зараз курс 24?
Запитайте у бізнесу яким чином вони можуть захистити внутрішній ринок від іноземного виробника якщо 90% високотехнологічного обладнання яке необхідно для виробництва продукції виготовляється не в Україні і поступає сюди із 5-10% націнкою (ми країна 3-го світу і це плата за ризик)?
Запитайте у бізнесу як їм конкурувати із іноземним виробником в процесі оновлення основних фондів при наших кредитах у 15-20%?
"Не кажіть гоп поки не перескочите". Процес експорту інерційний (контракти). Дайте хоча б два квартали 2020 року пройде. От тоді і повернемось до розмови. Якраз приблизно рік буде як курс нижчий за 25 грн.

Це все просто слова, а цифри свідчать про зовсім інше.
"Бізнес" працюва при 8ми, але ледве виживає при 23? :shock:
Після девальвацій з 5 до 8 та з 8 до 28 він залишився на тому ж самому рівні, а по вашій лозгіці мав би вирости. Але "бізнес" не хоче вкладатись у модернізацію та розвиток, він тільки скаржиться :D
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